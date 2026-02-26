Μόσχα: «Αντίποινα» για τη μείωση της ρωσικής αποστολής στις Βρυξέλλες

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης να μειώσει τη διπλωματική της εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες, ενώ χαρακτήρισε αβάσιμη την επιδίωξη της Ε.Ε. να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Καθημερινή”, το Ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι φιλοδοξίες της Ε.Ε. να λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις «δεν έχουν καμία βάση».

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε την απόφαση των Βρυξελλών να περιοριστεί το προσωπικό της Ρωσικής αποστολής στην Ε.Ε. σε 40 άτομα «διάκριση» και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «παράλογη» την πρόταση για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών Ρωσικού πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι μόνο «ένας τρελός» θα μπορούσε να εισηγηθεί ένα τέτοιο μέτρο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Ε.Ε. και έγγραφο που επικαλείται το Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να καταθέσει στις 15 Απριλίου νομική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία.

«Το Κίεβο απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης»

Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι «ο αποκλεισμός από την Ουκρανία της διέλευσης μέσω του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και ολόκληρης της Ευρώπης, γι’ αυτό και η αδράνεια των Βρυξελλών προκαλεί έκπληξη».

Η Ουκρανία έχει αναφέρει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα στα τέλη Ιανουαρίου και ότι δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί. Τη Δευτέρα, σε ξεχωριστό περιστατικό, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν βασικό ρωσικό αντλιοστάσιο που εξυπηρετεί τον ίδιο αγωγό.

Η Ουγγαρία μπλόκαρε αυτή την εβδομάδα νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά της Ρωσίας, καθώς και δάνειο προς την Ουκρανία, σε αντίδραση στη διακοπή της ροής πετρελαίου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τρίτη ότι οι Βρυξέλλες ζήτησαν από την Ουκρανία να επισπεύσει τις επισκευές στον κατεστραμμένο αγωγό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε μία ημέρα αργότερα ότι η αποκατάσταση δεν μπορεί να γίνει γρήγορα.