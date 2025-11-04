Moto GP: Η Ταϊλάνδη θέλει να κρατήσει τον αγώνα έως το 2031

Η Ταϊλάνδη θα υποβάλει αίτηση για την παράταση της διοργάνωσης MotoGP από το 2027 και το 2031 μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασής της τον επόμενο χρόνο, δήλωσε (4/11) κυβερνητικός αξιωματούχος.

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε όριο προϋπολογισμού 3,9 δισεκατομμυρίων μπατ (119 εκατομμύρια δολάρια) για τη διοργάνωση του αγώνα μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αϊρίν Φανρίτ.

Η Ταϊλάνδη φιλοξενεί αγώνα MotoGP από το 2018.