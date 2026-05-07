menu
21.4 C
Chania
Πέμπτη, 7 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Μουσικό Σχολείο Χανίων: Καταγγελία 15μελους για δίωξη μαθητών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τη δίωξή τους καταγγέλουν μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων.

Οπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του, το 15μελές, οι μαθητές του Μουσικού σχολείου Χανίων τον Οκτώβρη προχώρησαν σε κατάληψη συμπαράστασης προς τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.  «Την Τετάρτη 29/4 τρία μέλη του δεκαπενταμελούς κληθήκαμε στο γραφείο για να παραλάβουμε μια κλήση απ’ την αστυνομία η οποία μας καλούσε ως υπόπτους “για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας από κοινού” να καταθέσουμε στο τμήμα.
Κατόπιν έχοντας πλέον διαβάσει τη δικογραφία γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή κινήθηκε έπειτα από καταγγελία γονέα του σχολείου που ζητούσε την παύση της κατάληψης».

Το 15μελές σχολιάζει ότι κλήθηκε ως κατηγορούμενο το τριμελές συμβούλιο, καλεί
«όλη την κοινωνία, συμμαθητές, καθηγητές, γονείς και φοιτητές να συμπαρασταθούν στους συμμαθητές μας που διώκονται. Αναμένουμε την παρουσία και τη στήριξή σας έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο την ημέρα της κατάθεσης των συμμαθητών μας.(Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα)».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum