Μουσικό Σχολείο: Στο πλευρό των μαθητών εκπαιδευτικοί και γονείς

Την αντίθεσή τους στην καταγγελία της κατάληψης των μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Χανίων εκφράζουν μέσω ανακοίνωσης καθηγητές και γονείς μαθητών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «μετά την καταγγελτική αναφορά της κατάληψης των μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Χανίων που συνεχίζεται για τρίτη μέρα, δηλώνουμε απερίφραστα την εναντίωσή μας σε τέτοιες κατασταλτικές πρακτικές απέναντι σε εφήβους που συντάχθηκαν με το δίκαιο και ηθικό αίτημα του Πάνου Ρούτσι για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στο αδικοχαμένο παιδί του.

Η ελεύθερη έκφραση, όταν πηγάζει από συνείδηση, διάλογο και σεβασμό, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατικής παιδείας και του σχολείου που θέλουμε να υπηρετούμε. Η καταγγελία της δράσης των μαθητών στην αστυνομία από γονείς ή άλλους φορείς είναι μια στάση που αντιβαίνει στις αρχές του διαλόγου, της παιδαγωγικής ελευθερίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μέσα στη σχολική κοινότητα.

Καλούμε όλους και όλες, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, να σταθούμε με ψυχραιμία, κατανόηση και σεβασμό απέναντι στις φωνές των νέων, που αποτελούν την καρδιά και το μέλλον της κοινωνίας μας.

Στην συνέχεια ακολουθούν οι υπογραφές των καθηγητών/ καθηγητριών και των μελών του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Χανίων που προσυπογράφουν το κείμενο.