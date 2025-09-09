menu
Μουσικό και πνευματικό αφιέρωμα στο Μουσείο Καζαντζάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει μια μουσική βραδιά αφιερωμένη σε τρεις κορυφαίες μορφές του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού με τίτλο: «Μητρόπουλος – Καζαντζάκης – Θεοδωράκης. Η συνάντηση τριών μεγάλων». Ένα μουσικό και πνευματικό αφιέρωμα σε τρεις μορφές του ελληνικού πολιτισμού.
Αφορμή και για την τελευταία αυτή εκδήλωση με την οποία θα ολοκληρωθεί ο κύκλος εκδηλώσεων  «Καλοκαίρι 2025  στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά» αποτέλεσαν τεκμήρια από το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου στα οποία απεικονίζεται ο Νίκος Καζαντζάκης με τον Δημήτρη Μητρόπουλο σε μία κοινή τους επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού το 1925.
1ο Μέρος – Δημήτρης Μητρόπουλος: Ο παγκόσμιος μαέστρος
Ο βαθύφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Τάσος Αποστόλου, ερμηνεύει έργα ενώ στο βιολί, είναι η εξάρχουσα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Κατερίνα Χατζηνικολάου και στο πιάνο, ο Απόστολος Παληός.
2ο Μέρος – Μίκης Θεοδωράκης: Ο λυρικός δημιουργός
Ο διεθνούς φήμης μαέστρος Μίλτος Λογιάδης, στο πιάνο, συνοδεύει την Έλλη Πασπαλά και τον βαθύφωνο Τάσο Αποστόλου.
Τη βαθιά σύνδεση των τριών δημιουργών θα φωτίσει η Δρ Μαρία Χναράκη, αναδεικνύοντας τις γέφυρες ανάμεσα στη μουσική, τη λογοτεχνία και την ιστορία.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου στις 20.30 στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. Η προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω Ticket Services online εδώ ή τηλεφωνικά στο 210 7234567.

