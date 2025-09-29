Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων “3” στο θέατρο “Μ. Θεοδωράκης”

B

«Σονάτα του για Βιολί και Πιάνο Αριθμός 1, Οι Αλκυονίδες Μέρες»,

Σολίστ: Νεφέλη Μούσουρα (πιάνο) & Γιάννης Γεωργιάδης (βιολί). Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 21:00

Tom Rogerson (UK)

Παρουσίαση live (πιάνο και ηλεκτρονικά) επιλογών από το προσωπικό του άλμπουμ Retreat To Bliss και άλλων έργων του

Kelly Moran (US)

Παρουσίαση live (πιάνο και ηλεκτρονικά) του νέου της άλμπουμ “Don’t Trust Mirrors” και μέρη από το άλμπουμ “Ultraviolet”