12.4 C
Chania
Κυριακή, 1 Μαρτίου, 2026
Moto GP: Ο Ακόστα νικητής στον αγώνα σπριντ στην Ταϊλάνδη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο νεαρός Ισπανός, Πέδρο Ακόστα επικράτησε στον σημερινό (28/2) αγώνα σπριντ στο Grand Prix της Ταϊλάνδης, που είναι ο πρώτος αγώνας της σεζόν στο MotoGP, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον συμπατριώτη του, Μαρκ Μαρκέθ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο 21χρονος αναβάτης της KTM εξασφάλισε την πρώτη του νίκη στο MotoGP σε αυτόν τον αμφίρροπο αγώνα 13 γύρων (σ.σ. το μισό μήκος του GP της Κυριακής), που δίνει βαθμούς για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Μαρκέθ αναγκάσθηκε από τον έλεγχο του αγώνα να παραχωρήσει το προβάδισμα στον Ακόστα, μετά από μια σύγκρουση μεταξύ των δύο αναβατών στον προτελευταίο γύρο και σε μια απόφαση που κρίθηκε «άδικη» από τους ιθύνοντες της Ducati.

Παράλληλα, ο Μάρκο Μπετσέκι ήταν ο ταχύτερος με την Aprilia του από την αρχή του Σαββατοκύριακου στην πίστα της πόλης Μπουριράμ στην βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Ομως ο 27χρονος Ιταλός, ο οποίος είχε ήδη δύο πτώσεις το πρωί, έκανε ακόμη ένα λάθος νωρίς στον αγώνα κι ενώ προηγείτο του Μαρκέθ.

Ετσι, η Ισπανία εξασφάλισε το βάθρο του αγώνα σπριντ, με τον Ραούλ Φερνάντεθ (Aprilia-Trackhouse) να κατακτά την τρίτη θέση.

