«Μοναξιά στην Άγρια Δύση» – Τρίτος κύκλος παραστάσεων στα Χανιά

Ένας 3ος κύκλος παραστάσεων για το έργο «Μοναξιά στην Άγρια Δύση» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, θα παρουσιαστεί από την ομάδα Κοινό Σημείο Παρασκευή 27 και Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 21:00 και Κυριακή 1 Μαρτίου στις 19:30 (Απογευματινή) στη θεατρική σκηνή του «YouCA» (Καραϊσκάκη 76).

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία / Αισθητική παράστασης: Χρήστος Ραχιώτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελπίδα Ζαμπετάκη

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιέ

Χειρισμός φωτισμού / ήχου: Δημήτρης Καπενεκάκης

Σχεδιασμός αφίσας / επιμέλεια κοστουμιών: Αιμίλιος Καλογερής

Φωτογραφίες παράστασης: Πάρης Χαμουρίκος

Ερμηνεία: Φώτης Κοτρώτσος, Κώστας Μαρκάτος, Ρίτα Μαρτσάκη, Χρήστος Ραχιώτης.

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για κάτω των 18 ετών. Κατά τη διάρκεια της παράστασης γίνεται περιορισμένη χρήση μηχανήματος, τεχνητού καπνού. Διάρκεια Παράστασης 1.30´ χωρίς διάλειμμα.