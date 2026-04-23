Μονιμοποίηση διεκδικούν οι συμβασιούχοι στους δήμους των Χανίων

Μονιμοποίηση των εκατοντάδων συμβασιούχων και στο Νομό Χανίων σε παιδικούς- βρεφικούς σταθμούς, ΚΗΦΗ και κέντρα κοινότητας ζητούν οι εργαζόμενοι στους Δήμους που το μεσημέρι της Πέμπτης πραγματοποίησαν τη συνέλευση τους στο χώρο του ΚΑΜ. Οι εργαζόμενοι ανησυχούν πως με το τέλος του προγράμματος ΕΣΠΑ σε ένα χρόνο οι επισφαλείς θέσεις εργασίας τους θα τεθούν υπό αμφισβήτηση και θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απόλυση .

Μάλιστα για την Παρασκευή στις 11 – στα πλαίσια της πανελλήνιας διαμαρτυρίας τους – θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Χανίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕ – ΟΤΑ αναφέρει:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) έχει θέσει με απολύτως ξεκάθαρο τρόπο, ως αίτημα αιχμής, την μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται με αλλεπάλληλες επαναλαμβανόμενες συμβάσεις επί σειρά ετών, στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).

Σε προγενέστερη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο απεργιακής κινητοποίησης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δεσμεύτηκε για την επεξεργασία συγκεκριμένου σχεδίου εξασφάλισης και συνέχισης του προγράμματος απασχόλησης στις Κοινωνικές Δομές, με Εθνική χρηματοδότηση, και παραμονή όλων των εργαζομένων!!!

Στο περιθώριο της υπογραφής της Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η Υπουργός Εσωτερικών κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη, σε σχετική ερώτηση που θέσαμε για την μονιμοποίηση των εργαζομένων Ε.Σ.Π.Α. και την κατάργηση της «διάταξης Βορίδη», μας ενημέρωσε πως επεξεργάζονται μοντέλο 11μηνων συμβάσεων με ειδική μοριοδότηση για τους εργαζόμενους που ήδη εργάζονται!!! Σχεδιασμός που δηλώσαμε ότι απέχει πολύ από το πάγιο αίτημά μας για μονιμοποίηση των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων.

Ταυτόχρονα, δηλώσαμε την αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε τόσο για την κατάργηση της «διάταξης Βορίδη», όσο και ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να οδηγήσει σε απόλυση χιλιάδες εργαζόμενους θεσμοθετώντας την αυτονομία των Νομικών Υπηρεσιών των Δήμων στην άσκηση ένδικων μέσων κατ’ αποκλειστικότητα στις εργασιακές διεκδικήσεις μετατροπής συμβάσεων σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)!!!

Στο προσχέδιο Νόμου δε του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία στελέχωσης για κάλυψη αναγκών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των Ο.Τ.Α. Α ́ και Β ́ Βαθμού και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών», περιγράφεται ένα μοντέλο υποδεέστερο ακόμη και από αυτό που ήδη εφαρμόζεται για τις Σχολικές Καθαρίστριες, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

1. Οι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα μέσα από έναν ηλεκτρονικό γενικό κατάλογο υποψηφίων που θα δημιουργήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος και εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Π.Δ. 85/2022.

2. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος υποψηφίων δεν μπορεί να ισχύει για περισσότερο από δυο (2) χρόνια. Μετά θα καταρτίζεται νέος.

3. Οι συμβάσεις θα είναι 8μηνης ή 11μηνης διάρκειας.

4. Εκτός από τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης θα υπάρχουν και συμβάσεις

μερικής απασχόλησης.

5. Η μισθοδοσία των εργαζομένων θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα

VOUCHER.

6. Οι προσλήψεις δεν θα γίνονται πριν τον Νοέμβριο, εφόσον καταφέρουν να

αναμορφωθούν οι προϋπολογισμοί των Δήμων και υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις από τα VOUCHER.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή αντεργατική νεοφιλελεύθερη ρύθμιση που

ελαστικοποιεί ακόμη περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και απέχει από την «δέσμευση» της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρη διασφάλιση της εργασίας των εργαζομένων με Εθνική Χρηματοδότηση!!!

Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που συνεδρίασε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ για αγωνιστική ετοιμότητα και επαγρύπνηση και αντεπίθεση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα:

1. Ορίζει ως ημέρα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ολοήμερων Γενικών Συνελεύσεων την

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026. Ενημερώνουμε το σύνολο των εργαζομένων για τις εξελίξεις λαμβάνοντας μαζικές αποφάσεις αγωνιστικής διεκδίκησης και σύγκρουσης.

2. Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 προκηρύσσουμε 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ και καλούμε σε ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ Συλλαλητήριο των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλης της χώρας, στις 11:00 το πρωί, στην Πλατεία Καραϊσκάκη, έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24 – Μεταξουργείο) και πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15), όπου θα απαιτήσουμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.ΤΑ. καλούνται με κάθε τρόπο να ενεργοποιήσουν τους εργαζόμενους και να μεριμνήσουν για την μεταφορά τους και τη συμμετοχή τους στο Συλλαλητήριο έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας, στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

Κάθε Σύλλογος-Μέλος καλείται να παρευρεθεί με οργανωμένο μπλοκ και πανό. Οργανώνουμε την αντίδρασή μας, συγκροτούμε Ενιαίο Μέτωπο σύγκρουσης και διεκδίκησης.

3. Καλούμε την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να προκηρύξει Απεργία-Αποχή για τον κλάδο των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που αφορά την Γ’ φάση έτους 2025.

4. Εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μετά την πραγματοποίηση των κινητοποιήσεων να εκτιμήσει τις εξελίξεις και να αποφασίσει για την περαιτέρω κλιμάκωση τους σε διεκδικητικό πλαίσιο.

5. Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητά συνάντηση με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. με παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πριν την πραγματοποίηση των κινητοποιήσεων, απαιτώντας την καταδίκη του σχεδιασμού της κυβέρνησης για την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων που φτάνει έως την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων!!!

ΜΑΖΙΚΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΑ και ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΑ διεκδικούμε:

1. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων Ε.Σ.Π.Α. που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., Κέντρα Κοινότητας κ.α.).

2. Κατάργηση, της «διάταξης Βορίδη» τώρα και της πρόβλεψης στον υπό σύνταξη νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη άσκηση εφέσεων από τις Νομικές Υπηρεσίες «απαλλάσσοντας» από κάθε ευθύνη τις Διοικήσεις των Δήμων, ενώ οδηγούνται χιλιάδες εργαζόμενοι στην ανεργία.

3. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Η υποστελέχωση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μεθοδευμένα οδηγεί στο ξεπούλημα των υπηρεσιών σε ιδιωτικά και εργολαβικά συμφέροντα.

4. Πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις τώρα στους εργαζόμενους. Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Καλούμε όλους τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τους

εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.) που μεθοδικά διαλύει κάθε Δημόσια υπηρεσία, καταργεί κάθε κεκτημένο και εργασιακό δικαίωμα που αποκτήθηκαν με αίμα και αγώνες, ελαστικοποιεί τις σχέσεις εργασίας και μεθοδεύει την κατάργηση της ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ στο Δημόσιο»