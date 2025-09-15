Μουσική εκδήλωση για τα συσσίτια της Σπλάντζιας

Ο Σύλλογος «Συσσίτια της Σπλάντζιας» διοργανώνει µουσική βραδιά την Τετάρτη 17 Σεπτεµβρίου 2025 στις 20:30 µ.µ. στην Πλατεία Σπλάντζιας, έξω από το κτήριο των Συσσιτίων, για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου.

Η εκδήλωση περιλαµβάνει πλούσιο µενού και ζωντανή µουσική µε το συγκρότηµα «Εντέχνως Λαϊκοί».

Τιµή πρόσκλησης: 18 ευρώ.

Οι προσκλήσεις θα διατίθενται από τον χώρο του Συσσιτίου