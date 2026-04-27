Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ονόμασέ το για να το σώσεις!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Για 2η συνεχή χρονιά, στις 23 και 24 Μαΐου 2025, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ) (https://www.nhmc.uoc.gr/) θα συμμετέχει, όπως ανακοινώθηκε, στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Αναγνώρισης της Επιστήμης της Ταξινομικής (Taxonomy Recognition Day-TRD), που διοργανώνονται από μια πανευρωπαϊκή κοινοπραξία Μουσείων Φυσικής Ιστορίας, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Βοτανικών Κήπων και άλλων Ταξινομικών Εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος TETTRIs (https://tettris.eu/).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «από τα Κανάρια Νησιά έως τη Νορβηγία και από την Πορτογαλία μέχρι την Ελλάδα, περισσότερα από 30 ιδρύματα συγκεντρώνονται για να ρίξουν το φως της δημοσιότητας στην Ταξινομική – το θεμέλιο της έρευνας για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρησή της.
Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων, ζητάμε από όλες και όλους να πάρουν ενεργά μέρος στην κίνηση #NameItToSaveIt, ώστε να συμβάλλουν στο να αναδειχθεί η Ταξινομική Επιστήμη.
Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;
1. Τραβήξτε μια φωτογραφία ενός φυτού, ζώου, μύκητα, μικροβίου ή άλλου οργανισμού που σας συναρπάζει.
2. Βρείτε την επιστημονική του ονομασία (ή ζητήστε βοήθεια – οι επιστήμονες του ΜΦΙΚ-ΠΚ είναι εδώ για αυτό!).
3. Μοιραστείτε το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #NameItToSaveIt.
Κάθε ανάρτηση είναι μια φωνή για τη βιοποικιλότητα. Ας κάνουμε αυτή την Ημέρα Αναγνώρισης της Επιστήμης της Ταξινομικής πιο ηχηρή από ποτέ!»

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

