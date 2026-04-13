Μόντε Κάρλο Masters: Ο Σίνερ νίκησε τον Αλκαράθ και κατέκτησε το τρόπαιο

Ο Γιανίκ Σίνερ είναι ο νικητής στο τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000 που ολοκληρώθηκε χθες (12/4) στο Μόντε Κάρλο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Ιταλός τενίστας, ο οποίος είναι Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε στον τελικό του Ισπανού Νο 1 στον κόσμο, Κάρλος Αλκαράθ, με 7-6(5), 6-3, ύστερα από μια αναμέτρηση διάρκειας δύο ωρών και 15 λεπτών περίπου.

Ο Αλκαράθ «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του και προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο σετ, αλλά ο Σίνερ «απάντησε» με “break” για το 2-1. Στη συνέχεια οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους έως και το 6-6, με αποτέλεσμα το σετ να οδηγηθεί στο τάι-μπρέικ. Εκεί ο Ιταλός ήταν πιο αποτελεσματικός, προηγήθηκε 5-2 και, παρότι ο Αλκαράθ μείωσε στον πόντο, έφτασε τελικά στην επικράτηση με 7-5.

Στο δεύτερο σετ ο Αλκαράθ ξεκίνησε ξανά με “break” και προηγήθηκε 2-1, πριν κρατήσει το δικό του σερβίς για το 3-1, αλλά ο Σίνερ πήρε τα επόμενα πέντε γκέιμ και πανηγύρισε τη νίκη και το τρόπαιο στο Masters του Μόντε Κάρλο.