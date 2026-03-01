menu
Moto GP: Θρίαμβος του Μπετζέκι στην Ταϊλάνδη

Ο Ιταλός, Μάρκο Μπετζέκι πρώτευσε σήμερα (1/3) στο Grand Prix της Ταϊλάνδης, που είναι ο πρώτος αγώνας της σεζόν στο MotoGP και «χαρακτηρίσθηκε» από την αποχώρηση του Ισπανού πρωταθλητή, Μαρκ Μαρκεθ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, εκκινώντας από την pole position, ο αναβάτης της Aprilia, ο οποίος είχε τρακάρει στην αρχή του αγώνα σπριντ του Σαββάτου, έφθασε σε μια άνετη νίκη.

Ωστόσο, αυτή η επιτυχία δεν ήταν αρκετή για να τον θέσει στην πρωτοπορία του πρωταθλήματος, που παραμένει στον εκπληκτικό, Πέδρο Ακόστα. Ο 21χρονος Ισπανός αναβάτης, ήταν για ακόμη μια φορά πολύ… επιθετικός με την KTM του και τερμάτισε δεύτερος, αφού κυριάρχησε στον αγώνα σπριντ την προηγούμενη ημέρα. Ο Ισπανός, Ραούλ Φερνάντεθ (Aprilia-Trackhouse) συμπλήρωσε το βάθρο, επιβεβαιώνοντας το δυνατό ξεκίνημα της ομάδας στην σεζόν.

Παράλληλα, ο -επίσης- Ισπανός, Μαρκ Μαρκέθ (Ducati), ο οποίος διεκδικεί εφέτος έναν ιστορικό όγδοο τίτλο, αποσύρθηκε στον 21ο γύρο ενώ βρισκόταν στην τέταρτη θέση μετά από πρόβλημα στο πίσω ελαστικό. Ο αδελφός του, Αλεξ (Ducati-Gresini), δεύτερος πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, τράκαρε λίγο αργότερα κι’ επίσης δεν τερμάτισε τον αγώνα.

 

 

