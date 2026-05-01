Μολύβι – μελάνι: Τα φεστιβάλ κόμικς της Άνοιξης επιστρέφουν

Τα φεστιβάλ κόμικς υποδέχονται την Άνοιξη, με την αρχή να γίνεται στην Θεσσαλονίκη με το The Comic Con, το οποίο κλείνει φέτος τα 10 του χρόνια. Όπως κάθε χρόνο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελίδης», από την Παρασκευή 8 έως την Κυριακή 10 Μαΐουκαι συγκεκριμένα στο Περίπτερο 5 και στο 6.

Σε όλη την διάρκεια της διοργάνωσης θα υπάρχουν φυσικά οι καλλιτέχνες, έχοντας στους πάγκους τους πολλά διαφορετικά κόμικς, αλλά και αφίσες, αυτοκόλλητα και πολλά άλλα.

Συνολικά φέτος συμμετέχουν 108 καλλιτέχνες, με μια τεράστια ποικιλία σε στυλ. Ανάμεσά τους και πολλοί γνωστοί, όπως οι Σταύρος Κιουτσιούκης, Θανάσης Πετρόπουλος, Ειρήνη Σκούρα, Έφη Θεοδωροπούλου, Αλέξια Οθωναίου και πολλοί ακόμα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Πολλοί και οι φετινοί καλεσμένοι από το εξωτερικό που θα παραβρεθούν στο φεστιβάλ. Κορυφαίο όνομα για φέτος είναι ο σπουδαίος Don Rosa, ο δημιουργός που επηρέασε όσο κανείς άλλος τη Λιμνούπολη και την έκανε να μοιάζει με έναν αληθινό, ιστορικά τεκμηριωμένο κόσμο. Ο Don Rosa είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο των comics διεθνώς, με τεράστια απήχηση και φανατικό κοινό, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Το έργο του γνωρίζει διαχρονική αποθέωση και κάθε ιστορία του αντιμετωπίζεται ως εκδοτικό γεγονός, χάρη στη μοναδική του αφήγηση, τη σχολαστική του έρευνα και τη θρυλική του λεπτομέρεια στο σχέδιο.

Κοντά σε αυτόν θα είναι και δύο παλιοί καλεσμένοι του Chaniartoon, η Silvia Ziche και o Massimo de Vita. Η Silvia Ziche αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές και αναγνωρίσιμες φωνές των ιταλικών κόμικς. Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ και το δυναμικό της σχέδιο, έχει υπογράψει αμέτρητες περιπέτειες με τους ήρωες της Disney, οι οποίες έχουν αγαπηθεί από αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, ενώ ο Massimo de Vita έχει στο ενεργητικό του κάποια πολύ σημαντικά έργα των παιδικών μας χρόνων όπως το «Το Σπαθί των Πάγων» (1982), τη «Ζωδιακή Πέτρα» (1990) και την «Εποποιία του Νέου Κόσμου». Το έργο του, συγκεντρωμένο και σε ειδικές εκδόσεις, θεωρείται ιδιαίτερα επιδραστικό στον χώρο των Disney κόμικς, στον οποίο έχει παραμείνει αφοσιωμένος σε όλη του την καριέρα.

Αρκετά ονόματα καλεσμένων ανήκουν στον χώρο των σουπερηρικών κόμικς. Συγκεκριμένα στο φεστιβάλ θα έρθει ο Trevor Hairsine, ο καλλιτέχνης πίσω από το fan-favourite DCeased -μια σκοτεινή, αποκαλυπτική εκδοχή του DC Universe-, ο Rafa Sandoval, ένας από τους σημαντικότερους Ισπανούς comic artists της σύγχρονης διεθνούς σκηνής, ο οποίος αυτή την περίοδο υπογράφει το σχέδιο της σειράς Absolute Superman της DC Comics. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο βραβευμένος με Eisner Award μαέστρος του inking, Scott Hanna, ο οποίος έχει δώσει μορφή σε μερικές από τις πιο εμβληματικές σελίδες της σύγχρονης Marvel.

Επιπλέον ονόματα από τον χώρο αυτό, είναι ο Bernard Chang, ο Ean Cagle, ο Mike Janin, ο Jonas Scharf, ο Yildiray Cinar και ο William Simpson. Στα υπόλοιπα ονόματα συγκαταλέγεται ο Thierry Capezzone, σχεδιαστής της σειράς Petzi, και ο Fabien Rypert, δημιουργός της σειράς Boogy & Rana, ο Michel Rodrigue, αλλά και η Ελληνίδα με διεθνή καριέρα Dani. Η λίστα των καλεσμένων κλείνει με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον χώρο της pop κουλτούρας, όπως ο Δημήτρης Μετζέλος, ο Τάσος Κωστής κ.ά.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το φεστιβάλ πλαισιώνεται από μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός παζλ, αλλά και πολλά panel ομιλιών, στα οποία παρουσιάζονται τόσο οι επίσημοι καλεσμένοι της διοργάνωσης, αλλά και σχετικά εργαστήρια. Στον κεντρικό χώρο της διοργάνωσης θα βρίσκονται πολλά μαγαζιά και εκδοτικοί οίκοι, μεταξύ των οποίων και η Chaniartoon Press, η οποία θα έχει μαζί της τις πρόσφατες εκδόσεις της. Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε στην διεύθυνσης thecomiccon.gr