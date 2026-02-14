Μουσικο-λογοτεχνικό αφιέρωμα: «Ταξιδεύοντας στις ρίζες της Μαδάρας»

Μουσικο-λογοτεχνικό αφιέρωµα µε αναγνώσεις και ριζίτικα µε τη Λακκιώτικη παρέα θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στις Εκδόσεις Ραδάµανθυς (Γεωργίου Ξέπαπα 7).
Αποσπάσµατα λογοτεχνικών έργων θα διαβαστούν από:
– ∆ηµήτρης Ανδρικίδης, από το βιβλίο του «Σαν ένα τρένο – ∆ασκαλογιάνης, Καγιαλές και άλλες ιστορίες»,
– Μανόλης Βαλσαµάκης, από το βιβλίο της Ευµορφίας Μπουντουράκη Βαγιάκη «Ο Πύργος στη Ρίζα της Μαδάρας»,
– Γιώργος Σταφυλαράκης, από το βιβλίο του «Η κραυγή – Ένας ελεύθερος άνθρωπος»,
– Κωνσταντίνα Χαριτάκη, από το βιβλίο της “Vendico” & από το βιβλίο του Σίµπερ «Ταξίδι στη νήσο Κρήτη του ελληνικού Αρχιπελάγους κατά το έτος 1817» (µετάφραση: Ιωάννης Βολανάκης).
Κάθε ανάγνωση θα ακολουθείται από ριζίτικο τραγούδι σε ερµηνεία της Λακκιώτικης Παρέας.
