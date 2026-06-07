Μουσική εκδήλωση για την Άλωση της Πόλης

Μουσική εκδήλωση µε µουσική και κείµενα για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ενορίας Αγίου Στεφάνου στον Κουµπέ.

Η είσοδος στην εκδήλωση, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και η Ενορία Αγίου Στεφάνου, είναι ελεύθερη για το κοινό.