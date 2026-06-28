Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια και οι ώρες των αγώνων της φάσης των «32»

λοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 32 ομάδες να συνεχίζουν στη νοκ-άουτ φάση.
Όπως μεταδίδει η Καθημερινή, η φάση των «32» ξεκινά απόψε με την αναμέτρηση του Καναδά με τη Νότια Αφρική στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Ιουλίου.
Αναλυτικά τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32:
Νότια Αφρική – Καναδάς 28 Ιουνίου – 22:00
Βραζιλία – Ιαπωνία 29 Ιουνίου – 20:00
Γερμανία – Παραγουάη 29 Ιουνίου – 23:30
Ολλανδία – Μαρόκο 30 Ιουνίου – 04:00
Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 30 Ιουνίου – 20:00
Γαλλία – Σουηδία 1 Ιουλίου – 00:00
Μεξικό – Εκουαδόρ 1 Ιουλίου – 04:00
Αγγλία – Κονγκό 1 Ιουλίου – 19:00
Βέλγιο – Σενεγάλη 1 Ιουλίου – 23:00
ΗΠΑ – Βοσνία Ερζεγοβίνη 2 Ιουλίου – 03:00
Ισπανία – Αυστρία 2 Ιουλίου – 22:00
Πορτογαλία – Κροατία 3 Ιουλίου – 02:00
Ελβετία – Αλγερία 3 Ιουλίου – 06:00
Αυστραλία – Αίγυπτος 3 Ιουλίου – 21:00
Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 4 Ιουλίου – 01:00
Κολομβία – Γκάνα 4 Ιουλίου – 04:30