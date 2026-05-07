Μουσικό Σχολείο Χανίων: Καταγγελία 15μελους για δίωξη μαθητών

Τη δίωξή τους καταγγέλουν μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων.

Οπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του, το 15μελές, οι μαθητές του Μουσικού σχολείου Χανίων τον Οκτώβρη προχώρησαν σε κατάληψη συμπαράστασης προς τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. «Την Τετάρτη 29/4 τρία μέλη του δεκαπενταμελούς κληθήκαμε στο γραφείο για να παραλάβουμε μια κλήση απ’ την αστυνομία η οποία μας καλούσε ως υπόπτους “για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας από κοινού” να καταθέσουμε στο τμήμα.

Κατόπιν έχοντας πλέον διαβάσει τη δικογραφία γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή κινήθηκε έπειτα από καταγγελία γονέα του σχολείου που ζητούσε την παύση της κατάληψης».

Το 15μελές σχολιάζει ότι κλήθηκε ως κατηγορούμενο το τριμελές συμβούλιο, καλεί

«όλη την κοινωνία, συμμαθητές, καθηγητές, γονείς και φοιτητές να συμπαρασταθούν στους συμμαθητές μας που διώκονται. Αναμένουμε την παρουσία και τη στήριξή σας έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο την ημέρα της κατάθεσης των συμμαθητών μας.(Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα)».