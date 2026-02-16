Μουσείο Τυπογραφίας: Μουσική παράσταση με τον Μάνο Τρυπιά

Το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ, ο Μάνος Τρυπιάς και ο Αυτοσχέδιος Μηχανισμός παρουσιάζουν στο Μουσείο Τυπογραφίας Χανίων τη μουσική παράσταση «Όσα Μένουν».

Πρόκειται για μια θεματική βραδιά που εστιάζει στην αλήθεια του δημιουργού και στη δύναμη του πρωτότυπου λόγου και ήχου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια από τη δισκογραφία του Μάνου Τρυπιά, ακυκλοφόρητο υλικό. Tραγούδια που διατρέχουν κοινωνικές, προσωπικές και υπαρξιακές διαδρομές.

Σε έναν χώρο ιστορίας και πολιτισμού, η μουσική συναντά τον λόγο, τη μνήμη και την ευθύνη της τέχνης απέναντι στον άνθρωπο.

Συμμετέχει η Άννα Αβαράκη.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες (70).

Είσοδος: 10€

Για κρατήσεις:

📞 6980876426

ή μήνυμα μέσω Facebook / Instagram

https://www.facebook.com/manos.tripias

https://www.instagram.com/manostripias/

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.