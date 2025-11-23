Μνήμη Πολυχρόνη Ι. Πολυχρονίδη στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων (φωτ.)

Τον πολιτικό «υπόδειγμα ήθους», τον οραματιστή αλλά και «τον άνθρωπο της πράξης, τον σεμνό και γενναιόδωρο Ροδωπιανό» τον Πολύχρονη Ι. Πολυχρονίδη τίμησαν 40 χρονια μετά το θάνατο του η οικογένεια , οι φίλοι, οι αρχές.

Στην εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων το μεσημέρι της Κυριακής αναδείχθηκε ένα μέρος της προσωπικότητας του Π. Πολυχρονίδη.

Για ένα πολιτικό που «ταυτίστηκε με το ήθος και την αποτελεσματικότητα» μίλησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκης, που ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε ένα ποσό 1 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου (δημιούργημα του Π. Πολυχρονίδη).

«Ειμαστε εδώ για να θυμηθούμε και να αξιολογήσουμε εκ νέου το συνδυασμό προσφοράς και ήθους του Π. Πολυχρονίδη» ανέφερε ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης.

Για την ιστορία των Πολυχρονίδηδων μίλησε ο δήμαρχος Πλατανιά κ. Γ. Μαλανδράκης επεξηγώντας πως η οικογένεια του Πολύχρονη όπως και του αδελφού του Χαρίδημου

ήταν η κοινωνία και ο στόχος τους η προσφορά σε αυτήν.

Για την οικογένεια χαιρέτησε ο Χάρης Σαβαλάνος που αφηγήθηκε μια ιστορία για το πώς τα τελευταία 15 χρόνια με τη νεανική του παρέα του βρίσκεται στα Χανιά και στην συχνή αναφορά των φίλων πως «δεν αλλάζει αυτή η χώρα» είχε να τους προτάξει τη στάση ζωής του Πολύχρονη Πολυχρονίδη.

Την ιστορική διάσταση του ήθους στην πολιτική από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα ανέπτυξε η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, υποστηρίζοντας πως το πρόβλημα της διοίκησης στη χώρα μας επικεντρώνεται όχι τόσο στα υψηλά κλιμάκια της δημόσιας διοίκησης αλλά στα χαμηλότερα.

«Τιμάμε έναν άνθρωπο που δεν τον άγγιξαν τα αρνητικά της εξουσίας» παρατήρησε η Α. Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, που συντόνισε τη συζήτηση.

Στο ήθος και στη διπλωματία του Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, αναφέρθηκε ο πρέσβης επί τιμή Κ. Ροδουσάκης, με πολλές παραπομπές στον Θουκυδίδη.

Ακολούθως ο δημοσιογράφος Θ. Λάλας με έντονη τη συγκίνηση μίλησε για τον «ήρωα» Πολυχρονίδη στα μάτια των παιδιών που οι γονείς τους ήταν πολιτικοί εξόριστοι και απελευθερώθηκαν το 1964 με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης Π. Πολυχρονίδη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του πρώην προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Αποστόλου Κακλαμάνη, που προχώρησε σε μια σειρά από επισημάνσεις για τη σύγχρονη Ελλάδα ασκώντας έντονη κριτική στη μετατροπή της Ελλάδας σε «μεταπράτη του φυσικού αερίου».