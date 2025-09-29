Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων “3” στο θέατρο “Μ. Θεοδωράκης”

Από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου 2025 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης θα πραγματοποιηθεί το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων “3”.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, 21:00
Πρόγραμμα Συναυλίες
Δημήτρης Παπαδημητρίου (GR)
A
Σουίτα του για πιάνο “Πέντε Μικροί Λαϊκοί Χοροί” «Εξομολογήσεις Ι και ΙΙ»,
Σολίστ: Νεφέλη Μούσουρα (πιάνο).
Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων “3”, 3-5 Οκτωβρίου 2025 Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, Χανιά
B
«Σονάτα του για Βιολί και Πιάνο Αριθμός 1, Οι Αλκυονίδες Μέρες»,
Σολίστ: Νεφέλη Μούσουρα (πιάνο) & Γιάννης Γεωργιάδης (βιολί). Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 21:00
Tom Rogerson (UK)
Παρουσίαση live (πιάνο και ηλεκτρονικά) επιλογών από το προσωπικό του άλμπουμ Retreat To Bliss και άλλων έργων του
Kelly Moran (US)
Παρουσίαση live (πιάνο και ηλεκτρονικά) του νέου της άλμπουμ “Don’t Trust Mirrors” και μέρη από το άλμπουμ “Ultraviolet”
Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 12:00
Κυριακή 5 Οκτωβρίου, 11:00
Εργαστήρια
“Working With Eno”, με τον Tom Rogerson
“Σύνθεση”, με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου
Friday, October 3, 21:00
Chania Music Festival “3”, October 3-5, 2025 Mikis Theodorakis Theater, Chania
Schedule Concerts
Dimitris Papadimitriou (GR)
A
Piano suite “Five Little Folk Dances” «Confessions I and II»,
Solist: Nefeli Mousoura (piano).
B
“Sonata for Violin and Piano No. 1, The Alcyone Days”, Solist: Nefeli Mousoura (piano) & Yiannis Georgiadis (violin). Saturday October 4, 21:00
Tom Rogerson (UK)
Live presentation (piano and electronics) of selections from his personal album Retreat To Bliss and other works.
Saturday October 4, 12:00 Sunday October 5, 11:00
Kelly Moran (US)
Live presentation (piano and electronics) New album “Don’t Trust Mirrors” Excerpts from the album “Ultraviolet”
Workshops
“Working With Eno”, by Tom Rogerson
“Composition”, with Dimitris Papadimitriou