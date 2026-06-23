Μόντρεαλ: Δύο νεκροί από τα πυρά

Δύο άνθρωποι, ένας κάτοικος και ένας αστυνομικός, έχασαν χθες, Δευτέρα, τη ζωή τους στο Μόντρεαλ σε συμβάν με πυροβολισμούς, ενώ ο δράστης της επίθεσης, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν άγνωστα, έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων της τάξης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι σε συνοικία του Μόντρεαλ όπου βρίσκονται πολλά εβραϊκά εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια, αλλά οι αρχές δεν διευκρίνισαν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε ούτε αναφέρθηκαν σε ενδεχόμενο κίνητρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοσταθμό Radio Canada, ο δράστης είχε προηγουμένως αφήσει πίσω του ένα μανιφέστο των «incel» (σ.σ.: συντόμευση της έκφρασης involuntary celibate (ακούσια αγαμία), κίνημα που απαρτίζεται από εργένηδες άνδρες που ισχυρίζονται ότι απορρίπτονται από τις γυναίκες και τις θεωρούν υπεύθυνες για την αγαμία τους.

Το 2018, ένας άνδρας που δήλωνε ότι ανήκε σε αυτό το κίνημα είχε σκοτώσει 11 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες, σε επίθεση στο Τορόντο.

Χθες στο Μόντρεαλ ένας κάτοικος, ο Ντάνι Γουίλκ ήταν αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος στη συνοικία του Κοτ-ντε-Νεζ, στο δυτικό τμήμα της πόλης αυτής στην επαρχία του Κεμπέκ.

«Ήμουν στον δρόμο κοντά στο σπίτι μου όταν άκουσα έναν πυροβολισμό, μετά αρκετούς πυροβολισμούς», διηγήθηκε στο AFP, ακόμη σε κατάσταση σοκ. Κατέφυγε σε μια πιτσαρία και είδε «τον δράστη, ο οποίος φαινόταν έτοιμος να πυροβολήσει με το όπλο του, με στρατιωτική στολή. Μετά είδα τον αστυνομικό, ο οποίος έδειχνε να είναι ήδη νεκρός. Είχα παραλύσει. Μετά ο δράστης μετακινήθηκε και σκοτώθηκε κι αυτός. Όλα αυτά έγιναν πολύ γρήγορα».

«Συγκλονισμένος» δήλωσε ο πρωθυπουργός

Ο μοναδικός ύποπτος «έχει σκοτωθεί», διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας του Μόντρεαλ Φέιντι Ντάγκερ, ο οποίος ανέφερε ότι σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στους αστυνομικούς και τον δράστη της επίθεσης.

Ο κάτοικος που σκοτώθηκε ήταν ο Μόσε Μιζράχι, «αγαπητό μέλος της εβραϊκής κοινότητας του Μόντρεαλ», ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Συμβουλευτικό Κέντρο Εβραϊκών και Ισραηλινών Σχέσεων του Καναδά (CIJA), εκφράζοντας τη λύπη του για ένα «αθώο θύμα».

Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε ανακοινώθηκε από την αστυνομία του Μόντρεαλ ότι ήταν ο 34χρονος Μοχάμεντ Λαμάιν Μπενρέντουαν.

Μια αστυνομικός τραυματίστηκε επίσης, αλλά δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σε ανάρτησή του στο X «συγκλονισμένος με την είδηση ότι ένας αστυνομικός και ένας πολίτης σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυρά που σημειώθηκε (…) στο Μόντρεαλ», προσθέτοντας ότι «εκφράζει την ευγνωμοσύνη» του στους «θαρραλέους αστυνομικούς».

Το συμβάν σημειώθηκε «στην καρδιά της εβραϊκής κοινότητας», δήλωσε στο AFP ο Γκέτζελ Μάρκοβιτς, ραβίνος της συνοικίας στην οποία έγινε, προσθέτοντας ότι «πολλές ενώσεις (…), εκπαιδευτικά κέντρα, τράπεζες τροφίμων και εβραϊκά ιδρύματα» βρίσκονται εκεί.

«Ωστόσο θέλω να πω ότι αυτό δεν θεωρείται πραγματικά επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα, μολονότι διερωτόμαστε γιατί ήταν αυτή η περιοχή» που βρέθηκε στο στόχαστρο, σημείωσε.

«Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο που κρύβεται πίσω από όλο αυτό», δήλωσε στον ραδιοσταθμό Radio-Canada ο Ίαν Λαφρενιέρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Κεμπέκ, λίγο μετά την ανακοίνωση για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς.

Η πρωθυπουργός του Κεμπέκ Κριστίν Φρεσέτ σημείωσε ότι είναι «ζωτικής σημασίας να επιτρέψουμε στις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους» και ότι θα πρέπει «να αποφευχθεί οποιαδήποτε εικασία».

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς από αυτόπτη μάρτυρα που ενημέρωσε για την παρουσία ενός προσώπου που χρησιμοποιεί όπλο.

Σημαντική αστυνομική δύναμη έσπευσε στην περιοχή λίγο πριν από το μεσημέρι (19:00 ώρα Ελλάδος) ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος που βρίσκεται εκεί κοντά. Λίγο πάνω από τρεις ώρες αργότερα χαρακτηρίστηκε ασφαλής η περίμετρος της περιοχής, σύμφωνα με την αστυνομία.