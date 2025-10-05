menu
Moto GP Ινδονησίας: Πρώτη νίκη για τον Αλντεγκέρ

Ο Ισπανός Φερμίν Αλντεγκέρ (Ducati-Gresini) κατέκτησε σήμερα (5/10) την πρώτη του νίκη στο MotoGP, κερδίζοντας το Grand Prix της Ινδονησίας στην Μανταλίκα, το οποίο αμαυρώθηκε από μια πτώση στον πρώτο γύρο για τους Μαρκ Μαρκέθ (Ducati) και Μάρκο Μπετσέκι (Aprilia).

Ο Μπετσέκι-νικητής χθες (4/10) των αγώνα σπριντ-, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position, άγγιξε τον πίσω τροχό του Μαρκ Μαρκέθ, που είχε μόλις στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής για έβδομη φορά την περασμένη εβδομάδα στην Ιαπωνία, και οι δύο τους έπεσαν βίαια.
Ο Μαρκ Μαρκέθ πάλεψε να σταθεί στα πόδια του, κρατώντας τον δεξιό του ώμο, ο οποίος είχε υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις, κρατώντας τον εκτός αγώνων για μήνες. Μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας μαζί με τον Μπετσέκι.
Στη συνέχεια, ο Μαρκέθ επέστρεψε στα pits του με το χέρι του δεμένο, με τις αρχικές, ανεπιβεβαίωτες αναφορές να υποδηλώνουν κάταγμα δεξιού ώμου.

«Ως αποτέλεσμα του σημερινού ατυχήματος στο Grand Prix της Ινδονησίας, ο Μαρκ Μαρκέθ υπέστη τραυματισμό στην δεξιά κλείδα του», ανέφερε η Ducati σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Ο Ισπανός θα ταξιδέψει απόψε στη Μαδρίτη (Ισπανία) για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και για να αποφασιστεί η θεραπεία που θα ακολουθήσει».
Ο Μαρκέθ είχε τραυματιστεί στον ώμο στο εναρκτήριο Ισπανικό Grand Prix τον Ιούλιο του 2020 στη Χερέθ, γεγονός που τον άφησε εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα και απαιτήθηκαν αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η Aprilia επιβεβαίωσε ότι ο Μπετσέκι θα μεταφερθεί επίσης στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε πιο ολοκληρωμένες εξετάσεις μετά το ατύχημα.

Αφού πάλεψε για μερικούς γύρους με τον Πέδρο Ακόστα (KTM), ο Φερμίν Αλντεγκέρ, μόλις 20 ετών- ο οποίος τερμάτισε χθες (4/10)δεύτερος στο σπριντ-, έφυγε, ανοίγοντας γρήγορα μια διαφορά σχεδόν εννέα δευτερολέπτων καθώς μια έντονη μάχη για τη δεύτερη θέση γινόταν πίσω του.
Τελικά, ο Ακόστα, τον οποίο ο Αλντεγκέρ προσπέρασε στον 10ο γύρο, τερμάτισε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου μπροστά από τον Άλεηξ Μαρκέθ (Ducati-Gresini), τον μικρότερο αδερφό του Μαρκ.

