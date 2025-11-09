Μουσική βραδιά απόψε στο Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών

Την Κυριακή 9 Νοεµβρίου από τις 18:00 µ.µ., το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών γιορτάζει το φετινό άνοιγµά του µε µια µουσική βραδιά µε τα µουσικά σχήµατα «Albatross» και «Ανδροµέδα». Οι «Albatross» (Ανδρεόπουλος ∆ηµήτρης – κρουστά, Βιντίνης Πάνος – κιθάρα-φωνή, Κατσσκιώρη Μαρία – φωνή, Κουµουτσάκος Μιχάλης – πιάνο, Kohler Γιάννης – φωνή, Μακρέας ∆ηµήτρης – µπουζούκι- φωνή, Νικηφοράκης Γιώργος – µαντολίνο, Ορµυλιώτου Έλενα – βιολί, Παλαµαρίδης Ανδρέας – µπουζούκι, Παπουτσάκη Κατερίνα – φωνή, Αµαλία Σάνη – βιολοντσέλο και Τζόε Ντάλτον – κιθάρα – φωνή) θα παρουσιάσουν ένα µουσικό ταξίδι, βασισµένο στα ποιήµατα τριών µεγάλων ποιητών (Ν. Καββαδία, Τ. Λειβαδίτη και Μ. Ελευθερίου).

Στο δεύτερο µέρος οι «Ανδροµέδα» (Καλύβας Κώστας – µπουζούκι-φωνή, Μακρή Μαρίνα – κρουστά-φωνή, Βιντίνης Πάνος – κιθάρα-φωνή, Βασιλάκη Αγγελική – τζουρά-φωνή και Ανδρεόπουλος ∆ηµήτρης – κρουστά) θα παρουσιάσουν ένα πρόγραµµα από παραδοσιακά, ρεµπέτικα, λαϊκά και έντεχνα τραγούδια.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση κανένα άτοµο του χώρου δεν αµείβεται χρηµατικά, ενώ οι κάθε τύπου εκδηλώσεις/δραστηριότητες/δρώµενα γίνονται πάντα µε ελεύθερη είσοδο.