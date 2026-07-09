Μουσική παράσταση μέσα από την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»

Μια παράσταση γεμάτη γέλιο αλλά και βαθύ προβληματισμό για τις παθογένειες της κοινωνίας μας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι Χανιώτες και απόψε στις 9:30 στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, μέσα από την καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»

Μια παραγωγή που φέρνει στο φως τον καυστικό, σουρεαλιστικό και επίκαιρο λόγο του Μποστ, με την σκηνοθετική υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. Νικορέστη Χανιωτάκη.

Στους ρόλους του διάσημου ερωτικού ζευγαριού, η Υρώ Μανέ (Ιουλιέτα) και ο Άκης Σακελλαρίου (Ρωμαίος). Παίζουν ακόμη οι Σπύρος Μπιμπίλας (Μερκούτιος), Γιάννης Δρακόπουλος (Πάτερ Λαυρέντιος) και ο Γιάννης Ζουγανέλης ως Παραμάνα της Ιουλιέτας. Μαζί τους και οι Δαυίδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φώσκολου, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος. Την πρωτότυπη μουσική, η οποία εκτελείται ζωντανά επί σκηνής από τους ίδιους τους ηθοποιούς, συνέθεσε ο Γιώργος Ανδρέου.

Με την ευκαιρία της παράστασης δόθηκε χθες συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Χανίων, όπου οι συντελεστές περιέγραψαν το έργο ως μια ανατρεπτική κωμωδία σε δεκαπεντασύλλαβο, η οποία σατιρίζει την ελληνική πραγματικότητα και τα κοινωνικά στερεότυπα.

Οπως τόνισε η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη «το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης υποδέχεται – και κάνει πρεμιέρα στην Κρήτη – την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ. Μετά τα Χανιά θα ακολουθήσουν το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και ο Άγιος Νικόλαος αλλά και παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη περιοδεία την οποία κάνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ μετά από αρκετά χρόνια και έρχεται με την εξωστρέφεια την οποία έχει αποκτήσει, μετά την ενδυνάμωση από την αμέριστη στήριξη του δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημαντηράκη, και του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη.

Όσο αφορά την παράσταση του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», είμαστε χαρούμενοι που βγαίνουμε με αυτό το πρόσωπο σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα δείγμα του τι μπορεί να κάνει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, το οποίο είναι το μοναδικό που δεν είναι πόλης, αλλά είναι περιφέρειας».

Από τη μεριά του, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημαντηράκης, τόνισε ότι πρόκειται για «μία ακόμα πολύ σημαντική καλλιτεχνική στιγμή για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. που αποδεικνύει με πολύ σημαντικό τρόπο ότι πλέον είναι ένας φορέας ο οποίος δεν υποδέχεται απλά και δεν διαχειρίζεται ένα κομμάτι του πολιτιστικού κεφαλαίου, αλλά παράγει πολιτιστικό κεφάλαιο.

Όλα αυτά σε μία συνειδητή προσπάθεια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ., των δήμων και της Περιφέρειας Κρήτης να δείξουμε ότι η περιφέρεια είναι σε θέση να παράξει σημαντικά γεγονότα».

Ο καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και σκηνοθέτης Νικορέστης Χανιωτάκης σημείωσε ότι «ο πολύ ιδιαίτερος έμμετρος 15σύλλαβος του Μποστ είναι πολύ χαρακτηριστικός σε κάθε του κείμενο και μας δημιουργεί πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Μας δημιουργεί ένα χαμόγελο καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, τόσο σε εμάς που τη δημιουργούμε όσο και στους θεατές. Πρόκειται για μια παραγωγή που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, συνδυάζοντας το γέλιο, τη συγκίνηση και τη δύναμη του θεάτρου» υπογράμμισε.

Η ηθοποιός Υρώ Μανέ επεσήμανε ότι «υποδύεται την Ιουλιέτα σε μία πολύ όμορφη, ευφρόσυνη, δροσερή και πολύ γελαστική παράσταση, το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ, με τον καταπληκτικό ανατρεπτικό σουρεαλιστικό 15σύλλαβο. Ανατρέπει την ιστορία όπως την ξέρουμε από τον Σαίξπηρ. τη φέρνει στα δικά του δεδομένα στο σήμερα» ενώ ο Γιάννης Ζουγανέλης αναφέρθηκε στον Μποστ, χαρακτηρίζοντας τον « μία πολυδιαστατική προσωπικότητα που ισορροπούσε ανάμεσα στη συγγραφή και κυρίως στη 15σύλλαβη γραφή, τη ζωγραφική. Ηταν γενικότερα ένα άνθρωπος της διανόησης που τον απασχολούσε πάντα η Ελλάδα. Η Ελλάς. Η ελληνικότητα».

Και συνέχισε:

«Αυτό το έργο που κάνουμε, που εγώ υποδύομαι την παραμάνα, δεν είναι όπως η κλασική παραμάνα του Σαίξπηρ. Δεν θα μπορούσε να είναι, διότι ο Μποστ αποδομεί τον τεράστιο μύθο του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Κάνει παρωδία για να μπορέσει μέσα σε αυτή τη διάσταση να βγάλει επίκαιρα και όχι επικαιρικά, επίκαιρα στοιχεία διαχρονικά για τον τρόπο που βιώνεται η καθημερινότητα στην Ελλάδα. Είναι ένας αντιεξουσιαστής, ένας άνθρωπος που είχε μονίμως απέναντι την εξουσία. Ηταν ένας άνθρωπος που η πατρίδα, η έννοια πατρίδα, ήταν γι’ αυτόν η αφορμή να μπορεί να συγγράφει και να προχωρά».

Οπως είπε εν συνεχεία ο ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου πρόκειται για μια ευχάριστη παράσταση, διασκεδαστική, στηρίζεται σε ένα ιδιαίτερο χιούμορ που έχει ο Μποστ και ελπίζουμε ο κόσμος να το αγαπήσει, να το αγκαλιάσει, να περάσει ευχάριστα και να ξεχάσει λίγο τα προβλήματά του».

Ο Σπύρος Μπιρμπίλας επεσήμανε ότι «μέσα από αυτή την ευφρόσυνη παράσταση που έχει γράψει ο Μποστ βγαίνουνε αβίαστα και το γέλιο αλλά και τα μηνύματα. Γιατί το έργο έχει πάρα πολλά μηνύματα μέσα για την αγάπη, τον έρωτα, για τις διεκδικήσεις του πολίτη απέναντι στο κακό της εξουσίας. Ο Μποστ ήταν από τους μεγαλύτερους μας κωμωδιογράφους και πραγματικά του οφείλουμε πολλά».

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι ξανά στην Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια σχεδόν κάθε καλοκαίρι η δουλειά με φέρνει εδώ. Τώρα με φέρνει μια πραγματικά πολύ ιδιαίτερη παράσταση, ο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στην οποία παράσταση κάνω τον Πατέρα Λαυρέντιο. Δεν θα πω παραπάνω γι’ αυτό, για το ρόλο θα τα αφήσω να αποκαλυφθούν ο Πατήρ Λαυρέντιος επί σκηνής», τόνισε τέλος ο Γιάννης Δρακόπουλος.