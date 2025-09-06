menu
Μουσική εκδήλωση για την Ειρήνη στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη

Μουσική  εκδήλωση για την  Ειρήνη στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, ένα αίτημα αναγκαίο και επίκαιρο σήμερα περισσότερο από ποτέ όπως επισημαίνεται, διοργανώνουν ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων και ο Σύνδεσμος για την Ειρήνη (Culture of Peace) που έχει έδρα το Τίμπιγκεν Γερμανίας και ιδρύθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Henning Zeirock μουσικό και συνθέτη.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση αυτή σχεδιάστηκε από τον  πρόεδρο του Συλλόγου μας Γιώργο Αγοραστάκη, με επιμονή και πίστη αφού, όπως συνήθιζε να λέει, η Ειρήνη κι η προσπάθεια κατάκτησής της  ήταν έννοια κεντρική στο έργο του Μίκη. Σήμερα, ερχόμαστε να εκπληρώσουμε το χρέος αυτό υπό το πένθος και το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε η πρόσφατη και  πρόωρη απώλεια του Γιώργου.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ανάγνωση κειμένου του Μίκη που απηχεί τον πυρήνα των σκέψεων του μεγάλου μας συνθέτη για την Ειρήνη και μουσικό μέρος με έργα του, με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Ιωάννα Φόρτη στο τραγούδι και τους συνεργάτες της: Γιώργο Σαλτάρη στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις, Λεωνίδα Μανωλακάκη και Αλέξανδρο Ζάντζα στο μπουζούκι, Κώστα Κανέλο στο κλαρινέτο, Στέλιο Νιολάκη στο μπάσο και Νίκο Χότζα στα τύμπανα.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη  της Περιφέρειας Χανίων, του Δήμου Πλατανιά και του Δήμου Χανίων, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην πλατεία πίσω από το Γιαλί Τζαμί στις 8.30 μ.μ.

Σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί για τον Μίκη μας και για τους λαούς που δοκιμάζονται σκληρά στις εστίες πολέμου γύρω μας».

