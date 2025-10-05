menu
Μουσική βραδιά αλληλεγγύης και αγάπης για τη στήριξη του Αννουσάκειου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μουσική Βραδιά Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγάπης µε το παραδοσιακό Κρητικό συγκρότηµα των Γιώργου και Νίκου  Στρατάκη διοργανώνει, µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Ηλικιωµένων, το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς Μητροπόλεως Κισσάµου και Σελίνου,  την Πέµπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30 µ.µ. στο κέντρο διασκέδασης «Ευτυχία Palace», στα  Ραπανιανά Κολυµβαρίου.

Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ των αναγκών των δοµών κλειστής περίθαλψης και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Αννουσάκειου Ιδρύµατος.

Εισιτήρια προπωλούνται, στο Αννουσάκειο Ίδρυµα και στην Ιερά Μητρόπολη Κισσάµου & Σελίνου.

Τιµή εισιτηρίου µε πλήρες µενού: 20 €

Τηλέφωνο Κρατήσεων: «Ευτυχία Palace»: 6986596157

Πληροφορίες:  Αποστολάκη Μερόπη στο τηλ.: 2822022276  (εσωτ. 86).

