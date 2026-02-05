menu
Ελλάδα

Μνημόνιο συνεργασίας AEGEAN με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η AEGEAN και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, την προώθηση της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, καθώς και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Πέπη Σταμάτη, Chief People and Corporate Affairs Officer της AEGEAN και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, επισφραγίζοντας μια στρατηγική συνεργασία με μακροπρόθεσμο όραμα την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με σύγχρονες δεξιότητες και προοπτική.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η AEGEAN και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναπτύξουν μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου, την εκπόνηση μελετών και ερευνών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και τον σχεδιασμό και την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης από το ΟΠΑ, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων της AEGEAN. Παράλληλα, η συνεργασία προβλέπει τη συμμετοχή και υποστήριξη της AEGEAN σε συνέδρια, διαγωνισμούς, βραβεία και δράσεις κοινωνικής ευθύνης που θα διοργανώνονται από το ΟΠΑ ή από κοινού. Επιπλέον, προβλέπεται η διοργάνωση φυσικών ή διαδικτυακών συναντήσεων ανώτερων και ανώτατων στελεχών της AEGEAN με φοιτητές και φοιτήτριες, με στόχο τη μεταφορά γνώσης και βέλτιστων επαγγελματικών πρακτικών.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου, η Πέπη Σταμάτη, Chief People & Corporate Affairs Officer της AEGEAN, δήλωσε: «Η AEGEAN επενδύει διαχρονικά στη νέα γενιά και την εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού κόσμου και επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου ανθρώπινου δυναμικού. Η συνεργασία μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία που προωθεί τη συνεχή εξέλιξη και δημιουργεί αμοιβαία επωφελείς ευκαιρίες για τους φοιτητές, αλλά και για την ίδια την AEGEAN. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για εκπαίδευση, καινοτομία και στήριξη της νέας γενιάς, διαμορφώνοντας ένα σταθερό οικοσύστημα ανάπτυξης και προοπτικής».

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, ανέφερε:
«Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την AEGEAN αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης των δεσμών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιχειρηματική κοινότητα και ένα ουσιαστικό άνοιγμα νέων ευκαιριών για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτήν τη συνεργασία, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική μας για εξωστρέφεια και καινοτομία. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για νέες, δημιουργικές προοπτικές προς όφελος τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της ελληνικής οικονομίας συνολικά».

Στην εκδήλωση για την υπογραφή του Μνημονίου που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ, παραβρέθηκαν επίσης η Αντιπρύτανις  Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης Καθηγήτρια Γεωργία Σιουγλέ, τα στελέχη της AEGEAN κυρίες Μαρίνα Βάλβη, Corporate Affairs & Communications Director, Εμμανουέλα Καραμαλή, Human Resources Director και Μαριάννα Τζαχρήστα, Human Resources Manager, καθώς και ο Νίκος Κυρέζης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ και Υπεύθυνος Επικοινωνίας και η Λιζέτα Σπανού, Στέλεχος Τμήματος Επικοινωνίας του ΟΠΑ.

