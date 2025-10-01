Μνημες από την έκρηξη του «Πανορμίτη», πριν 46 χρόνια, «ξύπνησαν» στο λιμάνι της Σούδας.

Στο σημείο της έκρηξης τελέστηκε δέηση ενώ υπήρχε έκθεση του Σταύρου Μυριδάκη με φωτογραφικό υλικό και αποκόμματα εφημερίδων από τις ημέρες εκείνες. Την εκδήλωση συντόνισε η Μαρία Μαράκη η οποία κάνοντας μια αποτίμηση των γεγονότων, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι για το τραγικό συμβάν δεν ευθύνεται μόνο η «δολοφονική στάση του πλοιάρχου και ιδιοκτήτη του πλοίου» που «για προσωπικό οικονομικό όφελος μετέφερε εμπορεύματα φύρδην μείγδην μαζί με εύφλεκτο υλικό από δυναμίτες και φιτίλια» για να προσθέσει: «Σαφείς και εμφανείς στην περίπτωση αυτή και οι κρατικές παραλείψεις με την απουσία και ολιγωρία των ελεγκτικών μηχανισμών να κυριαρχεί σχετικά με το είδος των φορτίων που μεταφέρονταν, τον τρόπο και τον τόπο εκφόρτωσης των προϊόντων, εντός του εμπορικού λιμανιού χωρίς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης».

«Άξιο λόγου είναι επίσης το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι παρέμειναν αόρατοι, η έρευνα δεν έφτασε ποτέ σε βάθος, οι ευθύνες δεν αποδόθηκαν έως σήμερα, και ο φάκελλος της υπόθεσης έκλεισε άρον άρον. Είναι δε βέβαιο ότι ο ιστορικός ερευνητής στο μέλλον έχει πολύ δουλειά στην προσπάθειά του να βρει την αλήθεια.

Η ζωή ωστόσο στην πόλη της Σούδας συνεχίστηκε χάρη στη δύναμη των ανθρώπων». Στην εκδηλωση χαιρετισμούς απηυθυναν ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Τσουπάκης και εκ μέρους των αποστρατων του Ναυτικού ο Γιάννης Φωκάς ενω διαβάστηκαν χαιρετισμοί της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και του βουλευτή Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη.