menu
12.8 C
Chania
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Μόσχα: «Αντίποινα» για τη μείωση της ρωσικής αποστολής στις Βρυξέλλες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης να μειώσει τη διπλωματική της εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες, ενώ χαρακτήρισε αβάσιμη την επιδίωξη της Ε.Ε. να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Καθημερινή”, το Ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι φιλοδοξίες της Ε.Ε. να λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις «δεν έχουν καμία βάση».

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε την απόφαση των Βρυξελλών να περιοριστεί το προσωπικό της Ρωσικής αποστολής στην Ε.Ε. σε 40 άτομα «διάκριση» και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «παράλογη» την πρόταση για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών Ρωσικού πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι μόνο «ένας τρελός» θα μπορούσε να εισηγηθεί ένα τέτοιο μέτρο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Ε.Ε. και έγγραφο που επικαλείται το Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να καταθέσει στις 15 Απριλίου νομική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία.
«Το Κίεβο απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης»
Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι «ο αποκλεισμός από την Ουκρανία της διέλευσης μέσω του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και ολόκληρης της Ευρώπης, γι’ αυτό και η αδράνεια των Βρυξελλών προκαλεί έκπληξη».

Η Ουκρανία έχει αναφέρει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα στα τέλη Ιανουαρίου και ότι δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί. Τη Δευτέρα, σε ξεχωριστό περιστατικό, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν βασικό ρωσικό αντλιοστάσιο που εξυπηρετεί τον ίδιο αγωγό.

Η Ουγγαρία μπλόκαρε αυτή την εβδομάδα νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά της Ρωσίας, καθώς και δάνειο προς την Ουκρανία, σε αντίδραση στη διακοπή της ροής πετρελαίου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τρίτη ότι οι Βρυξέλλες ζήτησαν από την Ουκρανία να επισπεύσει τις επισκευές στον κατεστραμμένο αγωγό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε μία ημέρα αργότερα ότι η αποκατάσταση δεν μπορεί να γίνει γρήγορα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum