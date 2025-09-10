Μουντιάλ 2026: Οι 86 που έχουν αποκλειστεί, οι πρώτες από την UEFA και οι 30… κενές θέσεις

Μπορεί τη Δευτέρα (8/9) η Τυνησία να έγινε η 18η ομάδα, από τις 48 εθνικές ομάδες που θα διαγωνιστούν στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας (11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2026), που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους, όμως με την ολοκλήρση του «παραθύρου» του Σεπτεμβρίου, ανέβηκαν σε 86 εκείνες που έχουν αποκλειστεί, συμπλεριλαμβανωμένων πλέον και δύο από την UEFA (Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν).

Η Βολιβία, μετά την Νέα Καληδονία έγινε η δεύτερη ομάδα που έκλεισε θέση στα προκριματικά Play-off.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία

CAF (Αφρική): Μαρόκο, Τυνησία

CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Προκριματικά τουρνουά Play-Off

Βολιβία, Νέα Καληδονία (2 από 6 ομάδες)

Οι 86 ομάδες που έχουν αποκλειστεί:

AFC (34): Αφγανιστάν, Μπαχρέιν, Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Μπρουνέι, Καμπότζη, Κίνα, Κινεζική Ταϊπέι, Γκουάμ, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Βόρεια Κορέα, Κουβέιτ, Δημοκρατία της Κιργιζίας, Λάος, Λίβανος, Μακάο, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μογγολία, Μιανμάρ, Νεπάλ, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Συρία, Τατζικιστάν, Ταϊλάνδη, Ανατολικό Τιμόρ, Τουρκμενιστάν, Βιετνάμ, Υεμένη

CAF (18): Μπουρούντι, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κονγκό, Τζιμπουτί, Εσουατίνι (Ζουαζιλάνδη), Αιθιοποία, Κένυα, Λεσότο, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σεϋχέλλες, Σομαλία, Γκάμπια, Τόγκο, Νότιο Σουδάν, Ζιμπάμπουε

CONCACAF (20): Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρούμπα, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κέιμαν, Κούβα, Ντομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Γρενάδα, Γουιάνα, Μοντσεράτ, Πουέρτο Ρίκο, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουτσία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Νήσοι Τερκς και Κάικος, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι.

CONMEBOL (3): Χιλή, Περού, Βενεζουέλα

OFC (9): Αμερικανική Σαμόα, Νήσοι Κουκ, Φίτζι, Παπούα Νέα Γουινέα, Σαμόα, Νήσοι Σολομώντα, Ταϊτή, Τόνγκα, Βανουάτου.

UEFA (2): Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν

Οι θέσεις πρόκρισης:

AFC: οκτώ άμεσες θέσεις + μία θέση τουρνουά Play-Off

CAF: εννέα άμεσες θέσεις + μία θέση τουρνουά Play-Off

CONCACAF: έξι άμεσες θέσεις + δύο θέσεις τουρνουά Play-Off

CONMEBOL: έξι άμεσες θέσεις + μία θέση τουρνουά Play-Off

OFC: μία άμεση θέση + μία θέση τουρνουά Play-Off

UEFA: 16 άμεσες θέσεις

H κλήρωση:

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

Το Kennedy Center είναι το εθνικό πολιτιστικό κέντρο της Αμερικής και ένα ζωντανό μνημείο για τον Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο σε περισσότερες από 2.000 παραστάσεις, εκδηλώσεις και εκθέσεις.

Φίλαθλοι από καθεμία από τις 16 πόλεις υποδοχής (δύο στον Καναδά, τρεις στο Μεξικό και 11 στις ΗΠΑ) θα μπορούν να συμμετάσχουν -μετά από ειδική κλήρωση- στην εκδήλωση.

Η κλήρωση θα ξεκινήσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας) . Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις έξι τελευταίες πολυπόθητες θέσεις να καθοριστούν μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι έθνη από πέντε από τις έξι συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστό διαγωνισμό play-off για τις τέσσερις τελευταίες ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα γίνει στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.