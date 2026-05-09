Μουσικό Σχολείο Χανίων: Κύμα συμπαράστασης στους μαθητές – Κινητοποίηση τη Δευτέρα

Ο ένας μετά τον άλλον σύλλογοι και φορείς εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους μαθητές που απειλούνται με διώξεις μετά από κινητοποίησή τους. Παράλληλα, οργανώνονται και κινητοποιήσεις υπέρ των παιδιών. Η ΕΛΜΕ καλεί «σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων την Δευτέρα 11/5 στη 1:00 μ.μ.».

Ειδικότερα:

Μετά το 15μελές, τους γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς τους σχολείου, τη συμπαράστασή του εξέφρασε το Σάββατο το Παράρτημα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου νομού Χανίων.

Με ανακοίνωσή του, το Παράρτημα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, «καταγγέλλει την απαράδεκτη και προκλητική ποινική διαδικασία σε βάρος τριών μαθητών, μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Χανίων, μελών του 15μελούς συμβουλίου, που καλούνται σε απολογία επειδή συμμετείχαν σε κινητοποίηση του σχολείου τους για το έγκλημα στα Τέμπη».

Και συνεχίζει:

«Οι μαθητές, με βάση συλλογική απόφαση, προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη τον Οκτώβρη, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών, ο οποίος εκείνη την περίοδο έκανε απεργία πείνας. Και γι’ αυτή τους τη στάση σήμερα σέρνονται σε απολογία, κατηγορούμενοι μάλιστα για παραβίαση άρθρων του Ποινικού Κώδικα, επειδή στάθηκαν με αξιοπρέπεια στο πλευρό ενός πατέρα που παλεύει για δικαιοσύνη για το παιδί του, που χάθηκε στο έγκλημα των Τεμπών, επειδή τόλμησαν να υλοποιήσουν την απόφαση των συμμαθητών τους, επειδή έδειξαν αλληλεγγύη, επειδή δεν έμειναν σιωπηλοί.

Είναι ντροπή και αίσχος να αντιμετωπίζονται μαθητές 16 και 17 χρονών σαν εγκληματίες, επειδή τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να απαιτήσουν δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που συγκλόνισε όλο τον λαό. Για ένα έγκλημα που οδήγησε σε πρωτοφανείς διαδηλώσεις και απεργίες – με το σωματείο μας να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες με όλες του τις δυνάμεις.

Ως μουσικοί, γνωρίζουμε καλά πως οι μαθητές των Μουσικών Σχολείων δεν χρειάζονται απειλές, διώξεις και τρομοκρατία. Χρειάζονται στήριξη, ουσιαστική μόρφωση, πρόσβαση στην τέχνη και στον πολιτισμό, σχολεία που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους. Οι μαθητές δεν είναι ένοχοι. Ένοχοι είναι αυτοί που παίζουν με τις ζωές μας, που μετράνε τα πάντα με κόστος και κέρδος.

Στο πρόσωπο των τριών μαθητών δικάζεται κάθε μαθητής και κάθε άνθρωπος που δεν συμβιβάζεται με την αδικία. Δικάζεται κάθε άνθρωπος που συγκλονίστηκε, πάλεψε και συνεχίζει να αγωνίζεται για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη.

Δεν θα τους αφήσουμε μόνους τους. Το Παράρτημα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου νομού Χανίων στέκεται στο πλευρό των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων, των οικογενειών τους, των καθηγητών τους και όλης της μαθητικής κοινότητας.

Καλούμε τους μουσικούς, τους καλλιτέχνες, τους εργαζόμενους, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τη νεολαία και όλο τον λαό των Χανίων να γίνουν ασπίδα αλληλεγγύης στους μαθητές. Όλη η πόλη να γίνει φωνή αντίστασης, αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας».

Η ΕΛΜΕ

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ τονίζει ότι «οι κινητοποιήσεις εκείνες τις ημέρες του Οκτώβρη του 2025 στο Μουσικό σχολείο όσο και σε πολλά άλλα σχολεία στα Χανιά και σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν μέσα από μαζικές συλλογικές διαδικασίες των ίδιων των μαθητών, στηρίζοντας τα αιτήματα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που έχασε τον γιο του στο έγκλημα των Τεμπών».

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων, μεταξύ άλλων, «καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη κλήτευση από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων για να απολογηθούν 2 μαθητές και 1 μαθήτρια από το Μουσικό Σχολείο Χανίων, ως ύποπτοι τέλεσης ποινικών αδικημάτων(!)

Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα κάθε διαδικασία στοχοποίησης και ποινικοποίησης των μαθητικών αγώνων και κινητοποιήσεων».

Ανταποκρινόμαστε θετικά στο κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Χανίων και την ημέρα της απολογίας των μαθητών καλούμε όλα τα μέλη του σωματείου να βρεθούν μαζικά το πλευρό των παιδιών μπροστά από το Α.Τ. Χανίων.

Η ΕΛΜΕ καλεί «σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων την Δευτέρα 11/5 στη 1:00 μ.μ.. Προκηρύσσει διευκολυντική στάση εργασίας στις 11/5/2026 1, 2 ή 3 ωρών 12:00 με 15:00 ( 14:00-15:00 αφορά τους συναδέλφους του Μουσικού Σχολείου Χανίων)».

«ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΦΗΒΕΙΑ»

Η “Οργάνωση Πολιτών Χανίων Στήριξης Μαρίας Καρυστιανού” σε ανακοίνωσή της τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «στο Μουσικό Σχολείο Χανίων, αυτό που υπήρξε κύτταρο πολιτισμού για τα Χανιά μας, δοκιμάζεται αυτές τις μέρες η αγριότερηκαταστολή της πολιτικής ωρίμανσης των εφήβων και της νεανικής ορμητικότητας απέναντι σε ένα σύστημα που καταστρέφει, διώκει και δολοφονεί ό,τι όμορφο και ελπιδοφόρο απέμεινε στον τόπο μας. Το μέλλον των παιδιών μας.

Στα πρόσωπα των παιδιών για τα οποία συγκροτήθηκε δικογραφία επειδή με πλειοψηφική απόφαση της μαθητικής κοινότητας και με τη στήριξη πολλων καθηγητών, προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του σχολείου τους ως ένδειξη αλληλεγγύης στον πατέρα-απεργό πείνας τότε, Πάνο Ρούτσι που διεκδικούσε την εκταφή του παιδιού του για να μάθει απο τί πέθανε, ποινικοποιείται το μαθητικό κίνημα, και για άλλη μια φορά, η ανθρώπινη αλληλεγγύη. Στην πραγματικότητα ποινικοποιείται η ίδια η εφηβεία».