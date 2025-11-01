Μνήμη Ξενουδάκη στα Σφακιά

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον μεγάλο ευεργέτη των Σφακίων, Γεώργιο Ξενουδάκη, πραγματοποιήθηκε χθες στα Σφακιά.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με θεία λειτουργία και μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και συνεχίστηκε στο μνημείο του Ξενουδάκη στην Ίμπρο Σφακίων. Εκεί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Αθανάσιο Κουκουνάρη και ιερείς της επαρχίας, με τη συμμετοχή και του Ιερομόναχου π. Φιλάρετου από την Άνδρο.

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον δήμαρχο Σφακίων κ. Ιωάννη Ζερβό, ο οποίος ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους και αναφέρθηκε στην τεράστια προσφορά του Γεωργίου Ξενουδάκη στην επαρχία. Ο δήμαρχος επεσήμανε, επίσης, ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο και στο πρώτο σχολείο που ίδρυσε ο Γεώργιος Ξενουδάκης, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο τελετάρχης, αντιδήμαρχος Σφακίων κ. Βαρδής Γυπαράκης, ανέγνωσε χαιρετισμό της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κας Σέβης Βολουδάκη, ενώ ομιλία για τη ζωή και το έργο του Ξενουδάκη εκφώνησε η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κα Χρύσα Τερεζάκη, η οποία στο παρελθόν είχε υπηρετήσει ως δασκάλα στο πρώτο σχολείο που ίδρυσε ο Ξενουδάκης στην Ίμπρο Σφακίων. Στη συνέχεια, μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ασκύφου παρουσίασαν εργασία αφιερωμένη στον Γεώργιο Ξενουδάκη, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του.

1 από 6

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ακολούθησε τελετή κατάθεσης στεφάνων από τον Δήμαρχο Σφακίων Ιωάννη Ζερβό, εκπροσώπους της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και των Βουλευτών Ντόρας Μπακογιάννη και Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Ιωάννη Μανούσακα, την Αντιδήμαρχο Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων Χρύσα Τερεζάκη και Γεώργιο Ψαράκη, τον Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανώπολης Εμμανουήλ Μαλεφάκη, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Ίμπρου Ιωσήφ Ζουλάκη, καθώς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σφακίων.

Μετά την κατάθεση στεφάνων τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ανακρούστηκε ο Εθνικός Ύμνος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κέρασμα για τους μαθητές και φιλοξενία για τους προσκεκλημένους από τον Δήμο Σφακίων, στην ταβέρνα «Δροσιά» στην Ίμπρο.