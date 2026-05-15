Μνήμη του ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι Δήμοι Χανίων και Καρπάθου, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, θα τιμήσουν φέτος τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών από την ηρωική απώλεια του Σμηναγού (Ι) Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος έπεσε υπέρ πατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Η φετινή επέτειος – ορόσημο θα κορυφωθεί με εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά, την ιδιαίτερη πατρίδα του αθάνατου πιλότου μας, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δήμου Χανίων με τον Δήμο Καρπάθου.

Στο Αθλητικό Κέντρο Κουμπέ, το οποίο, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, έχει μετονομαστεί επίσημα σε «Αθλητικό Κέντρο Κώστας Ηλιάκης», αποτελώντας έναν διαρκή τόπο μνήμης και τιμής για την ηρωική προσφορά του στην πατρίδα, θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σμηναγού, Κώστα Ηλιάκη. Η προτομή αποτελεί ευγενική προσφορά του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Αναλυτικό το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

12:50: Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων και επισήμων
13:00: Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης
13:15: Χαιρετισμοί – Ομιλίες
Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης
Δήμαρχος Καρπάθου, Μιχαήλ Φελλουζής
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
Οικογένεια Ηλιάκη
13:45: Αποκαλυπτήρια Προτομής του Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη
13:50: Καταθέσεις στεφάνων
14:00: Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος
14:05: Πέρας τελετής

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

