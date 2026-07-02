Μουντιάλ 2026: Ο δρόμος προς τον τελικό

ΦΑΣΗ των «32»
1. 28/06 22:00 Λος Άντζελες : Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1
2. 29/06 20:00 Χιούστον : Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1
3. 29/06 23:30 Βοστώνη : Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 στα πέναλτι)
4. 30/06 04:00 Μοντερέι : Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 στα πέναλτι)
5. 30/06 20:00 Ντάλας : Ακ.Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2
6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ : Γαλλία – Σουηδία 3-0
7. 01/07 04:00 Μέξικο Σίτι : Μεξικό – Ισημερινός 2-0
8. 01/07 19:00 Ατλάντα : Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό 2-1
9. 01/07 23:00 Σιάτλ : Βέλγιο – Σενεγάλη 3-2 (παρ. κ.δ. 2-2)
10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο : ΗΠΑ – Βοσνία 2-0
11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες : Ισπανία – Αυστρία
12. 03/07 02:00 Τορόντο : Πορτογαλία – Κροατία
13. 03/07 06:00 Βανκούβερ : Ελβετία – Αλγερία
14. 03/07 21:00 Ντάλας : Αυστραλία – Αίγυπτος
15. 04/07 01:00 Μαϊάμι : Αργεντινή – Πράσ. Ακρωτήρι
16. 04/07 04:30 Κάνσας Σίτι : Κολομβία – Γκάνα
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
(1) 04/07 20:00 Χιούστον : Καναδάς – Μαρόκο
(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια : Παραγουάη – Γαλλία
(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ : Βραζιλία – Νορβηγία
(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι : Μεξικό – Αγγλία
(5) 06/07 22:00 Ντάλας : Νικητής 12 – Νικητής 11
(6) 07/07 03:00 Σιάτλ : ΗΠΑ – Βέλγιο
(7) 07/07 19:00 Ατλάντα : Νικητής 15 – Νικητής 14
(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ : Νικητής 13 – Νικητής 16
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη : Νικητής (2) – Νικητής (1)
(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (5) – Νικητής (6)
(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι : Νικητής (3) – Νικητής (4)
(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας : Νικητής (7) – Νικητής (8)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
14/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (Α) – Νικητής (Β)
15/07 20:00 Ατλάντα : Νικητής (Γ) – Νικητής (Δ)
«ΜΙΚΡΟΣ» Τελικός
19/07 (00:00, Μαϊάμι)
ΤΕΛΙΚΟΣ
19/07 (22:00, Λος Άντζελες)