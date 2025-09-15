menu
Αθλητικά

Μοναδική επίδειξη… αλληλεγγύης για την ενίσχυση του Α.Σ. ατόμων με αναπηρία “Αρίων Χανίων”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
» Πραγµατοποιήθηκε χθες από 15 σχολές πολεµικών τεχνών στο ΕΑΚ Χανίων

Μία ξεχωριστή επίδειξη πολεµικών τεχνών από διαφορετικές σχολές των Χανίων και συστηµάτων αυτοάµυνας πραγµατοποιήθηκε χθες στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων από το «Αikido Chania» και τους «Μαχητές Αλληλεγγύης». Με στόχο την στήριξη του αθλητικού σωµατείου ατόµων µε αναπηρία “Αρίων”. ∆άσκαλοι και µαθητές από περίπου 15 σχολές έδειξαν τη µεγάλη γκάµα των πολεµικών τεχνών, µε διαφορετικές προσεγγίσεις, χώρες προέλευσης και “σχολές”.

Οπως επεσήµανε η πρόεδρος του Αρίωνα Μάρση Βολάνη επρόκριτο για µία καταπληκτική πρωτοβουλία του κ. Tiziano Calabrese που είναι δάσκαλος Aikido «η οποία δεν είναι ακριβώς πολεµική τέχνη, «είναι και µία συγκεκριµένη φιλοσοφία, έχει λίγο από όλα» όπως είπε. Για να τονίσει για την εκδήλωση: «Μας συγκίνησε πάρα πολύ γιατί ήρθαν αυτοί και µας βρήκαν. Για µας είναι πολύ σηµαντικό αυτό, έχουµε όλες τις ανάγκες που έχει ένα κανονικό αθλητικό σωµατείο γιατί είµαστε υποχρεωµένοι από την ΓΓΑ να τηρούµε κάποια πράγµατα οπότε έχουµε πάντα ανάγκη από εξοπλισµό που µας είναι απαραίτητος τόσο για να συµµετέχουµε σε πρωταθλήµατα όσο και στις προπονήσεις των παιδιών και στις Ακαδηµίες.

Ηταν κάτι πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό που όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν από διάφορες σχολές των Χανίων έδειξαν τόσο χαρούµενα αγκαλιάζοντας την όλη προσπάθεια. ∆εν έχω λόγια!»

Από τη µεριά της η γραµµατέας του Αρίωνα Φωτεινή Κωστάκη τόνισε και αυτή την τόσο ωραία εκδήλωση µε σύνθηµα την αλληλεγγύη των αθλητών.

«Για µας οι αθλητές είτε µε αναπηρία είτε χωρίς είναι αθλητές και έτσι σήµερα αποδεικνύεται και έµπρακτα µία από τις βασικές αρχές του αθλητισµού που είναι η αλληλεγγύη.

Οι σχολές πολεµικών τεχνών της πόλης µας µε πρωτοβουλία του δασκάλου Aikido Tiziano Calabrese δέχθηκαν µε χαρά να συµπράξουν για να στηρίξουν το σωµατείο του Αρίωνα. Είµαστε συγκινηµένοι, µας αρέσει, πρώτη φορά που κάνουµε κάτι τέτοιο. Οπότε το ότι τα παιδιά του Αρίωνα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλους αθλητές και άλλες δεξιότητες αυτό ήταν κάτι πολύ σηµαντικό διότι ένα από τα βασικά του Αρίωνα πέρα από την άσκηση είναι η επικοινωνία. Κάτι που νοµίζω το πετυχαίνουµε σήµερα»

Συµµετείχαν: Aikido Chania, ΑΓΣ Ηρακλής «Ηρακλής Camp», Ακαδηµία Καράτε Χανίων, Α.Σ. Λέοντες Χανίων, ΑΠΤΑ Ακαδηµία Πολεµικών Τεχνών Ακρωτηρίου, Capoeira Chania Jangadeiros, Ελληνική οµοσπονδία Κέντο Ιάιντο Ναγκινάτα, Grappling Team Chania, Η τέχνη της ενέργειας, Ikmf krav maga Χανιά, Karate Lazarou Team, Krav Maga Chania KMG, Krav Maga Chania – KMT, Speed Force Mixed Martial Arts, Kydonas Sports, Studio Flow, Α.Σ.Tae Kwon Do Ακρωτηρίου.

Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενίσχυση – στήριξη του σωµατείου του Αρίωνα µέσω προαιρετικής εισφοράς για την αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισµού.

 

