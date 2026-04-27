Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ονόμασέ το για να το σώσεις!

Για 2η συνεχή χρονιά, στις 23 και 24 Μαΐου 2025, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ) (https://www.nhmc.uoc.gr/) θα συμμετέχει, όπως ανακοινώθηκε, στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Αναγνώρισης της Επιστήμης της Ταξινομικής (Taxonomy Recognition Day-TRD), που διοργανώνονται από μια πανευρωπαϊκή κοινοπραξία Μουσείων Φυσικής Ιστορίας, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Βοτανικών Κήπων και άλλων Ταξινομικών Εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος TETTRIs (https://tettris.eu/).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «από τα Κανάρια Νησιά έως τη Νορβηγία και από την Πορτογαλία μέχρι την Ελλάδα, περισσότερα από 30 ιδρύματα συγκεντρώνονται για να ρίξουν το φως της δημοσιότητας στην Ταξινομική – το θεμέλιο της έρευνας για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρησή της.

Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων, ζητάμε από όλες και όλους να πάρουν ενεργά μέρος στην κίνηση #NameItToSaveIt, ώστε να συμβάλλουν στο να αναδειχθεί η Ταξινομική Επιστήμη.

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;

1. Τραβήξτε μια φωτογραφία ενός φυτού, ζώου, μύκητα, μικροβίου ή άλλου οργανισμού που σας συναρπάζει.

2. Βρείτε την επιστημονική του ονομασία (ή ζητήστε βοήθεια – οι επιστήμονες του ΜΦΙΚ-ΠΚ είναι εδώ για αυτό!).

3. Μοιραστείτε το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #NameItToSaveIt.

Κάθε ανάρτηση είναι μια φωνή για τη βιοποικιλότητα. Ας κάνουμε αυτή την Ημέρα Αναγνώρισης της Επιστήμης της Ταξινομικής πιο ηχηρή από ποτέ!»