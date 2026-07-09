Μουσική παράσταση με τους Λεωνίδα Μαριδάκη και Μάνο Τρυπιά

Μουσική παράσταση με τον Λεωνίδα Μαριδάκη και τον Μάνο Τρυπιά με τίτλο «Ζητείται Ήρωας» θα δοθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 21:00 στον αύλειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων (είσοδος ελεύθερη).

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «η μουσική παράσταση «Ζητείται Ήρωας» είναι μια ακουστική συνάντηση δύο τραγουδοποιών με κοινό σημείο αναφοράς το τραγούδι ως αφήγηση, εξομολόγηση και ανθρώπινη μαρτυρία.

Ο τίτλος της παράστασης προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι «Ζητείται Ήρωας», σε στίχους της Νικόλ Κατσάνη, το οποίο έχουν συνδημιουργήσει ο Λεωνίδας Μαριδάκης και ο Μάνος Τρυπιάς. Ένα τραγούδι που γίνεται αφετηρία για μια μουσική διαδρομή γύρω από τον καθημερινό άνθρωπο, τις μικρές του μάχες, τις αντιστάσεις, τις ήττες, τις αγάπες και την ανάγκη του να παραμένει όρθιος μέσα στον χρόνο.

Στο «Ζητείται Ήρωας», ο φωτεινός, τρυφερός, αλέγκρος και αφηγηματικός κόσμος του Λεωνίδα Μαριδάκη συναντά τον πιο ροκ, ευαίσθητο, κοινωνικό και βιωματικό κόσμο του Μάνου Τρυπιά. Δύο διαφορετικές διαδρομές συνομιλούν πάνω στη σκηνή, όχι ως απλή σύμπραξη, αλλά ως φυσική συνέχεια μιας φιλίας και ενός κοινού καλλιτεχνικού οράματος».

Στη σκηνή, τους δύο δημιουργούς πλαισιώνουν ο Δημήτρης Γιαννούλης στο ακορντεόν, η Αγγελική Δούκα στο πιάνο και ο Christopher Bell στις κιθάρες.

Την παράσταση ανοίγει η Άννα Αβαράκη, με την κιθάρα της και τη συνοδεία του Christopher Bell, δίνοντας έναν νεανικό, καθαρό και ευαίσθητο τόνο στη βραδιά.