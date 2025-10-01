“Μονοµαχία” για την Πύλη της Άµµου μεταξύ Δήμου Χανίων και Ελληνικού Δημοσίου

» Σε Ανώτατο ∆ικαστήριο θα κριθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του επιπροµαχώνα Mocenigo

Την… “κονταροµαχία” πάνω στον επιπροµαχώνα Mocenigo (Πύλη της Άµµου) συνεχίζουν ο ∆ήµος Χανίων και το Ελληνικό ∆ηµόσιο που διεκδικούν την ιδιοκτησία του ιστορικού µνηµείου, που περιλαµβάνει και το µεγαλύτερο µέρος του γειτονικού χώρου στάθµευσης όπως και της παιδικής χαράς.

Το Τριµελές Εφετείο Κρήτης στην 54/2025 απόφαση του δικαίωσε το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε τον ∆ήµο Χανίων να… επιστρέφει και να προχωράει σε προσφυγή σε ανώτατο δικαστήριο καθώς κρίνει πως ο συγκεκριµένος χώρος του ανήκει δικαιωµατικά.

Όπως εξήγησε στα “Χ.ν.” η δηµοτική σύµβουλος µε την παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά” κα Σοφία Ελευθεριάδου, µε µεγάλη εµπειρία στα πολεοδοµικά και κτηµατολογικά θέµατα, «σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου ο επιπροµαχώνας, δεν ανήκει στο ∆ήµο γιατί εκεί δεν υπήρξε κάποια κατασκευή που να κατεδαφίστηκε από το ∆ήµο, όπως έγινε µε τον προµαχώνα Piatta Forma που κατεδαφίστηκε προκειµένου στη συνέχεια να γίνει η ∆ηµοτική Αγορά. Όσα ακίνητα κατεδαφίστηκαν από το ∆ήµο για να γίνει κάποιο έργο, παραχωρήθηκαν στο ∆ήµο. Έτσι το αιτιολογεί το δικαστήριο, αλλά ο ∆ήµος Χανίων θα προσφύγει σε ανώτερο βαθµό δικαιοσύνης γιατί θεωρεί ότι ο χώρος αυτός πρέπει να µείνει δηµοτικός και αυτό είναι και το σωστό. Για αυτό και στην τελευταία “∆ηµοτική Επιτροπή” ψηφίσαµε οµόφωνα να οριστεί δικηγόρος που θα αναλάβει την υπόθεση».

Σύµφωνα µε τη σχετική εισήγηση στη “∆ηµοτική Επιτροπή” το Τριµελές Εφετείο Κρήτης µε την 54/2025 απόφασή του «δέχεται ότι µε τις διατάξεις του νόµου 1367/1918 δεν µεταβιβάστηκε στο ∆ήµο Χανίων το δικαίωµα της κυριότητας επί του συνόλου των Ενετικών Τειχών (ή «Φρουρίων») της πόλης των Χανίων, συµπεριλαµβανοµένου του επίδικου ακινήτου». Και αυτό γιατί σύµφωνα µε την εισήγης «µε το νόµο αυτό ρυθµίζεται µόνο το ζήτηµα της (µερικής) κατεδάφισης των εν λόγω Τειχών, καθώς και της παραχώρησης κατά κυριότητα στο ∆ήµο Χανίων των εδαφικών τµηµάτων (και της πέριξ αυτών τάφρου) όπου βρίσκονταν τα Τείχη που επρόκειτο να κατεδαφιστούν ή είχαν ήδη κατεδαφιστεί (όπως το εδαφικό τµήµα προµαχώνα “Platta Forma”, που κατεδαφίστηκε το έτος 1911 για την ανέγερση του κτιρίου της ∆ηµοτικής Αγορά Χανίων, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το έτος 1913)».

Ο ∆ήµος Χανίων θα προχωρήσει στην αναίρεση της απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Κρήτης.

Σηµειώνεται πως ο αείµνηστος διευθυντής αρχαιοτήτων κ. Μιχάλης Ανδριανάκης είχε επισηµάνει σε γραπτά και συνεντεύξεις του στα “Χ.ν.” την ιδιαιτερότητα των τειχών των Χανίων σε σύγκριση µε αυτά του Ηρακλείου, καθώς την εποχή της Κρητικής πολιτείας αλλά και τα µετέπειτα χρόνια ένα µέρος τους ιδιωτικοποιήθηκε ή παραχωρήθηκε σε ιδιώτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ένα µέρος τους να κατεδαφιστεί, να γίνουν κτίσµατα πάνω στα τείχη ή στις τάφρους, κάτι που δεν συνέβη στο Ηράκλειο που το σύνολο σχεδόν των τειχών παρέµειναν δηµόσια και διατηρήθηκαν σε καλύτερη κατάσταση.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Την ίδια στιγµή πάντως η Περιφέρεια Κρήτης θα προχωρήσει στο έργο “Στερέωση, αποκατάσταση και προστασία από τον κυµατισµό του επιθαλάσσιου Προµαχώνα Mocenigo των ενετικών οχυρώσεων της Παλαιάς Πόλης Χανίων” µε προϋπολογισµό µελέτης 1.056.451, ευρώ. Σύµφωνα µε την προµελέτη «ο προµαχώνας Mocenigo βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα των οχυρώσεων, στην περιοχή του Κουµ Καπί, και βρέχεται από τη θάλασσα σε τρεις πλευρές του, δεχόµενος συνεχή κυµατική δράση. Το έργο στοχεύει στην αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων διάβρωσης και φθοράς. Οι εργασίες περιλαµβάνουν τη στερέωση, την αποκατάσταση της λιθοδοµής και την προστασία του µνηµείου, και θα εκτελεστούν από τη ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων. Παράλληλα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων θα αναλάβει τις απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή της επέµβασης. Με την ολοκλήρωσή του, ο προµαχώνας θα είναι πλήρως στερεωµένος, αποκατεστηµένος και προστατευµένος, διασφαλίζοντας τη διατήρηση ενός µνηµείου µεγάλης ιστορικής σηµασίας και καθιστώντας τον ασφαλώς επισκέψιµο στο κοινό».