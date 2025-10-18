Μουσικές τάσεις στη χανιώτικη νεολαία: Ρυθμός, ένταση, ποιότητα αλλά και… διασκέδαση

Κάθε γενιά έχει τις δικές της µουσικές τάσεις και επιλογές. Κι αν τη δεκαετία του ‘90 µεσουρανούσαν οι ποπ και ροκ µουσικές στις προτιµήσεις των εφήβων, των µαθητών αλλά και των µεγαλύτερων ηλικιών, τώρα η τάση είναι προς τη ραπ, τη χιπ χοπ, την τραπ. Ωστόσο, οι νέοι ακούνε, επίσης, λαϊκά τραγούδια αλλά και παραδοσιακά κρητικά – ειδικά όσοι πηγαίνουν σε χορευτικούς συλλόγους. Τις µουσικές τάσεις της σηµερινής γενιάς θέλησαν να διερευνήσουν οι «διαδροµές» που, µετά από συνεννόηση µε τις διευθύνσεις σχολείων, συνοµίλησαν µε µαθητές και κατέγραψαν τις προτιµήσεις τους.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥ∆ΑΣ: Τραπ και λαϊκά και Κρητικά

Και ραπ και τραπ αλλά και Κρητικά ακούνε οι νέοι στη Σούδα. Επισκεφτήκαµε το Γενικό Λύκειο Σούδας και µιλήσαµε µε 15 µαθητές που µας εξήγησαν τι µουσική τους αρέσει και γιατί.

Ο Γιάννης ακούει «κυρίως λαϊκά». Όπως µας λέει, «άκουγα πιο παλιά την ελληνική τραπ και την αµερικάνικη ραπ. Σήµερα, από ελληνικά προτιµώ κυρίως Παντελίδη, Καρρά. Πιο βράδυ αν είµαι µε παρέα θα ακούσω τραπ. Όχι επειδή ταυτίζοµαι µε κάτι αλλά είναι κάτι διαφορετικό στα αυτιά µου, οπότε είναι ωραίο. Και λαϊκά και τραπ, ανάλογα την κατάσταση. Ελληνική µουσική».

Πάντως, όπως αναφέρει, στη γενιά του «σχεδόν όλοι, το µεγαλύτερο ποσοστό ακούει τραπ. Η περισσότερη τραπ εκφράζει τα γεγονότα που γίνονται στη σηµερινή εποχή».

Αλλος µαθητής, Γιάννης και εκείνος, ακούει κυρίως «ελληνική ραπ και τραπ».

Μας λέει ότι «το πλήθος των παιδιών ακούει αυτό. Και επειδή είναι γρήγορος ο ρυθµός των τραγουδιών αυτών είναι “πιασάρικα” κάπως στο αφτί. Εχουν παρόµοιο ρυθµό τα περισσότερα τραγούδια και µ’ αρέσουν. Το 90% ακούει αυτό. Ξένη µουσική θα ακούσω σπάνια».

Παραδοσιακά ακούει κυρίως η Μαρία. Μας λέει ότι «ακούει κυρίως παραδοσιακά γιατί τα χορεύω κιόλας, οπότε µ’ αρέσει πιο πολύ να το συνδυάζω έτσι. Ακούω και λαϊκά. Προτιµώ τα παραδοσιακά. Νοµίζω πως αρκετά παιδιά ακούνε παραδοσιακά και παιδιά από συλλόγους και την οικογένειά τους τα ακούνε. Μ αρέσει πολύ ο Σαµόλης και το τραγούδι του: “Σοκάκια”».

ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΧΙΠ ΧΟΠ

Για τον ∆ηµοσθένη το χιπ χοπ είναι τρόπος έκφρασης.

«Από την εφηβεία µου το αγαπηµένο µου είδος µουσικής ήταν η ραπ και πιο πολύ η χιπ χοπ. Η χιπ χοπ έχει µελωδία. ∆εν είναι στη τραπ µουσική. Είναι το αντίθετο. Ανεβάζω στο Youtube τραγούδια που γράφω ο ίδιος. Γράφω γιατί µε βοηθάει στο να ξεπερνάω κάποια εµπόδια, κάποια προβλήµατα. Εχω κανάλι στο Youtube και στο Instagram».

Για τον ίδιο η χιπ χοπ είναι «ένας τρόπος να επαναστατώ στις δυσκολίες που αντιµετωπίζω. Είναι ο τρόπος µου όχι µόνο να ξεσπάσω αλλά να κάνω κάτι δηµιουργικό».

Ο ίδιος διατηρεί σελίδα στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/@Alliotikoi

∆ιάφορα είδη µουσικής ακούει ο Λευτέρης: «Ακούω τραπ, κρητικά και λίγο λαϊκά. Πιο πολύ κρητικά και τραπ. Απλά τα ακούω, µ αρέσουν. Επαιζα ντραµς τα οποία έχω σταµατήσει και τώρα σκέφτοµαι να αρχίσω µαντολίνο».

Στον Αλέξη αρέσουν «πιο πολύ η τραπ και τα λαϊκά. Συνήθως ακούω πιο πολύ τραπ γιατί έχει νόηµα στα πιο πολλά τραγούδια. Εκφράζει πιο πολύ γεγονότα που συµβαίνουν στην εποχή µας, για το σύστηµα κ.λπ.».

Η Κάτια ακούει τραπ, κρητικά και ραπ. Περισσότερο της αρέσει η ραπ. «Μ’ αρέσουν αυτά που λένε και η τραπ ειδικά είναι ξεσηκωτική και σε ανεβάζει».

Η Μαρίσα ακούει «κυρίως λαϊκά και τραπ. Τα λαϊκά τα ακούω στο αυτοκίνητο, στο ράδιο. Περισσότερο µ’ αρέσουν τα λαϊκά αλλά η τραπ είναι ξεσηκωτική».

«Σχεδόν τα πάντα» ακούει ο Λευτέρης: «Λαϊκά, ελληνική τραπ και από το εξωτερικό χιπ χοπ και rnb». Τον εκφράζουν οι στίχοι και ο ήχος. Για τη ροκ θεωρεί ότι «είναι σπατάλη χρόνου».

«Ακούω γενικά τα πάντα, από ραπ σε ροκ», µας λέει η Αγγελική.

«Πιο πολύ µ αρέσει η ξένη µουσική ραπ µε χιπ χοπ και rnb. Μ αρέσει ο ρυθµός και κάποιες φορές οι στίχοι, αναλόγως το τραγούδι». Στη βόλτα της, όπως µας λέει, «υπάρχουν µαγαζιά µε τέτοια µουσική αλλά τα περισσότερα παίζουν είτε πιο ποπ τραγούδια, είτε ελληνικά».

Η Αφροδίτη ακούει «λαικά και τραπ», αλλά περισσότερο της αρέσουν τα λαικά για τους στίχους, τον ρυθµό, τη µουσική. «Μου αρέσουν πάρα πολλά τραγούδια, δεν διακρίνω κανένα», µας λέει.

Στον Θανάση «αρέσουν όλα τα είδη αλλά πιο πολύ µ αρέσει η αγγλική ραπ. Μ’ αρέσει η µελωδία, ο ρυθµός. Και η ροκ πιστεύω ότι είναι µια χαρά».

Ο Μάξιµος ακούει «ραπ, τραπ και λαικά. Σε τραπ και λαικά µ αρέσει ο ρυθµός και η µελωδία. Στη τραπ µ’ αρέσει ο ρυθµός. Οι στίχοι µπορεί να είναι ωραίοι µπορεί να είναι και όχι τόσο ωραίοι».

«Ακούω τα πάντα. Ακούω ξένα και ελληνικά», λέει ο Θεµιστοκλής: «Ακούω ξένα και ελληνικά. Περισσότερο ακούω τραπ. Μ’ αρέσει ο ρυθµός που έχουν τα τραγούδια και σε βοηθάει πολλές φορές ο ρυθµός να συγκεντρωθείς, να κάνεις πράγµατα και να µη βαριέσαι. Από άλλα είδη ακούω ξένα από αµερικάνικα σε ισπανικά τραγούδια».

«Επειδή κατάγοµαι από εδώ, µ αρέσουν τα κρητικά, πάω σε πανηγύρια, χορεύω και σε σύλλογο», µας λέει η Νίκη.

«Ακούω βέβαια και λαϊκά και τραπ και ραπ και όλα, ελληνικά και αγγλικά µερικές φορές, ό,τι είναι πιο πολύ της µόδας».

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Προτιµήσεις για όλα τα γούστα…

Με διευρυµένα ακούσµατα, ποικίλες επιρροές και ποιοτικά ενδιαφέροντα οι µαθητές του “Μουσικού Σχολείου”, οι περισσότεροι εκ των οποίων παίζουν και κάποιο όργανο.

Όπως ο Μάξιµος Μιχαήλ Γεωργογιαννάκης – Οgbunigwe µαθητής της Γ΄ Λυκείου που ασχολείται ενεργά µε το πιάνο. Τον ρωτάµε για τα ακούσµατα του… επικεντρώνονται κυρίως στο χώρο της κλασσικής µε «µουσική Αναγέννησης, Bach, Vivaldi. Από σύγχρονη µουσική; Κυρίως ράπ, ακούω και “τραπ” για την παρέα» µας λέει και εξηγεί πως «τα παιδιά στο “Μουσικό σχολείο” έχουν πολλά και διάφορα ακούσµατα, ανάµεσα τους και ποιοτική µουσική. Ανάλογα την ψυχολογική κατάσταση του καθένα, είναι και οι επιλογές του».

«Όταν είµαι µόνος µου ακούω έντεχνα, ραπ, jazz και κλασσική σχεδόν τα πάντα. Με την παρέα επειδή έχω ανοικτό ρεπερτόριο µπορεί να ακούσω τα πάντα» είναι τα λόγια του Αρσέν Αρζίδη, που θυµάται ως µια από τις ωραιότερες στιγµές του που να συνδέονται µε τη µουσική τη συναυλία που παρακολούθησε στην Αθήνα µε ένα σχήµα που απέδιδε τραγούδια από τον “Σταυρό του Νότου”.

Γα το φαινόµενο της “τραπ” ο Αρσέν πιστεύει πως «εξαρτάται πως το αντιλαµβάνεται ο καθένας. Αν διασκεδάζει µε το ρυθµό είναι οκ. Αν παίρνεις σοβαρά τον στίχο… τότε έχεις πρόβληµα».

∆ίπλα του Θανάσης Κοκολογιαννάκης που µας µιλάει για τα µουσικά σχήµατα τις προτίµησης του. «Cream, King Crimson, Pink Floyd ακούω κυρίως ροκ, λίγο κλασσική και ραπ, πρόσφατα πήγα σε µια συναυλία του Bloody Hawk και διασκεδάσαµε πολύ. Γενικά η νεολαία ακούει µουσική για να ψυχαγωγηθεί, να περάσει καλά, να διασκεδάσει» αναφέρει.

Στο ίδιο µήκος κύµατος και η Έλλη Ποθουλάκη σηµειώνει πως «ακούω τα πάντα! Όταν διαβάζω θέλω κάτι ήρεµο και σε αγγλικούς στίχους ώστε να µην µου αποσπούν τη προσοχή. Πιο πολύ ποπ και ραπ. Για την “τραπ”, είναι δηµοφιλές ως είδος, παίζει πάρα πολύ και οφείλεται στον ρυθµό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν παίζουν ρόλο οι στίχοι, δεν µπαίνω καν στη διαδικασία ως γυναίκα να τους αποδεχθώ φυσικά».

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: «Μέρα χωρίς µουσική, δεν είναι καλή µέρα…»

«Μέρα χωρίς µουσική, δεν είναι καλή µέρα…» είναι τα λόγια της Άλλα Αλυγιζάκη, µαθήτριας στο “Πειραµατικό Γυµνάσιο Χανίων”, που τη συναντάµε µαζί µε τους συµµαθητές της στο χώρο του σχολείου της. Τα µουσικά της ενδιαφέροντα είναι ποίκιλλα και όπως εξηγεί «έχουν να κάνουν µε την ψυχική µου κατάσταση. Από ροκ και µέταλ αλλά και ποπ, συγκροτήµατα όπως οι Nirvana ή οι Scorpions, µουσικές γενικά από τις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90. Από που προέκυψαν οι επιρροές αυτές; Ίσως το ότι είµαι πολύ κοντά µε τον πατέρα µου που ακούει ανάλογη µουσική και µε το αµάξι που µε φέρνει στο σχολείο µου έχει µουσική από αυτές τις δεκαετίες που µου αρέσει πάρα πολύ».

Ρωτάµε την κοπέλα για τα γούστα γενικά των παιδιών της ηλικίας της. «Ο κύκλος µου αποτελείται από παιδιά που ακούνε διάφορα είδη µουσικής. Κυριαρχεί η “τραπ” που αποτελεί µια νέα τάση, µια µόδα στους νέους αλλά και άλλοι που ακούνε ίδια µουσική όπως εγώ ή πιο σύγχρονη». Η Άλλα θα ήθελε να παρακολουθήσει µια συναυλία του Πάνου Βλάχου, µας λέει, κυρίως λόγω του νοήµατος των τραγουδιών του και το επόµενο ερώτηµα είναι αν οι νέοι ελκύονται σήµερα από τον κοινωνικό στίχο; «Πιστεύω πάρα πολύ, σε ότι αφορά εµένα και τους φίλους µου. Οι υπόλοιποι, ειδικά αυτοί που ακούνε “τραπ” βλέπω να στρέφονται απέναντι στα άλλα είδη και να µιλάνε άσχηµα για αυτά. Μα η µουσική µας συνδέει όλους, δεν είναι κάτι να µένουµε “κλειστοί” στα δικά µας γούστα» είναι το σχόλιο της.

Για την “τραπ” µας µιλάει και η Αναστασία Καραγκούνη, µια ακόµα µαθήτρια που µπαίνει στη συζήτηση µας. «Προσωπικά δεν ακούω αυτά τα τραγούδια, γιατί δεν µε εκφράζουν οι στίχοι. Οι έφηβοι ελκύονται από αυτό το είδος, οι περισσότεροι λόγω του ρυθµού και όχι τόσο για τον στίχο. Αν κάποιος έχει πρότυπο ζωής τον κόσµο που που του δηµιουργεί η “τραπ”…είναι άλλο πράγµα» αναφέρει η κοπέλα. Η ίδια προτιµάει τον αγγλικό στίχο και συγκροτήµατα όπως οι Nirvana, Wave to earth, η κορεάτικη pop, πολύ rap και hip hop καθώς «όταν είµαι στεναχωρηµένη θέλω ένα πιο συναισθηµατικό κοµµάτι, όταν πάλι πολύ χαρούµενη κάτι ανάλογο. Πολλές φορές η µουσική είναι θέµα διάθεσης. Οι νέοι σήµερα επηρεάζονται πολύ στο τι ακούν από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Οι Α-ha, οι Depeche mode, οι Beatles, οι ΑΒΒΑ, είναι τα αγαπηµένα σχήµατα του Παναγιώτη Μαρινάκη, που ακούει µουσική τόσο µέσω mp3 όσο και “πικάπ” για τα βινύλια του. «Τι προτιµάνε οι συνοµήλικοι µου; Καµία σχέση! Τους λές A-ha και σου λένε “ τι είναι αυτό;” Όµως ταυτίζοµαι µε τα νοήµατα που περνάνε από τα τραγούδια τους. Είχα ρωτήσει ένα παιδί που ασχολούνταν µε την “τραπ” και έγραφε τραγούδια αν έχει φτιάξει ένα κοµµάτι που να µην έχει βρισιές. Και µου απάντησε αµέσως “όχι”. ∆εν νιώθω ότι µου ταιριάζει αυτό το είδος. Είναι αυτήν την εποχή στη µόδα, δεν νοµίζω ότι θα είναι και στο µέλλον» δηλώνει ο Παναγιώτης. Ο µικρότερος της παρέας είναι ο Στέλιος Καρκαβάτσος που τα ακούσµατα ξεκινάνε από την pop, µέχρι το rock και το hard rock. «Πώς άρχισα να ακούω αυτή τη µουσική; Κάποια στιγµή ήλθα σε επαφή µε τους Imagine Dragons και µετά το έψαξα περισσότερο, µε τους Scorpions, τους Guns n’ Roses, τους Linkin Park. Υπάρχουν παιδιά στην ηλικία µου που ακούνε πολύ “τραπ’ αλλά και άλλοι που δεν τους αρέσει. Εγώ είµαι στους δεύτερους γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ “µουντό’ ως είδος και οι στίχοι δεν µου αρέσουν. Οι περισσότεροι που ακούνε “τραπ” ακούνε συνέχεια τα ίδια τραγούδια» είναι τα λόγια του.

Για το ρόλο του σχολείου στη µουσική τους διαπαιδαγώγηση τα παιδιά παρατηρούν πως δίνεται έµφαση στην κλασσική µουσική, όµως παράλληλα «µας δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούµε και µε άλλα είδη µουσικής».