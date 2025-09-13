Μουσικο-αφηγηµατικό αφιέρωµα στον Νίκο Καββαδία στο Κοντομαρί

Στην Πλατεία Κοντοµαρί οι Albatross θα παρουσιάσουν ένα µουσικοαφηγηµατικό αφιέρωµα στον ποιητή Νίκο Καββαδία, σήµερα Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου στις 21:00.

Επιµέλεια κειµένων και αφήγηση: ∆ηµήτρης Ανδρεόπουλος – Λένα Τάκη.

Παίζουν οι µουσικοί: ∆ηµήτρης Ανδρεόπουλος (κρουστά), Παναγιώτης Βιντινής (κιθάρα – µπάσο – τραγούδι), Μαρία Κατσακιώρη (τραγούδι), Μιχάλης Κουµουτσάκος (πιάνο), Γιάννης Κόχλερ (κιθάρα – τραγούδι), ∆ηµήτρης Μακρέας (µπουζούκι – τραγούδι), Γιώργος Νικηφοράκης (µαντολίνο), Έλενα Ορµυλιώτου (βιολί), Ανδρέας Παλαµαρίδης (µπουζούκι), Κατερίνα Παπουτσάκη (τραγούδι), Joe Dalton (κιθάρα – τραγούδι).

Είσοδος ελεύθερη µε συνεισφορά.