Μνήμη του ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη στα Χανιά

Οι Δήμοι Χανίων και Καρπάθου, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, θα τιμήσουν φέτος τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών από την ηρωική απώλεια του Σμηναγού (Ι) Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος έπεσε υπέρ πατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Η φετινή επέτειος – ορόσημο θα κορυφωθεί με εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά, την ιδιαίτερη πατρίδα του αθάνατου πιλότου μας, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δήμου Χανίων με τον Δήμο Καρπάθου.

Στο Αθλητικό Κέντρο Κουμπέ, το οποίο, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, έχει μετονομαστεί επίσημα σε «Αθλητικό Κέντρο Κώστας Ηλιάκης», αποτελώντας έναν διαρκή τόπο μνήμης και τιμής για την ηρωική προσφορά του στην πατρίδα, θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σμηναγού, Κώστα Ηλιάκη. Η προτομή αποτελεί ευγενική προσφορά του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Αναλυτικό το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

12:50: Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων και επισήμων

13:00: Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης

13:15: Χαιρετισμοί – Ομιλίες

Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης

Δήμαρχος Καρπάθου, Μιχαήλ Φελλουζής

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Οικογένεια Ηλιάκη

13:45: Αποκαλυπτήρια Προτομής του Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη

13:50: Καταθέσεις στεφάνων

14:00: Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος

14:05: Πέρας τελετής