Μουσικο- ποιητικό αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μουσικο- ποιητικό αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία θα πραγματοποιηθεί όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 20:30 στο Μουσείο Θυράθεν.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ένα ταξίδι στα κύματα της ποίησης και των μελοποιημένων στίχων του Νίκου Καββαδία.
Στίχοι που μύρισαν θάλασσα, ρυθμοί και μελωδίες που ζωντανεύουν τη νοσταλγία, τον έρωτα και την περιπλάνηση.
Ο Νίκος Καββαδίας, με υπόβαθρο τη ναυτική ζωή, μεταμόρφωσε την εμπειρία της θάλασσας σε ποιητική γλώσσα. Το καράβι δεν είναι μόνο γεωγραφική πραγματικότητα αλλά και μεταφορά ψυχής, ξενιτιάς,φυγής, και υποσχόμενης επιστροφής.
Η ποίησή του έχει αγαπηθεί και μελοποιηθεί πολλαπλώς, και εγγράφεται στην ελληνική λογοτεχνική παράδοση ως μια φωνή που συνδυάζει περιγραφικότητα, μελαγχολική πνοή και ρομαντική διάθεση.
Ο Γιώργος Κούτσικας(Κιθάρα – Τραγούδι) και η Ελένη Κότουγλου(Φλάουτο) μας παρουσιάζουν ένα μουσικο- ποιητικό αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 20:30 στον όμορφο χώρο του Μουσείου ΄΄Θύραθεν΄΄.
Εισιτήρια : https://www.more.com/gr-el/tickets/music/afieroma-ston-niko-kabbadia»

