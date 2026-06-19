Μωρομάντηλα, πάνες “πνίγουν” το αποχετευτικό δίκτυο των Χανίων – Σε πρόστιμα και μηνύσεις προχωράει η ΔΕΥΑΧ

Σε μηνύσεις θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΧ σε βάρος των καταστημάτων που δεν έχουν λιποσυλλέκτες και των σπιτιών που πετάνε μωρομάντηλα, πάνες και πετσέτες στο δίκτυο της αποχέτευσης.

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Σε σύσκεψη το μεσημέρι της Παρασκευής στην Π.Ε. Χανίων στελέχη της ΔΕΥΑΧ παρουσίασαν μια απίστευτη εικόνα σε όλη την πόλη που έχει ως αποτέλεσμα τη φραγή των δικτύων, τη διαρροή λυμάτων και τη δυσοσμία. “Κανένα μαγαζί στο λιμάνι δεν λειτουργεί τους λιποσυλλέκτες του” τόνισε η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κ. Αποστολάκη.

Στη σύσκεψη παρουσία του λιμενικού, των καταστημάτων εστίασης, του συλλόγου ξενοδόχων , των υπηρεσιών υγείας έγινε εκτενή παρουσίαση της κατάστασης. «Καθαρίζουμε σήμερα το αντλιοστάσιο ή το δίκτυο και την άλλη μέρα έχει φράξει πάλι» τόνισαν.

Την ανάγκη της ενημέρωσης των καταστημάτων, ξενοδοχείων, δωματίων υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής.

«Το προσωπικό μας έχει εξαντληθεί, ορισμένοι τους συμπεριφέρονται λες και είναι δούλοι» συμπλήρωσε η κ. Αποστολάκη.

«Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει κάνει η ΔΕΥΑΧ. Καθαρίζαμε όλα τα δίκτυα , όλα τα αντλιοστάσια , δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο» είπε η διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ κ. Λουπασάκη συμπληρώνοντας πως το πρόβλημα πλέον αφορά και τις μη τουριστικές περιοχές.

Καταγγέλθηκε επίσης πως κόλλες, υλικά σφουγγαρίσματος, και χρώματα πετιούνται συστηματικά σε Κουμ Καπί και Παλιά Πολη στο δίκτυο ομβρίων.