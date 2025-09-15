Μουσική βραδιά µε τον Βασίλη Σταυρακάκη στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου

Την Τετάρτη 17 Σεπτεµβρίου, στις 21:00, το Καφέ Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων ανοίγει τις πόρτες του για µια βραδιά γεµάτη µουσική µε τον Βασίλη Σταυρακάκη. Στη σκηνή θα τον πλαισιώσουν οι µουσικοί: Ζαχαρίας Σπυριδάκης (λύρα), Γιώργος Σταυρακάκης (λαούτο) και Γιάννης Παπατζανής (κρουστά).

Είσοδος: 15€.

Κρατήσεις: 6979526340.