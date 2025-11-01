Μουσική δράση για παιδιά από τον “Χαρίλαο”

Μια όµορφη µουσική δράση για παιδιά πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Παραδοσιακού Μουσικού Συλλόγου Αποκορώνου «Ο Χαρίλαος», στο Κοινωφελές Ίδρυµα «Αγία Σοφία», σε συνεργασία µε το Ίδρυµα «Αγία Σοφία» και το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η εκδήλωση περιελάµβανε το πρωτότυπο µουσικό παραµύθι «Ο Ντεντέκτιβ Τενόρης ψάχνει το µυστήριο του παράξενου ήχου», που αφηγήθηκε και παρουσίασε ο Γεράσιµος Βερυκάκης.

«Μέσα από τη ζωντανή αφήγηση, τη µουσική και τη συµµετοχή των παιδιών, οι µικροί φίλοι γνώρισαν τις οικογένειες των µουσικών οργάνων µε διαδραστικό και ψυχαγωγικό τρόπο. Στο κλείσιµο της εκδήλωσης, µέλη του συλλόγου έπαιξαν και τραγούδησαν µαζί µε τα παιδιά, δηµιουργώντας µια χαρούµενη και συµµετοχική ατµόσφαιρα που ενθουσίασε όλους τους παρευρισκόµενους. Ακολούθησε κέρασµα στην τραπεζαρία του ιδρύµατος, όπου µικροί και µεγάλοι απόλαυσαν στιγµές χαράς και επικοινωνίας. Τα σχόλια των γονέων και των παιδιών ήταν εξαιρετικά θετικά, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της δράσης. Η εκδήλωση αποτελεί µία ακόµη απόδειξη της ουσιαστικής προσφοράς του Παραδοσιακού Μουσικού Συλλόγου Αποκορώνου «Ο Χαρίλαος» στα πολιτιστικά δρώµενα της Κρήτης και του Αποκόρωνα, µέσα από πρωτοβουλίες που συνδυάζουν εκπαίδευση, ψυχαγωγία και πολιτισµό. Ο Σύλλογος προγραµµατίζει να συνεχίσει µε νέες ανοιχτές εκδηλώσεις για µικρούς και µεγάλους, µε στόχο τη διάδοση της µουσικής παιδείας και της παράδοσης», τονίζεται, µεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.