Μολύβι – μελάνι: Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη σε κόμικς

Το κόµικς «Αριστοτέλης» σε σενάριο του Τάσου Αποστολίδη και σχέδιο του Αλέκου Παπαδάτου κυκλοφόρησε το 2022 από τις εκδόσεις «Ίκαρος» κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Πρόκειται για ένα χορταστικό βιβλίο το οποίο παρουσιάζει τη µοναδική προσωπικότητα του Έλληνα φιλοσόφου, την πορεία του προς τη γνώση και τις κατακτήσεις του στον κόσµο της γνώσης. «Οι θεωρίες του έχουν γίνει αποδεκτές από πολλούς και διαφορετικούς λαούς, πολιτισµούς, θρησκείες και παραµένει ένας απόλυτα επίκαιρος στοχαστής».

Οι δηµιουργοί του κόµικς

Ο Τάσος Αποστολίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Μαθηµατικά και διετέλεσε καθηγητής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση για 42 χρόνια. Από το 1980 γράφει σενάρια και διασκευάζει σε κόµικς κλασικά έργα της αρχαιοότητας, όπως «Οι Κωµωδίες του Αριστοφάνη», η «Οδύσσεια» κ.ά., ενώ ταυτόχρονα διδάσκει Τεχνική Γραφής Σεναρίου σε εργαστήρια καλών τεχνών.

Ο Αλέκος Παπαδάτος γεννήθηκε επίσης στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Οικονοµικά και Φιλοσοφία. Ασχολήθηκε επαγγελµατικά µε το animation, σε τηλεοπτικές σειρές, διαφηµίσεις, ταινίες µεγάλου µήκους στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Από το 2003 στρέφεται στα κόµικς και την εικονογράφηση. Είναι ο δηµιουργός του «Logicomix» (εκδόσεις Ίκαρος, 2008), ένα κόµικς που εκδόθηκε σε 27 γλώσσες. Τα τελευταία χρόνια, παραδίδει εργαστήρια αφήγησης και τεχνικών του animation σε Ελλάδα, Τουρκία και Πολωνία.

Από την Ακαδηµία στο Λύκειο

Το κόµικς ξεκινάει µε ένα αναλυτικό χρονολόγιο, στο οποίο αναφέρονται ηµεροµηνίες σταθµοί που σχετίζονται µε τη γέννηση, την πορεία του µεγάλου φιλοσόφου και τον θάνατό του, ενώ χωρίζεται σε τρία µέρη: την Ακαδηµία, τα ταξίδια και το Λύκειο.

Ακαδηµία: Ο νεαρός Αριστοτέλης φτάνει στην Αθήνα και εντάσσεται στην Ακαδηµία του Πλάτωνα, όπου έρχεται σε επαφή µε τη φιλοσοφική σκέψη και τη µελέτη της γνώσης. Εκεί αναπτύσσει την αγάπη του για την έρευνα, τη λογική και την παρατήρηση της φύσης. Παρότι επηρεάζεται βαθιά από τον Πλάτωνα, αρχίζει σταδιακά να διαµορφώνει τις δικές του απόψεις, συχνά διαφωνώντας µε τον δάσκαλό του. Η περίοδος αυτή τον καθορίζει πνευµατικά και τον οδηγεί στη δηµιουργία µιας πιο εµπειρικής προσέγγισης της φιλοσοφίας.

Ταξίδια: Μετά τον θάνατο του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει την Αθήνα και ξεκινά µια περίοδο ταξιδιών. Πηγαίνει στη Μικρά Ασία και τη Λέσβο, όπου µελετά τη φύση, τα ζώα και τα φυτά, θεµελιώνοντας τη βιολογική του σκέψη. Αργότερα καλείται στη Μακεδονία για να διδάξει τον νεαρό Αλέξανδρο. Μέσα από αυτές τις εµπειρίες, συνδυάζει θεωρία και πράξη, αποκτώντας πολύπλευρη γνώση και επιρροή. Τα ταξίδια του συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας πιο ολοκληρωµένης κοσµοθεωρίας.

Λύκειο: Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο Αριστοτέλης ιδρύει το Λύκειο, µια σχολή αφιερωµένη στην έρευνα και τη διδασκαλία. Εκεί αναπτύσσει το έργο του σε πολλούς τοµείς, όπως η λογική, η ηθική, η πολιτική και οι φυσικές επιστήµες. ∆ιδάσκει περπατώντας µε τους µαθητές του (περιπατητική σχολή), ενθαρρύνοντας τη συστηµατική παρατήρηση και ανάλυση. Το Λύκειο γίνεται κέντρο γνώσης και καινοτοµίας. Παρά τις πολιτικές αναταραχές που θα τον αναγκάσουν να φύγει, η κληρονοµιά του παραµένει καθοριστική για τη δυτική σκέψη.

Η εικονογράφηση του «Αριστοτέλη»

Η εικονογράφηση ξεχωρίζει για τη λιτή αλλά εκφραστική γραµµή της. Τα πρόσωπα αποδίδονται µε καθαρότητα και ζωντάνια, επιτρέποντας στον αναγνώστη να κατανοήσει τα συναισθήµατα και τις ιδέες των χαρακτήρων. Η παλέτα είναι διακριτική, µε γήινους τόνους που παραπέµπουν στην αρχαιότητα και ενισχύουν την αίσθηση ιστορικότητας. Οι εναλλαγές φωτός και σκιάς χρησιµοποιούνται για να δώσουν βάθος και να τονίσουν σηµαντικές στιγµές ή συναισθήµατα. Παράλληλα, οι χρωµατικές διαφοροποιήσεις βοηθούν στη µετάβαση ανάµεσα σε τόπους και περιόδους της ζωής του Αριστοτέλη. Η αφήγηση υποστηρίζεται από προσεκτική σκηνοθεσία καρέ, που καθοδηγεί οµαλά τη ροή της ιστορίας. Συνολικά, το σχέδιο συνδυάζει αισθητική απλότητα και αφηγηµατική σαφήνεια, κάνοντας το έργο προσιτό και ελκυστικό.

Συνολικά, το κόµικς «Αριστοτέλης» καταφέρνει να παρουσιάσει τη ζωή και τη σκέψη του Αριστοτέλη µε τρόπο προσιτό, ζωντανό και χιουµοριστικό. Συνδυάζει την ιστορική αφήγηση µε την ελκυστική εικονογράφηση, βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει βασικές φιλοσοφικές έννοιες χωρίς δυσκολία. Έτσι γίνεται φανερή και η παιδαγωγική του αξία, καθώς λειτουργεί ως γέφυρα ανάµεσα στη γνώση και την ψυχαγωγία, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των µαθητών για τη φιλοσοφία και την ιστορία. Μπορεί, λοιπόν, να αξιοποιηθεί και ως εκπαιδευτικό εργαλείο καθώς καλλιεργεί την κριτική σκέψη και ενθαρρύνει την αναζήτηση γνώσης, δείχνοντας ότι η µάθηση µπορεί να είναι ευχάριστη και ουσιαστική.

Γραμμοσκιάσεις… Νίκος Ποσαζεννίκοβ