Μουσείο Τυπογραφίας: Workshop για τη δηµιουργία short video

Εργαστήριo (Workshop) για τη δηµιουργία short video, θα πραγµατοποιηθεί µέσα στον µοναδικό χώρο του Μουσείου Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη, στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στις 11:30 π.µ. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8–13 ετών.

Τα παιδιά θα µάθουν πώς να δηµιουργούν το δικό τους βίντεο χρησιµοποιώντας CapCut, πειραµατιζόµενα µε εικόνα, ρυθµό και αφήγηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση: να έχουν µαζί τους κινητό ή tablet. Κόστος συµµετοχής: 10€ / άτοµο

Κράτηση θέσης: 28210 80090 ή στο info@typography-museum.gr

Υπεύθυνη Workshop: Πέννυ Ξενάκη Social Media Manager & Content Creator