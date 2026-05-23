Μνήμες από τη Μάχη της Κρήτης – Αγνωστες πτυχές μέσα από το ημερολόγιο του τέως πρίγκιπα Πέτρου

Το κείµενο που ακολουθεί, έχει γραφεί από τον πρίγκιπα Πέτρο της Ελλάδος, γιο του πρώτου ύπατου αρµοστή της Κρήτης, πρίγκιπα Γεωργίου και εγγονό του ιδρυτή της οµώνυµης δυναστείας, Βασιλιά Γεωργίου Α’.

Ο Πέτρος (1908-1980) βρισκόταν στην Ελλάδα µόλις άρχισε ο ελληνοϊταλικός πόλεµος και ενδύθηκε τη στολή του Έλληνα Λοχαγού του πεζικού. Τοποθετήθηκε σε κρίσιµη θέση στο Γενικό Στρατηγείο, ως σύνδεσµος της ελληνικής πλευράς µε τη διοίκηση των συµµαχικών δυνάµεων. Λίγο πριν από την κατάληψη της χώρας από τους Γερµανούς, τοποθετήθηκε ως υπασπιστής του Βασιλιά Γεωργίου Β’, εξαδέλφου του. Τον ακολούθησε στην Κρήτη και στη Μέση Ανατολή. Από τη θέση µε την οποία υπηρέτησε κατά την κρίσιµη εκείνη εποχή, έγινε πρωταγωνιστής ή κοινωνός πολλών ενδιαφερόντων γεγονότων, τα οποία κατέγραφε συστηµατικά στο ηµερολόγιο του, ο πρώτος τόµος του οποίου αναφέρεται στην περίοδο του πολέµου 1940-41 εκδόθηκε το 1997 από το Ίδρυµα Γουλανδρή-Χορν, εξαιρετικά επιµεληµένος από τον πρέσβη ε.τ. Ιωάννη Σωσσίδη. Τα «Χανιώτικα Νέα» δηµοσιεύουν ένα τµήµα από το ηµερολόγιο του πρίγκιπα Πέτρου, αναφερόµενο στη Μάχη της Κρήτης. Συγκεκριµένα, στη γερµανική επίθεση της πρώτης ηµέρας και της επικείµενης διαφυγής προς Λευκά όρη, όπως τα έζησε, λεπτό προς λεπτό, από την έπαυλη – κτηµα, του καπετάνιου Γεωργίου Βολάνη στα Περιβόλια Κυδωνίας, όπου είχε φιλοξενηθεί, µαζί µε το Βασιλιά Γεώργιο, την ελληνική Κυβέρνηση και ξένους αξιωµατούχους. Τα κείµενα αποτελούν αυτούσιες υποκειµενικές µαρτυρίες του Πέτρου. Παρουσιάζουν δε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη, αφού σε αυτά αναφέρονται και υπάρχουν λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία και ανέκδοτες περιγραφές.

Στις 7.30 το πρωί της Τρίτης 20 Μαΐου – µέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ο πιστός προσωπικός θαλαµηπόλος του βασιλέως, Μήτσος, ένας ρωµαλέος εύζωνας, από τα βουνά της Πίνδου, µπήκε µε το πρωινό φλιτζάνι τσάι. Μόλις είχαµε ξυπνήσει και είχαµε ρίξει κάποιο ρούχο πάνω µας, όταν ένα µοναχικό γερµανικό αεροπλάνο πλησίασε, σε πολύ χαµηλό ύψος, κι έριξε µερικές βόµβες προς την κατεύθυνση του προσωρινού νοσοκοµείου, στον Γαλατά. Αυτό ήταν µια ύποπτη ενέργεια, και ο Μπλαντ πήγε αµέσως στο τηλέφωνο και κάλεσε τον ταξίαρχο Στιούαρτ, για να µάθει τι είχε γίνει. Ο ταξίαρχος τον πληροφόρησε πως η επίθεση είχε αρχίσει.

Ο Τζάσπερ Μπλαντ επέστρεψε, για να µας πει το δυσάρεστο

νέο, και κατόπιν βγήκε στο µικρό σιδερένιο µπαλκόνι του δωµατίου µας.

-«Βλέπω χιλιάδες αεροπλάνα να έρχονται από τη θάλασσα!», είπε κοιτώντας µε τα κιάλια του.

-«Χιλιάδες!», τον ειρωνεύθηκα. «Μην υπερβάλλεις!»

Αλλά είχε δίκαιο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα αεροπλάνα πετούσαν από πάνω µας, παντού, βοµβαρδίζοντας και πολυβολώντας, κάθε τι που ήταν ορατό. Ήταν διατεταγµένα σε πολυάριθµα κύµατα, υπερκείµενα το ένα του άλλου, και επετίθεντο κατά των αντιαεροπορικών πυροβόλων, που έβαλλαν απεγνωσµένα. Ήταν κυριολεκτικά χιλιάδες, όπως είχε πει ο Μπλαντ. Αργότερα πληροφορηθήκαµε, ότι τα αεροπλάνα ήσαν πέντε χιλιάδες, έξυπνα διατεταγµένα, σε κύµατα και κατά στρώµατα, ώστε να εκτελούν την αποστολή τους χωρίς το ένα να εµποδίζει το άλλο. Καθώς παρακολουθούσαµε µαγνητισµένοι το θέαµα, τα πυρά των αντιαεροπορικών πυροβόλων άρχισαν να εξασθενούν, καθώς οι βόµβες εύρισκαν τον στόχο τους και τα γερµανικά αεροπλάνα άρχισαν να πετούν ολοένα και χαµηλότερα.

∆εν ήταν πολύ ασφαλές να µένουµε στο σπίτι. Γι’ αυτό βγήκαµε έξω ήσυχα και προσεκτικά και πήγαµε και σταθήκαµε κάτω από τα ελαιόδενδρα, στο πίσω µέρος του σπιτιού. Φορούσα ακόµη τις παντόφλες µου και θυµάµαι πως σκέφθηκα ότι η εµφάνιση µου δεν ήταν ιδιαίτερα πολεµική. Πόσο θα διαρκούσε ο βοµβαρδισµός; Πότε θα µπορούσαµε να επιστρέψουµε στο σπίτι; Η κατάσταση, πάντως, φαινόταν να χειροτερεύει κάθε λεπτό, καθώς ο θόρυβος αυξανόταν συνεχώς και οι Γερµανοί δεν συναντούσαν πλέον καµιά σχεδόν αντίσταση. Μερικά τεράστια µαύρα αεροπλάνα πέρασαν, πετώντας αργά από πάνω µας. Τα ρυµουλκούσαν πολεµικά αεροπλάνα, που µόλις έφθαναν πάνω από την ξηρά, τ’ άφηναν να προσγειωθούν.

-«Ανεµόπτερα!», φώναξα δυνατά, και ο υπασπιστής του βασιλέως, ο αντισµήναρχος Μενέλαος Κινάτος, µε κοίταξε και είπε:

-«Πολύ ύποπτο αυτό! Τα ανεµόπτερα δεν είναι δυνατόν να ξαναφύγουν. ∆εν έχουν µηχανές. Πρόκειται για την τελική επίθεση. ∆εν υπάρχει πια καµιά αµφιβολία».

Απεφάσισα να επιστρέψω στο δωµάτιο που είχαµε εγκαταλείψει και να φορέσω τα υπόλοιπα ρούχα µου. Στο διάδροµο συνάντησα τον Μπολάνη ο οποίος µου έβαλε στο χέρι, ένα τουφέκι, στολισµένο µε φίλντισι. Κοίταξα έξω από το παράθυρο, κι ανάµεσα στα ιπτάµενα αεροπλάνα διέκρινα τους πρώτους, αιωρούµενους, αλεξιπτωτιστές.

Έπεσαν στο χωριό της Αγιάς, και αργότερα µια οµάδα τους επέδραµε στην «Μπέλλα Καπίνα», που είχαµε εγκαταλείψει. την προηγούµενη νύχτα. Το προαίσθηµα του βασιλέως είχε δικαιωθεί. Ευχαριστήσαµε τον Θεό που δεν είχαµε µείνει εκεί και που είχαµε µετακοµίσει.

Μάθαµε αργότερα από τον Μέρλιν που είχε µείνει στο σπίτι, ότι επρόκειτο για ειδικούς Γερµανούς κοµάντος, που είχαν ριφθεί στην «Μπέλλα Καπίνα» και που έκαµαν έφοδο φωνάζοντας:

-«Ντερ Κένιχ! Βο ιστ ντερ Κένιχ;» (Ο βασιλεύς! Πού είναι ο βασιλεύς:)!

Ο Μέρλιν συνελήφθη και ανακρίθηκε σκληρά από τους Γερµανούς, που ήθελαν να µάθουν πού βρισκόταν ο βασιλεύς, αλλ’ αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία. Μας είπε, αργότερα, ότι κάθε Γερµανός στρατιώτης ήταν εφοδιασµένος µε ένα µεταξωτό µαντήλι, πάνω στο οποίο υπήρχε ένας χάρτης των Χανίων µε έναν κύκλο γύρω από την «Μπέλλα Καπίνα» και µε τη σηµείωση «Κένιχ χιρ» (ο βασιλεύς εδώ). Είχαµε σωθεί ως εκ θαύµατος και ο Φρέυµπεργκ είχε δίκαιο όταν φοβόταν, ότι θα ρίχνονταν αλεξιπτωτιστές, ειδικά για να συλλάβουν τον βασιλέα. Μάθαµε, επίσης, αργότερα, ότι οι πληροφορίες που είχε εξασφαλίσει η Γερµανική ∆ιοίκηση, για τη διαµονή του βασιλέως είχαν δοθεί από τον επίτιµο πρόξενο της Γερµανίας στα Χανιά, τον άνθρωπο στο σπίτι του οποίου ο συνταγµατάρχης Λεβίδης είχε σκεφθεί, σε κάποια στιγµή, να εγκαταστήσει τον βασιλέα. Είχε ένα µυστικό ασύρµατο και πληροφορούσε τακτικά τον εχθρό, για το τι συνέβαινε στην Κρήτη.

Όταν ξαναβγήκα από το σπίτι, διαπίστωσα, ότι οι χωροφύλακες που µας φρουρούσαν είχαν πάθει σύγχυση. Έτρεχαν εδώ κι εκεί πολύ ταραγµένοι, µη γνωρίζοντας ακριβώς τι να κάµουν, αν δηλαδή θα έπρεπε να καταλάβουν θέσεις για να µας υπερασπισθούν ή να καλυφθούν, όπως εµείς. Τους φώναζα να σταµατήσουν να τρέχουν πανικόβλητοι και να σταθούν κάπου, κάτω από τα ελαιόδενδρα, έτοιµοι να χρησιµοποιήσουν τα όπλα τους, αν χρειαζόταν.

-«Μην πυροβολείτε τα αεροπλάνα», είπα. «Αυτό απλώς θα προδώσει τη θέση µας.

Περιµένετε µέχρι να δεχθούµε επίθεση από τους αλεξιπτωτιστές, αν τελικά µας επιτεθούν».

Είχαµε κοντά µας και µια οµάδα Νεοζηλανδών, ένα απόσπασµα, υπό τη διοίκηση του υπολοχαγού Ράιαν, τον οποίον ο Φρέυµπεργκ είχε αποσπάσει για την ασφάλεια του βασιλέως. Αυτοί αντιµετώπιζαν τα πράγµατα πολύ ήρεµα, και παρακολουθούσαν να δουν τι θα έκαµνε ο εχθρός.

Ο Μπλαντ, που βρισκόταν ακόµη έξω, µε φώναξε και µε ρώτησε πού ήταν ο Μπολάνης. Του είπα ότι τον είχα δει στο σπίτι, ότι µου είχε δώσει το τουφέκι που κρατούσα και ότι από εκείνη την ώρα δεν τον είχα ξαναδεί.

-«Προσπάθησε να τον βρεις», µου είπε ο Μπλαντ, «και φέρε τον εδώ».

Άρχισα να ψάχνω για τον Μπολάνη, και τελικά τον βρήκα να έρπει προς µια σπηλιά, στην πλαγιά του βουνού. Φαίνεται ότι αυτό το είδος της γερµανικής επιθέσεως, τελείως ασυνήθιστο για έναν παλαιό αγωνιστή, συνηθισµένο στην τακτική του ανταρτοπόλεµου εναντίον των Τούρκων, του ήταν ανυπόφορο. Τον πρόφθασα και του είπα να επιστρέψει, αλλά δεν ήθελε. Τον άρπαξα από το ένα χέρι και τον εξανάγκασα να σταθεί όρθιος, φωνάζοντας του ότι έπρεπε να συγκεντρώσει όλες του τις δυνάµεις. Φάνηκε να συνέρχεται. Με κοίταξε, γύρισε το βλέµµα του και προς τα αεροπλάνα και τους αλεξιπτωτιστές, που έπεφταν εδώ κι εκεί, και κατόπιν µου είπε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ:

«Ακούς εκεί, να πέφτουν µε οµπρέλες στην Κρήτη! Έχετε ξαναδεί κάτι παρόµοιο;»

Με ακολούθησε και πήγαµε κοντά στον Τζάσπερ Μπλαντ, που στεκόταν τώρα κοντά στον βασιλέα, κάτω από τα ελαιόδενδρα.

Ο εξάδελφος µου ήταν υπόδειγµα ηρεµίας και αυτοκυριαρχίας. Καθόταν πολύ ήσυχα σ’ ένα χαράκωµα, κοιτάζοντας ήρεµα τη µάχη που µαινόταν γύρω µας, ενώ ο Ράιαν και οι Νεοζηλανδοί είχαν λάβει θέσεις αµύνης εκεί κοντά. Οι χωροφύλακες ήσαν καλυµµένοι τώρα, µε το κεφάλι κρυµµένο στα χέρια τους, µε µόνη σκέψη την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς ήταν ξαπλωµένοι πρηνείς στα χόρτα.

Αηδίασα µε το θέαµα αυτό και το σηµείωσα στο ηµερολόγιο µου.

Ένα σµήνος από αλεξίπτωτα έπεσε στη βορινή πλευρά των θέσεων µας και οι άνδρες, που τα χρησιµοποίησαν, ανασυντάχθηκαν στο έδαφος και άρχισαν να έρχονται προς την κατεύθυνση µας. Πλησίασαν πυροβολώντας και οι Νεοζηλανδοί απήντησαν, µόνο µισή ντουζίνα, στα πυρά. Ήταν Γερµανοί και βρίσκονταν χαµηλότερα από µας. Οι δώδεκα άνδρες της συνοδείας µας δεν τους επέτρεψαν να προχωρήσουν περισσότερο και τους απέκρουσαν αποτελεσµατικά, πέρα από τα απώτερα όρια του κτήµατος του Μπολάνη. Έπεσαν κι άλλοι αλεξιπτωτιστές στα υψώµατα, κοντά µας. Νοµίσαµε πως κι αυτοί θα κινούνταν προς την κατεύθυνση µας και πως θα µας έκλειναν µέσα σε διασταυρούµενα πυρά. Αλλά δεν έγινε έτσι. Για κάποιον άγνωστο και θεόπεµπτο λόγο, µόλις απηλλάγησαν από τις «φορτικές οµπρέλες» τους, κινήθηκαν προς την πεδιάδα. Παρά ταύτα, όµως, τα πράγµατα άρχισαν να γίνονται πολύ επικίνδυνα εκεί που βρισκόµαστε, κι ο Μπλαντ σκέφθηκε πως θα ήταν καλύτερο για όλους µας να φύγουµε.

Επέστρεψα στο σπίτι, ενώ οι πολυβολισµοί ακούγονταν παντού γύρω µου, για να συγκεντρώσω τα λίγα πράγµατα µου και να τα πάρω µαζί µου σ’ ένα σάκο. Χρειαζόµουνα, ειδικά, τα είδη τουαλέτας, για να µπορώ να πλένοµαι κατά τις επόµενες µέρες. Ο Τζάσπερ Μπλαντ µε ακολούθησε, για να συσκευάσει και να πάρει µαζί του κι αυτός µερικά προσωπικά του είδη.

-«Πάρε φίλε µου», είπε, «και λίγες τσίχλες». Άρπαξα µερικά σκορπισµένα πακέτα, που υπήρχαν πάνω στο τραπέζι. Οι πυροβολισµοί, µεταξύ των Νεοζηλανδών και των Γερµανών αλεξιπτωτιστών, στους πρόποδες του λόφου, εντείνονταν, ολοένα. Τα αεροπλάνα από πάνω µας πετούσαν πολύ χαµηλά, πολυβολώντας κάθε τι που θεωρούσαν σαν στόχο. Ο Μπλαντ άπλωσε το χέρι του, πήρε το πηλίκιό µου από µια καρέκλα, στο δωµάτιο, και µου το έδωσε:

-«Έλα», µου είπε, µ’ ένα πραγµατικά θεατρικό ύφος. «Πάµε!»

Επιστρέψαµε κοντά στον βασιλέα και του εξηγήσαµε πως το σχέδιο προέβλεπε να ανέβουµε, ένας-ένας, τον λόφο στο πίσω (νότιο) µέρος του σπιτιού, ώστε να υπάρχει απόσταση µεταξύ µας και να συναντηθούµε όλοι στην κορυφή, στη συστάδα των θάµνων και των δένδρων που διακρίνονταν. Στείλαµε πρώτο το Μήτσο και ακολούθησαν οι υπασπισταί και ο ∆. Λεβίδης. Κατόπιν διακινδύνευσε ο βασιλεύς, ενώ ο Μπλαντ κι εγώ ήµασταν οι τελευταίοι, λίγο πριν από τον Μπολάνη και τους άλλους άνδρες, που µαζί µε τον υπολοχαγό Ράιαν και τους Νεοζηλανδούς του, αποτελούσαν την οπισθοφυλακή. Παρατηρούσα τα γερµανικά αεροπλάνα, καθώς έκαµναν κάθετες εφορµήσεις, και µου έκαµε εντύπωση πόσο καθαρά διέκρινα τους πολυβολητάς, που έψαχναν προσεκτικά τους στόχους. Στον κρηµνώδη λόφο που έπρεπε να διαβούµε, υπήρχε ένα γυµνό, ξεσκέπαστο κοµµάτι 200 µέτρων, περίπου, όπου η πορεία ήταν δύσκολη. Τα καταφέραµε, όµως, πολύ καλά, χωρίς να κτυπηθεί κανείς, και συγκεντρωθήκαµε όλοι, στην κορυφή, όπως είχαµε προγραµµατίσει. Πριν αρχίσαµε να τρέχουµε, ο υπασπιστής του βασιλέως, αντισµήναρχος Κινάτος, κοίταξε προς τον ουρανό και σχολίασε:

-«Και τώρα βρισκόµαστε στα χέρια του Θεού! Ποιος ξέρει τι θα συναντήσουµε…».

Ο Τζάσπερ Μπλαντ παρατήρησε έναν σωρό από κονσέρβες, κάπου εκεί κοντά, τις οποίες είχε συγκεντρώσει εν όψει του σχεδίου διαφυγής, από κοινού µε τον Μπολάνη, που υποτίθεται ότι θα εξασφάλιζε υποζύγια, για να µεταφέρουν το υλικό. Όνους, που ουδέποτε εµφανίστηκαν και οι οποίοι και αν ακόµη υπήρχαν, δεν θα ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν. Μου είπε να γεµίσω τις τσέπες µου µε κονσέρβες κι έκαµε κι αυτός το ίδιο, λέγοντας ότι θα µας ήταν, οπωσδήποτε, χρήσιµες. Άρπαξα τέσσερις και τις έχωσα στις τσέπες µου. Μέχρις ότου φθάσουµε στην κορυφή, είχαµε λαχανιάσει και ιδρώσει, γιατί η ηµέρα ήταν πολύ ζεστή. Εγώ έβγαλα το χιτώνιο µου για να δροσιστώ, αλλ’ έκαµα άσχηµα. Είχα βάλει δίπλα µου το χιτώνιο, µαζί µε το πηλίκιο, την εξάρτυση µου και το φιλντισένιο τουφέκι του Μπολάνη και περίµενα να δω τι θα επακολουθήσει, όταν µε φώναξε ο Μπλαντ και µου επέστησε την προσοχή, στο γεγονός ότι µας πυροβολούσαν, από κάποια απόσταση, Έλληνες στρατιώτες, που ήταν τοποθετηµένοι ψηλότερα από µας, στο βουνό και που µας είχαν περάσει για Γερµανούς. Οι αλεξιπτωτιστές που είχαν ριχθεί στο λόφο, στα νώτα µας, όταν βρισκόµαστε ακόµη στο σπίτι, είχαν εγκαταλείψει τα αλεξίπτωτα τους και είχαν κατέβει στην πεδιάδα, µε κατεύθυνση προς τα δυτικά, όπως µνηµόνευσα ήδη. Τα µεγάλα κοµµάτια µεταξωτού, µε τα σχοινιά, ήταν κατεσπαρµένα στο µέρος όπου είχαµε φθάσει, εγκαταλελειµµένα από αυτούς που τα είχαν χρησιµοποιήσει. Αλλά οι Ελληνικές ∆υνάµεις, παρατεταγµένες σε δευτερεύουσες θέσεις, στο ψηλότερο σηµείο, νόµισαν ότι ήµαστε εµείς οι αλεξιπτωτιστές και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον µας.

-«∆εν µπορείς να τους πεις στα ελληνικά να σταµατήσουν;» µε ρώτησε ο Μπλαντ. «Θα προσπαθήσω», απάντησα. Προχώρησα χωρίς το χιτώνιο µου, αφήνοντας πίσω τα πράγµατα µου κι ανέβηκα σ’ ένα βράχο, έτσι ώστε να µε βλέπουν οι στρατιώτες µας.

-«Σταµατήστε να πυροβολείτε!» φώναξα. «∆εν βλέπετε ότι είµαστε Έλληνες;» Η µόνη απάντηση ήταν µια ακόµη οµοβροντία, που µε υποχρέωσε να κάνω µια βουτιά για να φυλαχτώ.

-«Σταµατήστε», ξαναφώναξα. «∆εν βλέπετε πως φοράµε ελληνικές στολές;».

-«Και οι Γερµανοί έχουν ελληνικές στολές…», ήλθε η απάντηση και θυµήθηκα ότι ελληνικές στολές είχαν ριχτεί, νωρίτερα, σ’ ερηµικά µέρη της Κρήτης, ακριβώς για να δηµιουργήσουν αυτή τη σύγχυση. Ακούστηκε το κροτάλισµα και άλλων πυροβολισµών κι ένας από τους χωροφύλακες, που µας είχαν συνοδεύσει, έπεσε χτυπηµένος από µια σφαίρα.

-«Σταµατήστε!» φώναξα και πάλι. «∆εν ακούτε ότι σας µιλάω Ελληνικά; Οι Γερµανοί δεν το κάνουν αυτό».

-«Και οι Γερµανοί µιλούν Ελληνικά!» ήταν η απάντηση και µια νέα οµοβροντία πυροβολισµών αντήχησε. Αυτή τη φορά χτύπησα εγώ στον αστράγαλο, από ένα κοµµάτι βράχου που τινάχτηκε, καθώς εξοστρακίσθηκε, σ’ αυτόν µια σφαίρα. Ήταν ένα επιπόλαιο τραύµα, που δεν µε ενοχλούσε, αλλ’ από το οποίο έτρεχε συνεχώς αίµα. Έδεσα την πληγή µου µ’ ένα µαντήλι και γύρισα εκεί που ήταν οι άλλοι.

-«Πρέπει να στείλουµε, κάποιον σ αυτούς τους ανόητους», είπα, και ο Μπλαντ συµφώνησε.

Καλέσαµε ένα χωροφύλακα και του είπαµε να κινηθεί προσεκτικά, να βρει τους Έλληνες στρατιώτες και να τους πει να παύσουν να βάλλουν. Αυτό κι έγινε. ∆έκα λεπτά αργότερα, οι άνδρες, απέναντι, σηκώθηκαν, ένας υπολοχαγός µε µια διµοιρία και µας έκαναν σήµα, ότι µπορούσαµε να προχωρήσουµε. Φόρεσα το χιτώνιο µου και κούµπωσα την ζώνη µου, αλλά ξέχασα να πάρω µαζί µου το πηλίκιο και το τουφέκι του Μπολάνη και θύµωσα µε τον εαυτό µου, όταν το ανακάλυψα. Αλλά ήταν πια πολύ αργά, για να επιστρέψω να τα πάρω. Φόρεσα το σιδερένιο κράνος και αυτό ήταν το µόνο κάλυµµα που είχα κατά το υπόλοιπο διάστηµα της παραµονής µας στην Κρήτη.

Όταν φθάσαµε κοντά στον υπολοχαγό και τους άνδρες, που µας είχαν πυροβολήσει, ο ∆. Λεβίδης τον πλησίασε και τον «κατσάδιασε». Κατόπιν τον διέταξε να µας συνοδεύσει µέχρι το πρώτο χωριό, ως προληπτικό µέτρο για την προστασία του βασιλέως. Αλλά ο νεαρός υπολοχαγός αρνήθηκε. Είπε, και πολύ σωστά, ότι οι διαταγές του ήταν να αµυνθεί στην γραµµή, στην οποία είχαν στρατοπεδεύσει και ότι δεν θα µπορούσε να την εγκαταλείψει, από φόβο µήπως την διασπάσει. Ο Λεβίδης οργίσθηκε.

-«Σε διατάσσω να συνοδεύσεις τον βασιλέα!», φώναξε, κατακόκκινος από θυµό. Αλλά ο υπολοχαγός ήταν αµετάπειστος. Είχε τις διαταγές του και δεν θα έπαιρνε νέες, από το Λεβίδη, όποιος και αν ήταν αυτός! ∆ε γινόταν τίποτα, κι έτσι συνεχίσαµε.

Τότε θυµήθηκα πως είχα αφήσει το πηλίκιο και το τουφέκι µου πίσω. Αισθάνθηκα τροµερά ανόητος και δεν µπορούσα να µη διερωτηθώ τι είδους στρατιώτης ήµουν, αφού εγκατέλειψα ένα τουφέκι σαν κι αυτό, τώρα που αντιµετωπίζαµε αγώνα ζωής και θανάτου.

Το ερώτηµα ήταν προς τα πού έπρεπε να κατευθυνθούµε. Υπήρχε ένα χωριό µπροστά µας, πέρα από µια ρεµατιά, στην άλλη πλευρά του βουνού. Πώς όµως θα φθάναµε εκεί; Ο Τζάσπερ Μπλαντ µε ρώτησε αν ήξερα τον δρόµο.

-«Όχι περισσότερο από όσο τον ξέρεις εσύ», του απήντησα. «Το µόνο πράγµα που µένει να κάνουµε, είναι να βρούµε ένα δρόµο. Όλοι µας, µπορούσαµε να το κάνουµε αυτό».

Ο υπολοχαγός Ράιαν, που στεκόταν κοντά µας, καθώς µιλούσαµε, µε κοίταξε και είπε επιδοκιµαστικά:

-«Καλά Υψηλότατε».

Κατεβαίνοντας το λόφο, συναντήσαµε και δεύτερο νεαρό υπολοχαγό, ο οποίος, όµως, ήταν πρόθυµος να µας συνοδεύσει. Σταµατήσαµε σε µια σπηλιά-, όπου ένας γέρος, που ζούσε µόνος του, µας έδωσε λίγο νερό, από τις προµήθειες του, γιατί, διψούσαµε υπερβολικά.

Συνεχίσαµε, κατεβαίνοντας τη ρεµατιά, ενώ γερµανικά αεροπλάνα µούγκριζαν και στρίγκλιζαν από πάνω µας, χωρίς, ευτυχώς, να µας επιτίθενται. Ο Μπολάνης περίµενε, µάταια τα υποζύγια, που είχε παραγγείλει. Στο δρόµο, ρώτησε µερικούς χωρικούς, αν µπορούσαν να µας παραχωρήσουν υποζύγια, αλλά δυστυχώς στην περιοχή αυτή, δεν υπήρχαν διαθέσιµα. Μερικοί από αυτούς, µε τους οποίους µιλήσαµε, µας προσπερνούσαν εγκαταλείποντας τα χωριά τους και κατευθύνονταν στο πεδίο της µάχης. Ήθελαν να πολεµήσουν τους Γερµανούς, όπως έλεγαν, ακόµη και µε γυµνά χέρια. Είχα εντυπωσιασθεί, από την γενναιότητα αυτών των Κρητικών χωρικών. ∆εν πήγαιναν να κρυφθούν, αλλά αντιθέτως, σχηµάτιζαν µακρές ουρές, βγαίνοντας από τα σπίτια τους, για να πάνε να σκοτώσουν τους εισβολείς. Μερικούς πολύ τυχερούς Γερµανούς στρατιώτες, έπνιξαν µε τα σχοινιά, από τα ίδια τους τ’ αλεξίπτωτα και άλλους έσφαξαν, µε κοινά µαχαίρια της κουζίνας, πριν προλάβουν να συνέλθουν, από την προσγείωση και να πάρουν τον εξοπλισµό τους, που ριχνόταν χωριστά. Αργότερα, άκουσα µια ιστορία, που µου αφηγήθηκε ο ταξίαρχος Πάττικ: Μερικοί Γερµανοί είχαν καταφύγει σ’ ένα σχολείο, όπου είχαν περικυκλωθεί, από Νεοζηλανδούς, που προσπαθούσαν να τους συλλάβουν ή να τους σκοτώσουν. ∆εν έβγαιναν, όµως, από το κτίριο και οι Νεοζηλανδοί δεν ήξεραν πώς να τους βγάλουν. Ήλθε, τότε, ο Κρητικός δάσκαλος, που είχε µια θαυµάσια ιδέα. Άρπαξε µια κυψέλη µε µέλισσες και την έριξε µέσα στο κτίριο του Σχολείου, από την καπνοδόχο, οπότε οι Γερµανοί βγήκαν τρέχοντας, µε αποτέλεσµα να πέσουν όλοι στα χέρια των «πολιορκητών», που τους περίµεναν.

Τελικά, µετά από επίπονη άνοδο, φθάσαµε στο χωριό Παναγιά, προς το οποίο κατευθυνόµασταν. Εκεί, σταµατήσαµε, για να ξεκουρασθούµε και ν’ αποφασίσουµε τι θα κάµναµε. Στο σχολείο του χωριού, βρήκαµε την οµάδα του πρωθυπουργού, που είχε φθάσει πρωτύτερα. Είχαν συναντηθεί µε τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Κ. Βαρβαρέσσο, που είχε κατορθώσει να µη συλληφθεί από τους αλεξιπτωτιστές. Ψηλός, καλοξυρισµένος, ηλικιωµένος, µε λευκά µαλλιά, ήταν πολύ ταραγµένος.

Μας είπε ότι έπασχε από την καρδιά του και διερωτάτο πώς θα κατόρθωνε να αντέξει σ’ αυτή τη δοκιµασία.

Από τον δηµοδιδάσκαλο του χωριού µάθαµε, ότι στη γειτονική κωµόπολη Μουρνιές, η µάχη εξελισσόταν καλά και οι Γερµανοί αλεξιπτωτιστές δεν είχαν µεγάλη επιτυχία. Γι’ αυτό ο συνταγµατάρχης Μπλαντ απεφάσισε να προσπαθήσει να πάει στις Μουρνιές, όπου θεωρούσε ότι θα ήταν ευχερέστερο να έλθει σ’ επαφή, µε τον στρατηγό Φρέυµπεργκ, στα Χανιά. Είχαµε προσπαθήσει, πριν φύγουµε από το σπίτι του Μπολάνη, να τηλεφωνήσουµε στο Αρχηγείο της ∆υνάµεως Κρήτης, αλλ’ όλες οι γραµµές ήσαν κοµµένες, µετά τον έντονο βοµβαρδισµό των Γερµανών και η επικοινωνία ήταν αδύνατη. Ο Μπλαντ ήθελε να ειδοποιήσει το Στρατηγείο, ότι έθετε σε εφαρµογή το σχέδιο διαφυγής του βασιλέως, και ότι, µέχρι τώρα, όλα πήγαιναν καλά. Κατέβηκε µόνος κάτω στο δρόµο, προς τα βόρεια, κι εγώ ακολούθησα τον βασιλέα και τα µέλη της Κυβερνήσεως, που είχαν κληθεί για το γεύµα, στο σπίτι εντός εντόπιου δικηγόρου.

Ανεκάλυψα, ότι στο σπίτι αυτό, υπήρχε τηλέφωνο, αλλά δεν µπορούσα να επικοινωνήσω µε κανένα. Αργότερα µόνο, όταν ο Μπλαντ επέστρεψε, χωρίς να κατορθώσει να φθάσει στις Μουρνιές, γιατί οι Γερµανοί αλεξιπτωτιστές είχαν καταλάβει ένα σπίτι που δέσποζε του δρόµου, κι επόπτευαν αποτελεσµατικά, όλες τις κινήσεις που γίνονταν κοντά στο καταφύγιο τους, επιστρέψαµε στο σχολείο, όπου βάλαµε τον δάσκαλο να µας συνδέσει µε την Σούδα, από το τηλέφωνο του.

Όταν συνδεθήκαµε µε τη Σούδα, µας απήντησε µια νεανική γυναικεία φωνή και συγκινηθήκαµε πάρα πολύ που η γυναίκα αυτή παρέµενε στη θέση της, ενώ τόσα συνέβαιναν γύρω της.

Παρακαλέσαµε να µας συνδέσει µε τον πλοίαρχο του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού Μορς, και µας απήντησε πως θα προσπαθούσε, αλλά πως φοβόταν πως η γραµµή είχε κοπεί. Πράγµατι, αντί να ακούσουµε τη γνώριµη φωνή του Μορς, υποχρεωθήκαµε να ζητήσουµε από τη γενναία κοπέλα, να διαβιβάσει αυτή το µήνυµα, αν τούτο της ήταν δυνατό. Το υποσχέθηκε και µας είπε, ότι µέχρι τώρα τα πράγµατα δεν πήγαιναν άσχηµα στη Σούδα. Έπεφταν πολλές βόµβες, αλλά µέχρι εκείνη τη στιγµή, δεν είχε σηµειωθεί καµιά άλλη δραστηριότητα του εχθρού.

Όταν τελειώσαµε αυτή τη συζήτηση, ο Μπλαντ απεφάσισε να ξαναδοκιµάσει την επιστροφή στις Μουρνιές, παρά την ύπαρξη των Γερµανών. Μου ζήτησε να τον συνοδεύσω, αλλ’ ο βασιλεύς και ο πρωθυπουργός παρενέβησαν και µου είπαν πως η θέση µου ήταν µαζί τους και πως δεν έπρεπε να συµµετέχω σε αβέβαιες αποστολές, µε τον Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο.

Υπάκουσα απρόθυµα, και µετά από λίγο ξεκινήσαµε προς την κατεύθυνση των βουνών, στα νότια. Ο βασιλεύς και ο Τσουδερός ίππευαν, εναλλάξ, ένα γαϊδουράκι που είχαµε κατορθώσει να εξασφαλίσουµε στο χωριό Παναγιά.

Η πορεία ήταν επίπονη. Έπρεπε ν’ αντιµετωπίσουµε αναβάσεις, σε απότοµο και πολύ τραχύ έδαφος, µέσα από δύσβατα µονοπάτια και κάτω από αφόρητη ζέστη. Οι Νεοζηλανδοί, περιέργως, ήταν οι πιο κουρασµένοι και γρήγορα άρχισαν να παραπονούνται για φλύκταινες, στα πόδια τους. Ήταν προφανές, ότι δεν είχαν επαρκώς γυµνασθεί σε πορείες, πράγµα που έκτοτε ο Φρέυµπεργκ δεν ξέχασε ποτέ. Στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια των µετέπειτα, εκεί, επιχειρήσεων, επέµενε πάντοτε, σε µακρινές πορείες για τους στρατιώτες, που θεωρούσε βασικό τµήµα της εκπαιδεύσεως και προπαρασκευή για τη συµµετοχή στις επιχειρήσεις, ακόµα κι όταν υπήρχαν επαρκή µεταφορικά µέσα. Αισθανόµουνα πολύ άνετα και το τραύµα µου, στον αστράγαλο, πήγαινε καλύτερα. Ξεκουραζόµαστε κανονικά κι ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Βαρβαρέσσος, εναλλασσόταν, κι αυτός, στη χρήση του µοναδικού υποζυγίου, µετά τον βασιλέα και τον πρωθυπουργό. Προς το βράδυ, όταν όλοι ήµαστε κατάκοποι, θυµάµαι, ότι µερικοί Νεοζηλανδοί, που ήταν κοντά µου, τελείως εξαντληµένοι και σχεδόν ανίκανοι πια να σηκώνουν ακόµη και τα όπλα τους, βλέποντας τον βασιλέα να προχωρεί πάνω στο γαϊδουράκι, που εσήµαινε ότι αρχίζαµε νέα πορεία, προς τα πάνω, αναφωνούσαν:

-«Να, ο βασιλεύς ξεκινά πάλι. Κουράγιο!»

Ο Λεβίδης, που καθόταν κοντά µου, σκυθρώπιασε.

-«Για όλα αυτά φταίει ο βασιλεύς», είπε µε κακεντρέχεια. ∆εν µπορούσα να µη σκεφθώ, ότι ο Λεβίδης είχε αποφασίσει να ακολουθήσει τον εξάδελφο µου, αντί να µείνει στην Αθήνα, µε την έγκυο γυναίκα του. Φαίνεται, ότι στην περίπτωση του, αισθανόταν σοβαρό «ψυχολογικό διχασµό. Ήταν αφοσιωµένος στον βασιλέα, όπως απέδειξε σε όλη του τη ζωή, αλλά συγχρόνως µνησικακούσε, επειδή αισθανόταν τόσο συνδεδεµένος µ’ αυτόν. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση, περίπλοκη και συχνά ανικανοποίητη.

Τώρα τα πράγµατα ήσαν πιο ήσυχα και η µάχη φαινόταν να κοπάζει. Βέβαια, είχαµε ξεφύγει, κάπως, από την ακτίνα δράσεως των γερµανικών αεροπλάνων, αλλά η νύχτα πλησίαζε και οι Γερµανοί αλεξιπτωτιστές εδραιώνονταν.

Στην πεδιάδα είχαν περικυκλώσει µερικές µονάδες µας, ενώ οι ίδιοι είχαν περικυκλωθεί από άλλα συµµαχικά στρατεύµατα. Πολλοί είχαν σκοτωθεί, κατά την προσγείωση τους, γιατί αποτελούσαν εύκολους στόχους, πριν εξοπλισθούν µε τα όπλα που ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, χωριστά, σε κιβώτια.

«Είχα σύµπλεγµα κατωτερότητος, έναντι των αλεξιπτωτιστών, πριν από την Μάχη της Κρήτης», µου έλεγε, αργότερα, Βρετανός αξιωµατικός. «Αλλά µετά, αφού πυροβόλησα και σκότωσα δεκάδες, χωρίς να κινδυνεύσω, αισθανόµουνα τελείως διαφορετικά».

Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ηµερών της µάχης της Κρήτης, στις 21 και 22 Μαΐου 1941, είχαν ριφθεί 8.000 αλεξιπτωτιστές στην Κρήτη. Είχαν στήσει το στρατηγείο τους στη φυλακή του Αλικιανού και είχαν αφήσει ελεύθερους όλους τους κατάδικους, για να στεγασθούν οι ίδιοι. Μεταξύ των Γερµανών που ρίχτηκαν στην Κρήτη, ήταν και ο Μαξ Σµέλλινγκ, ο πρωταθλητής πυγµαχίας βαρέων βαρών, που τραυµατίσθηκε στη µάχη. Η γυναίκα µου, που βρισκόταν στην Ιερουσαλήµ, άκουσε το γερµανικό ραδιόφωνο, της γερµανικής Στρατιωτικής ∆ιοικήσεως, να δίνει εντολές για τη σύλληψη του βασιλέως των Ελλήνων, του πρίγκιπα Πέτρου και των µελών της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Παρακολουθούσε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις εξελίξεις µε µεγάλη ανησυχία, κι εύρισκε παρηγοριά, πηγαίνοντας να προσευχηθεί στον Πανάγιο Τάφο, όπου οι Έλληνες µοναχοί της κρατούσανε συντροφιά.

Συνεχίσαµε την αναρρίχηση στο δύσκολο έδαφος, ακόµη και µετά την δύση του ηλίου. Είχε σκοτεινιάσει όταν φθάσαµε στο Θέρισσο, ένα χωριό πάνω στα βουνά, που είχε διαδραµατίσει σηµαντικό ιστορικό ρόλο, πριν τριάντα έξι χρόνια, τότε, στη σύγκρουση, µεταξύ του πατέρα µου, όταν ήταν ύπατος αρµοστής στην Κρήτη, και των επαναστατών που βρίσκονταν κάτω από την ηγεσία του Κρητικού δικηγόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος είχε εγκαταστήσει εκεί το στρατηγείο, απ’ όπου βοµβάρδιζε τα ανάκτορα του ύπατου αρµοστού, στα Χανιά.

Κατά την άφιξη µας, οδηγηθήκαµε, από τον Μπολάνη, σ’ ένα εύπορο σπίτι, στο οποίο, όπως µας είπαν, ο ιδιοκτήτης θα µας εύρισκε µέρος να κοιµηθούµε. Ο σπιτονοικοκύρης ένας ψηλός, ηλικιωµένος κι ωραίος άνδρας, µε την κρητική στολή, µας δέχθηκε αµέσως, κι έδωσε στον βασιλέα και σε µένα, ένα δωµάτιο µε δύο κρεβάτια, όπου θα κοιµόµαστε. Οι Νεοζηλανδοί πεινούσαν τροµερά, κι ανέλαβα ο ίδιος να τους βοηθήσω να βρουν τροφή και να κοιµηθούν κάπου. Ρώτησα τον ιδιοκτήτη, αν υπήρχε κάτι για να φάνε οι άνδρες κι εκείνος, αµέσως και χωρίς δισταγµό, ξεκλείδωσε µια πόρτα, στο υπόγειο και στο φως ενός κεριού, που τρεµόσβηνε, µας έδειξε ένα κελάρι, όπου υπήρχαν πολλές σειρές, από µεγάλα κεφάλια τυρί, το ένα δίπλα στο άλλο, σ’ επάλληλα ράφια. Οι στρατιώτες δεν περίµεναν ούτε να πουν «ευχαριστώ»! Όρµησαν µέσα κι άρχισαν να καταβροχθίζουν τα τυριά, µε αστραπιαία ταχύτητα. Ο ηλικιωµένος οικοδεσπότης χαµογέλασε, χωρίς να πει λέξη και έφυγε για να κάνει άλλες δουλειές, αφήνοντας το κερί πίσω. Υπήρχε χώρος για να κοιµηθούν οι άνδρες στο υπόγειο, και τους άφησα εκεί, αφού µε διαβεβαίωσαν ότι όλα ήταν εν τάξει.

Επάνω, ο οικοδεσπότης προσέφερε γεύµα στον βασιλέα και σε µένα, κάτι που µας ήταν πολύ ευπρόσδεκτο. Πέσαµε να κοιµηθούµε, σχεδόν ντυµένοι, βγάζοντας µόνο τα παπούτσια και τις στολές µας. Ευχαριστήθηκα που είχα µαζί τα ξυριστικά µου σύνεργα κι αισθάνθηκα καλύτερα, αφού πλύθηκα µε λίγο νερό στην αυλή και βούρτσισα τα δόντια µου. Αλλ’ η νύχτα ήταν ανήσυχη. Τα κρεβάτια µας ήταν γεµάτα ψύλλους, που µας βασάνιζαν αδιάκοπα. Στο τέλος σηκώθηκα και προσπάθησα να τακτοποιηθώ πάνω στο µικρό χαλί, που κάλυπτε το πάτωµα, για να ξεφύγω από τα διαβολεµένα έντοµα, αλλά κι αυτό δεν µε βοήθησε πολύ. Συνέχισαν να µε τσιµπούν µέχρι το πρωί, την ώρα που επρόκειτο να φύγουµε. Ο βασιλεύς, για τον ίδιο λόγο, είχε µετακοµίσει σ’ ένα σκληρό καναπέ, µέσα στο δωµάτιο. Όσο βρισκόµασταν ξαπλωµένοι, αλλ’ άγρυπνοι, τις πρώτες πρωινές ώρες, της εποµένης ηµέρας Τετάρτης, 21ης Μαΐου, ακούγαµε πολλά άτοµα να κινούνται στο δρόµο, έξω από το σπίτι, και µάθαµε, το πρωί, ότι καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, κατέφθαναν πρόσφυγες από τη µάχη, στην πεδιάδα, και κατέφευγαν σ’ ένα καπηλειό του µικρού χωριού, που βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι µας.

Όταν φώτισε αρκετά, βγήκα έξω για να κατατοπισθώ στην περιοχή. Η ώρα ήταν 7 το πρωί και ήδη, πετούσαν εχθρικά αεροπλάνα. Πήγα στο απέναντι καπηλειό, όπου και βρήκα τον πρωθυπουργό και τον Βαρβαρέσσο να πίνουν τον καφέ τους και τους έκανα παρέα. Ήταν εκεί κι ένας Νεοζηλανδός λοχίας, που δεν εγνώριζα και µου είπε ότι είχε χάσει τον δρόµο και ότι µόλις είχε κατορθώσει να φθάσει στο Θέρισσο. Προσκολλήθηκε στην νεοζηλανδική µας συνοδεία και ο υπολοχαγός Ράιαν τον δέχθηκε χωρίς αντίρρηση, Υπήρχε κι ένας ψηλός άνδρας, µε µεγάλο µουστάκι, ντυµένος µε ρούχα φυλακισµένου και µε ένα µεγάλο ψάθινο καπέλο στο κεφάλι. Όπως έµαθα, ήταν ένας από τους φυλακισµένους, που εξέτιε ποινή ισοβίων δεσµών στη φυλακή του Αλικιανού. Είχε αφεθεί ελεύθερος από τους Γερµανούς αλεξιπτωτιστές, και τώρα τριγύριζε εκεί µ’ ένα τουφέκι στο χέρι. Είχε µάθει ποιοι ήµασταν κι αυτός ήταν ο λόγος που είχε µείνει µαζί µας. Ο ∆. Λεβίδης, που ήταν κι αυτός µαζί µας, πίνοντας τον καφέ του, ανυποµονούσε να απαλλαγεί από αυτόν τον άνθρωπο.

-«Πρέπει να του πούµε να φύγει», είπε και παρακάλεσε έναν από τους χωροφύλακες να τον διώξει.

Αλλ’ ο άνθρωπος αυτός αρνήθηκε κατηγορηµατικά να αποµακρυνθεί.

-«Μα δεν µπορείς να µείνεις εδώ», είπε ο χωροφύλακας, ενώ ο Λεβίδης παρακολουθούσε την συζήτηση. «Αυτή είναι η οµάδα του βασιλέως».

-«Αυτό το ξέρω πολύ καλά», ήταν η άµεση απάντηση. «Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θέλω να µείνω. Θέλω να βοηθήσω τον βασιλιά µου εναντίον των Γερµανών εισβολέων».

Και το µουστάκι, του φάνηκε ν’ αγριεύει, ενώ τα µάτια του άστραφταν, καθώς κοίταζε τον χωροφύλακα και τον Λεβίδη, µε προκλητικό ύφος. ∆εν µπορούσα να µην θαυµάσω αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ένας ισοβίτης κατάδικος, που είχε µόλις βγει από την φυλακή, στην οποία είχε περάσει είκοσι πέντε χρόνια, όπως έµαθα αργότερα, κι εν τούτοις, ήθελε να υπερασπισθεί τον βασιλέα του και να πολεµήσει εναντίον των ανθρώπων, οι οποίοι τον είχαν αποφυλακίσει. Εκπληκτικό, σκέφθηκα. Να πάλι συνθήκες, που θύµιζαν τον Φάλσταφ του Σαίξπηρ.

Λίγο αργότερα εµφανίσθηκε κι ο Μπολάνης και µας είπε, µε τον µισοφοβισµένο τρόπο του, αλλά και µε κάποια σχετικά αυτοπεποίθηση, ότι περίµενε τα ζώα που είχε επιτάξει στο σπίτι του την προηγούµενη µέρα. Περιττό να λεχθεί ότι τα ζώα αυτά δεν εµφανίσθηκαν ποτέ.

Ο πρωθυπουργός Τσουδερός, ενοχλούνταν από την παρουσία ενός νεαρού, που βρισκόταν µεταξύ των προσφύγων της µάχης στην πεδιάδα, που του είχε πει πως ήταν Εβραίος και πως έπρεπε να έλθει µαζί µας, γιατί, διαφορετικά, οι Γερµανοί θα τον εκτελούσαν. Ο πρωθυπουργός δεν είχε πιστέψει την ιστορία του αυτή και φανταζόταν πως στην πραγµατικότητα ο νεαρός ήταν πράκτορας των Γερµανών, που είχε σταλεί για να µας εντοπίσει! Μίλησε στον Μπλαντ και σε µένα για την περίπτωση αυτή και µας είπε πως έπρεπε να απαλλαγούµε απ’ αυτό το άτοµο. Ήταν δύσκολο να κρίνει κανείς, κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός είχε δίκαιο, αλλά τελικά, ο νεαρός εξαφανίσθηκε µόνος του πριν ξεκινήσουµε.

Αποφασίσαµε να προχωρήσουµε σε υψηλότερο έδαφος, πέρα από το Θέρισσο, και από κει να προσπαθήσουµε να φθάσουµε στη νότια ακτή, αν χανόταν η µάχη για την Κρήτη. Σχετικά, περιµέναµε ειδήσεις από τον Τζάσπερ Μπλαντ, που δεν είχε ακόµη επιστρέψει και γι’ αυτό, πριν ξεκινήσουµε, αφήσαµε ένα χωροφύλακα µε οδηγίες, σχετικά µε την πορεία µας, για να ενηµερώσει τον Μπλαντ, όταν και αν έφθανε εκεί αργότερα. Αφού έγινε κι αυτό, µαζέψαµε τα πράγµατα µας και αρχίσαµε την αναρρίχηση.

Στην περιοχή αυτή, δεν υπήρχε πραγµατικό µονοπάτι, παρά µόνο κατσικόδροµοι και ο Μπολάνης προηγείτο, σαν οδηγός, γιατί, υποτίθονταν πως αυτός γνώριζε το δρόµο. Είχα πάρει µαζί µου δύο τουφέκια, από δύο Νεοζηλανδούς που ήταν πολύ κουρασµένοι για να τα µεταφέρουν οι ίδιοι, και βάδιζα µε τη διµοιρία στην οποία ανήκαν. Επειδή δεν παρακολουθούσαµε τον Μπολάνη, καταλήξαµε στην πλαγιά του βουνού, πολύ χαµηλότερα από κει που βρισκόταν ο πρώτος όµιλος της οµάδας. Αυτό µας ανάγκασε να γυρίσουµε πίσω και ν’ αρχίσουµε να ξανασκαρφαλώνουµε µε δυσκολία.

Λίγο αργότερα, βγήκαµε από τα δάση και τα χαµόδενδρα, µέσα από τα οποία και προχωρούσαµε µέχρι τότε, και φθάσαµε σε ένα ξέφωτο, στην πλαγιά του βουνού. Το θέαµα που απλωνόταν από κάτω µας, στην πεδιάδα, ήταν µαγευτικό. Ο καιρός ήταν υπέροχος και ο γαλάζιος ουρανός και η θάλασσα φαίνονταν να ενώνονται και να σβήνουν στον ορίζοντα. Η ορατότητα ήταν µεγάλη. ∆ιακρίνονταν καθαρά, σε µεγάλη απόσταση προς τον βορρά, το περίγραµµα της Πελοποννήσου, καθώς και τα νησιά της Μήλου, της Σαντορίνης, των Κυθήρων και των Αντικυθήρων.

Κατά µήκος της ακτής, ήταν φανερό πως η µάχη εξακολουθούσε να διεξάγεται µε µεγάλη αγριότητα. Από το µεγάλο ύψος στο οποίο είχαµε φθάσει, παρακολουθούσαµε πολύ καλά την εξέλιξη της µάχης. Αυτό που βλέπαµε, θύµιζε πίνακες ιστορικών συγκρούσεων, στα Μουσεία. Τα Χανιά φλέγονταν και ήταν φανερό πως πραγµατοποιούνταν η φοβερή «βελιγραδοποίηση» της πόλεως.

Όπως άκουσα µετά, ο Ανδρέας (ο εστιάτωρ) και η γυναίκα του, είχαν καταφύγει στο παλιό βενετσιάνικο φρούριο της πόλεως, του οποίου οι χοντροί τοίχοι προσφέρανε εξαιρετική προστασία. Εκείνη όµως, σε κατάσταση υστερίας, φώναζε συνεχώς:

-«Μα τι γυρεύω µέσα σ’ αυτά τα χαλάσµατα;»

Σφοδρή µάχη διεξαγόταν και γύρω από το αεροδρόµιο του Μάλεµε, όπου τα γερµανικά αεροπλάνα, το ένα κατόπιν του άλλου, προσπαθούσαν να προσγειωθούν. (Έµαθα αργότερα, ότι ο συνταγµατάρχης Μπηλ τραυµατίσθηκε πολύ σοβαρά στην κοιλιά, σχεδόν αµέσως µετά την έναρξη της επιθέσεως κατά του Μάλεµε, και ότι µετά από λίγες µέρες πέθανε.)

Στο βάθος, στο πέλαγος, διακρίναµε τα σταχτιά πολεµικά πλοία που κινούνται προς τα ανατολικά. Παράξενες λάµψεις άστραφταν γύρω τους, κι έµοιαζαν, από το σηµείο όπου βρισκόµασταν, µε πυροτεχνήµατα. Είδαµε, κατόπιν, τα Στούκας να βοµβαρδίζουν τα πλοία και καταλάβαµε ότι η Λουφτβάφφε επετίθετο στο βρετανικό Ναυτικό. Και όπως είχε γίνει και στη Μάγχη, το βρετανικό Ναυτικό προσπαθούσε να παρεµποδίσει την απόβαση στην Κρήτη, όπως µας είχε υποσχεθεί ο ναύαρχος Κάννινγκαµ. Οι Γερµανοί είχαν αποβατικό στόλο, από πενήντα καΐκια, αλλά τα βρετανικά σκάφη βυθίσανε τα περισσότερα και τα υπόλοιπα αναγκάστηκαν να καταφύγουν στους όρµους των πλησιέστερων ελληνικών νησιών. Κι έτσι η απόβαση από τη θάλασσα απέτυχε πλήρως. Αλλ’ αντίθετα µ’ αυτό που είχε συµβεί στη Μάγχη, οι Γερµανοί διέθεταν συντριπτική αεροπορική υπεροχή στην Κρήτη και την χρησιµοποίησαν για να πλήξουν το

Ναυτικό, µέχρις εξοντώσεως. Επέτυχαν να βυθίσουν δεκατέσσερα βρετανικά πολεµικά πλοία, πράγµα που αποτελούσε µεγάλο πλήγµα για τους Βρετανούς. Ένα από αυτά ήταν και το αντιτορπιλικό, στο οποίο υπηρετούσε ο λόρδος Λούις Μαουντµπάττεν που υποχρεώθηκε να κολυµπήσει επί ώρες µέσα στο πετρέλαιο, πριν διασωθεί από κάποιο άλλο βρετανικό αντιτορπιλικό!…

Συνεχίσαµε να προχωρούµε και φθάσαµε στις Αλιάκες, στην πλαγιά του βουνού, όπου υπήρχαν µερικά πελώρια πλατάνια γύρω από µια πηγή. Καθίσαµε να ξεδιψάσουµε και να ξεκουρασθούµε, και βρήκα έτσι την ευκαιρία να ξυρισθώ και να πλυθώ. Στείλαµε ένα Νεοζηλανδό, για να ψάξει να βρει τον συνταγµατάρχη Μπλαντ και βλέπαµε πολλούς Γερµανούς αλεξιπτωτιστές, να πέφτουν γύρω από το αεροδρόµιο του Μάλεµε. Τα γερµανικά αεροπλάνα προσγειώνονταν ασφαλώς στο αεροδρόµιο, τώρα που ο εχθρός το είχε θέσει κάτω από τον έλεγχο του. Πώς όµως, το είχαν καταλάβει οι Γερµανοί;

Όπως µάθαµε αργότερα, οι αλεξιπτωτιστές δεν είχαν επιτύχει τίποτα, γιατί είχαν πέσει εκεί που υπήρχαν συγκεντρωµένα συµµαχικά στρατεύµατα, στην πεδιάδα, κατά µήκος της βόρειας ακτής. Χιλιάδες επίλεκτοι αλεξιπτωτιστές είχαν σκοτωθεί ή είχαν τεθεί εκτός µάχης, και οι Γερµανοί είχαν κλονισθεί από την αποτυχία τους. ∆εν είχαν κατορθώσει, εξάλλου, να αποβιβάσουν στρατεύµατα διά θαλάσσης. Κατόπιν τούτου, φαίνεται πως είχαν σκεφθεί να µαταιώσουν την επιχείρηση, όταν κάποιος ανεκάλυψε την αποξηραµένη κοίτη του Ταυρωνίτη, δυτικά του Μάλεµε, όπου κι έγινε απόπειρα να προσγειωθούν µεταγωγικά αεροπλάνα JU 52. Το εγχείρηµα επέτυχε, κι αυτό ήταν το λάθος µας.

Είχαµε παραµελήσει ν’ αχρηστεύσουµε την αποξηραµένη κοίτη αυτού του ποταµού, όπου έπρεπε, ασφαλώς, να είχαµε τοποθετήσει παλαιά αυτοκίνητα ή άλλα εµπόδια, για να παρεµποδίσουµε να χρησιµοποιηθεί σαν πεδίο προσγείωσης. Όταν ο Φρέυµπεργκ ρωτήθηκε πώς κατέκτησε ο εχθρός την Κρήτη, ενώ οι δυνάµεις του ήλεγχαν τα αεροδρόµια και στη θάλασσα περιπολούσαν τα σκάφη του βρετανικού Ναυτικού, η απάντηση του ήταν πως ο εχθρός το επέτυχε µε την αποβίβαση πεζικού, από µεταγωγικά αεροπλάνα, στην αποξηραµένη κοίτη του Ταυρωνίτη.

Έτσι, οι Γερµανοί δηµιούργησαν µια δύναµη, που µεγάλωνε διαρκώς κατά την διάρκεια της ηµέρας, µέχρις ότου βρέθηκαν σε θέση να αρχίσουν επιχειρήσεις από την ξηρά, στα ανατολικά, και να επιτεθούν κατά του Μάλεµε. Αφού κατέλαβαν το αεροδρόµιο κι εξασφάλισαν προγεφύρωµα, άρχισαν να αποβιβάζουν στρατό, και τελικά συγκέντρωσαν δύναµη πολλών χιλιάδων ανδρών. Τότε πια δεν µπορούσε να τους σταµατήσει, κι άρχισαν να κινούνται προς τα Χανιά και προς τη Σούδα. Ο στρατηγός Φρέυµπεργκ, διέταξε τον στρατηγό Γουέστον και τους άνδρες του να αντεπιτεθούν, αλλά ο ικανός αξιωµατικός των Πεζοναυτών αρνήθηκε. Ισχυρίσθηκε πως καθήκον του ήταν να διατηρήσει τον έλεγχο στον κόλπο της Σούδας, για λογαριασµό του Ναυτικού και ότι δεν έπαιρνε διαταγές από τον αρχιστράτηγο. Η στάση του αποδείχθηκε µοιραία. Οι Γερµανοί προχώρησαν ανενόχλητοι, χωρίς να συναντήσουν αντίσταση. Ο Φρέυµπεργκ µετακίνησε το στρατηγείο του από το Ακρωτήρι στη Σούδα, και ο ίδιος εγκαταστάθηκε σ’ ένα µεγάλο κρατήρα από βόµβα, υποστηρίζοντας πως οι βόµβες δεν πέφτουν στο ίδιο µέρος, άποψη που αµφισβητούσαν οι περισσότεροι απ’ αυτούς που τον συνόδευαν.

Όταν κάµφθηκε και η άµυνα της Σούδας, ο Φρέυµπεργκ κινήθηκε προς την Χώρα Σφακιών, στη νότια ακτή, ενώ οι πεζοναύτες του στρατηγού Γουέστον, δύο χιλιάδες άνδρες περίπου, σκοτώθηκαν µέχρις ενός, υπερασπιζόµενοι τα πυροβόλα τους και τις παρυφές της ναυτικής βάσεως.

Και τώρα λίγες λέξεις για την εκκένωση της νήσου. Έχω σηµειώσει, παραπάνω, πως ο Τσώρτσιλ µας είχε στείλει µήνυµα, ότι δεν θα γινότανε τέτοιο πράγµα. Η απόφαση αυτή, όµως, µετεβλήθη, κατόπιν διαβήµατος των πρωθυπουργών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Υπήρχαν, στην Κρήτη, τόσα πολλά στρατεύµατα, των δύο αυτών κτήσεων, ώστε αν χάνονταν, οι πολιτικές συνέπειες στην πατρίδα τους θα ήταν ολέθριες, και ειδικά στην Νέα Ζηλανδία, της οποίας θα εξοντωνόταν ολόκληρη, σχεδόν, η εκστρατευτική της δύναµη. Έτσι ο ναύαρχος Κάννινγκαµ, παρά την αντίθεση του, έλαβε διαταγές να αναλάβει και να πραγµατοποιήσει την εκκένωση της Κρήτης από τα βρετανικά στρατεύµατα και απρόθυµα αλλά στωικά, εξετέλεσε το καθήκον του. Εµείς διαφύγαµε, τότε, χάρη στο βρετανικό Ναυτικό.

Ενώ πλενόµουν στην πηγή, παρουσιάσθηκε ένας νεοφερµένος. Ήταν στέλεχος του ελληνικού διπλωµατικού κλάδου, ο κ. Β. Παπαδάκης, ο οποίος είχε γίνει και αξιωµατούχος της µεταξικής Οργανώσεως Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.). Ήταν πολύ κλονισµένος. Είχε συλληφθεί από τους αλεξιπτωτιστές, αλλά είχε κατορθώσει να διαφύγει κατά την διάρκεια της µάχης, και τελικά, επέτυχε να µας εντοπίσει και να ενωθεί µαζί µας. Η αγωνία διακρινόταν, ακόµη, στο ισχνό, γερακίσιο πρόσωπο του, και η στολή της Ε.Ο.Ν. που φορούσε, καθώς και τα παπούτσια του, ήταν σκεπασµένα µε σκόνη και χώµα, διότι είχε υποχρεωθεί να συρθεί στο έδαφος, µε τα γόνατα και τους αγκώνες, για να διαφύγει. Πάντως, σύντοµα ανέκτησε την ηρεµία του, από την χαρά που µας είχε συναντήσει και ειδικά, γιατί βρέθηκε µε τον πρωθυπουργό.

Λίγο αργότερα, έφθασε ο Τζάσπερ Μπλαντ. Ήταν κουρασµένος και βρώµικος, αλλά, κατά τ’ άλλα, ίδιος κι απαράλλακτος, όπως πάντα. ∆εν είχε κατορθώσει να περάσει το φράγµα των Γερµανών αλεξιπτωτιστών, από το σπίτι που είχαν καταλάβει και κρατούσαν ακόµη, έξω από τις Μουρνιές κι έτσι δεν µπόρεσε να µπει στην πόλη, όπως επεδίωκε. Είχε γυρίσει µε τα πόδια στην Παναγιά, και µε την βοήθεια της θαρραλέας τηλεφωνήτριας, που παρέµενε πάντοτε στη θέση της, είχε επιτύχει να έλθει σε επαφή, µε τον πλοίαρχο Μορς, στη Σούδα. Έτσι είχε πληροφορηθεί πως ο Φρέυµπεργκ είχε στρατοπεδεύσει κοντά στη βάση του ναυτικού, µέσα στον κρατήρα της βόµβας, όπως ήδη αφηγήθηκα, και είχε κατορθώσει να ειδοποιήσει τον αρχιστράτηγο, µέσω του Μορς, ότι προχωρούσε προς τα νότια, µε τον βασιλέα και την οµάδα του, όπως είχε από πριν κανονισθεί. Ο Φρέυµπεργκ του είχε πει ότι δεν ήξερε πόσο ακόµη θα ανθίστατο, αλλά ότι θεωρούσε καλύτερο να µετέβαινε ο βασιλεύς στη νότια ακτή, όπου να περιµένει την εκκένωση της νήσου, όπως θα έκαµνε και ο ίδιος, αν υποχρεωνόταν να εγκαταλείψει την Κρήτη. Η µάχη πήγαινε καλά µόνο στο Ηράκλειο, είπε ο Μπλαντ, όπου το σύνταγµα των «Βlack Watch» (Μαύρη Φρουρά) είχε σκοτώσει όλους τους αλεξιπτωτιστές και δεν είχε επακολουθήσει άλλη επίθεση. Ο Μπλαντ έβγαλε τα παπούτσια του και το πουκάµισο του και πήγαµε µαζί να πλυθούµε στην πηγή.

Ο πρωθυπουργός είχε φέρει λίγη τροφή µαζί του, από το Θέρισσο, κι όλοι µας γευµατίσαµε µε όρεξη και κατόπιν συνεχίσαµε την πορεία µας. Στρέψαµε τα νώτα, στο πεδίο της µάχης, της οποίας η ένταση είχε ελαττωθεί ή τουλάχιστον είχε χάσει τη θεαµατική της όψη, τώρα που είχαν τελειώσει οι θαλάσσιες συγκρούσεις, που δεν έπεφταν άλλοι αλεξιπτωτιστές και που δεν προσγειώνονταν πολλά αεροπλάνα.

Ο Μπολάνης πήρε το προβάδισµα, οδηγώντας µας κατ’ ευθείαν προς την κορυφογραµµή των Λευκών Ορέων. ∆εν υπήρχε πια µονοπάτι και η πορεία γινόταν ολοένα και δυσκολότερη. ∆εν µπορούσα να καταλάβω τι έκαµνε ο άνθρωπος αυτός και του εξέφρασα την απορία µου, αλλά χωρίς αποτέλεσµα. Ο Μπολάνης δεν απάντησε, αλλά συνέχισε να προπορεύεται, ενώ τα υπόλοιπα µέλη της οµάδος φαίνονταν ικανοποιηµένα και τον άφηναν να µας οδηγεί όπου ήθελε. Είπα στον Μπλαντ, ότι δεν µπορούσα να καταλάβω γιατί ακολουθούσαµε αυτή την πορεία, αφού υπήρχε ένα θαυµάσιο ορεινό µονοπάτι, πέρα από το οροπέδιο του Οµαλού, προς τα δυτικά.

-«Γιατί δεν µας περνάς µέσα από τον Οµαλό;» ρώτησα τελικά, τον Μπολάνη.

Πήρε πολύ χρόνο για να µου απαντήσει, και συνέχισε να προχωρεί παλεύοντας ανάµεσα από θάµνους κι αγκάθια. Όταν επέµεινα στην ερώτηση µου, απάντησε απότοµα:

-«Γιατί υπάρχουν αλεξιπτωτιστές!»

Επιτέλους, είχα καταλάβει. Ο άνθρωπος αυτός φοβόταν πως ο εχθρός θα είχε ρίξει αλεξιπτωτιστές κι εκεί, γι’ αυτό και απέφευγε τελείως την πεδιάδα και µας οδηγούσε από απίθανα µονοπάτια προς τα ανατολικά. Αν, σκέφθηκα, το έκανε αυτό από αυξηµένο αίσθηµα ευθύνης, για την ασφάλεια του βασιλέως, δεν θα έδινα καµιά σηµασία.

Αλλά η σιωπή και η απροθυµία του να µας πει τι έκαµνε και γιατί το έκαµνε, µου κίνησε την υποψία ότι η στάση του υπαγορευόταν από τον θανάσιµο φόβο των αλεξιπτωτιστών. Γκρινιάζοντας, δέχθηκα την εξήγηση του, αν κι ένιωθα πως η επιφύλαξη που τον κατείχε ήταν τελείως περιττή. Τι γύρευαν οι Γερµανοί σε µια τόσο αποµονωµένη µικρή πεδιάδα, περικυκλωµένη από βουνά, όπως του Οµαλού; Ίσως µε επηρέαζαν η υπερένταση, η κόπωση, καθώς και η αποστροφή µου για τη λύση της «φυγής», αντί της συµµετοχής µου στη µάχη, αλλ’ αισθανόµουνα πολύ ενοχληµένος από τον τρόπο µε τον οποίο κατηύθυνε την κοπιώδη πορεία µας ο Μπολάνης. Για πολλή ώρα δεν είχαµε συναντήσει κανένα ρυάκι, και όλοι µας, αλλά ειδικά οι µισοεκπαιδευµένοι Νεοζηλανδοί, διψούσαµε πολύ. Ευτυχώς, καθώς σκαρφαλώναµε ακόµη ψηλότερα, συναντήσαµε ένα χιονισµένο τοπίο και βάλθηκα να µαζέψω λίγο χιόνι, από τα πιο καθαρά µέρη, για να το φάω και να ξεδιψάσω. Ένας Έλληνας στρατιώτης, που είχε έλθει µαζί µας πρόσφατα, µε βοήθησε να αποσπάσω µερικά κοµµάτια, από την παγωµένη µάζα κι έφαγε λίγο και αυτός, ενώ δώσαµε το υπόλοιπο στους Νεοζηλανδούς. Λίγο ψηλότερα, ανακάλυψα µια καλύβα βοσκού και προχώρησα να δω αν ήταν κατοικηµένη. Βρήκα έναν γέρο, ντυµένο µε την κρητική στολή, που ζούσε µόνος µε τις κατσίκες του. Ήταν γενειοφόρος και θυµάµαι πως σκέφθηκα ότι έµοιαζε µε τον τελευταίο Τσάρο της Ρωσίας, τον Νικόλαο Β’. Τον ρώτησα αν είχε τίποτα να φάµε, και µου απήντησε σε µια τόσο έντονη τοπική διάλεκτο, ώστε δύσκολα µπόρεσα να καταλάβω τι έλεγε. Μου έδωσε φρέσκια µυζήθρα, από την οποία έφαγα λίγη και πήγα την υπόλοιπη στον βασιλέα, που προχωρούσε πάνω στο γαϊδουράκι.

Κάπως δυναµωµένοι πια, συνεχίσαµε την πορεία µας µέχρι την δύση του ηλίου. Φθάσαµε σ’ ένα πέρασµα, στην κορυφή του βουνού, κι εκεί βρήκαµε άλλη µια καλύβα, όπου ο Μπολάνης αποφάσισε να διανυκτερεύσουµε. Πάλι µε κατέλαβε οργή. Να περάσουµε την νύχτα σ’ ένα πέρασµα! ∆εδοµένου ότι είχα πρόσφατες τις εντυπώσεις, από τα ταξίδια µου στα Ιµαλάια και στο ∆υτικό Θιβέτ, όπου είχα περάσει ολόκληρο το καλοκαίρι του 1938, µου φαινόταν καθαρή τρέλα. Θα σηκωνόταν άνεµος τη νύχτα και θα µπορούσε να πέσει ακόµη και παγετός, αν και ήταν, ήδη, προχωρηµένη η άνοιξη. Το είπα ξεκάθαρα στον οδηγό µας, κατηγορώντας τον ότι, εξαιτίας της φοβίας του, απέφυγε τον Οµαλό και µας έφερε σ’ αυτόν τον αφιλόξενο τόπο. Ο Βαρβαρέσσος µε πλησίασε, τότε και προσπάθησε να µε ηρεµήσει.

-«Είµαστε σε πόλεµο», µου είπε, «και τίποτα δεν είναι κανονικά οργανωµένο».

Είχε δίκαιο, βέβαια, κι αυτό µπορούσα να το καταλάβω. Αλλά λίγη ψυχραιµία και κοινή λογική, που έλειπαν από τον Μπολάνη, νόµιζα πως θα βοηθούσαν. .

Χρειαζόµασταν τροφή, αλλά πώς θα την εξασφαλίζαµε; Οι Νεοζηλανδοί πεινούσαν φοβερά. Γύρισα στην καλύβα του γέρου βοσκού κι αγόρασα ένα πρόβατο. Το σφάξαµε και το γδάραµε κι ένας Νεοζηλανδός, που έτρεχαν σάλια από το στόµα του, µου είπε:

-«Είµαι τόσο πεινασµένος, που θα µπορούσα να πιω το αίµα του!»

Βρήκαµε µια παλιά χύτρα σε µια γωνιά της καλύβας, κι αφού τη γεµίσαµε µε χιόνι, βάλαµε το κρέας να βράσει, µέσα στο χιόνι που έλειωνε. Το κρέας ήταν αρκετό, αλλ’ ο βασιλεύς και τα άλλα µέλη της οµάδας αρνήθηκαν να φάνε.

Αντ’ αυτού, ζέστανα µια από τις κονσέρβες, που είχα φέρει µαζί µου, και την προσέφερα στον εξάδελφο µου.

Αποφασίσαµε να κοιµηθεί ο βασιλεύς στη µικρή καλύβα. ∆εν υπήρχε χώρος για κανέναν άλλο, αλλ’ ο πρωθυπουργός και ο Βαρβαρέσσος στριµώχθηκαν εκεί, αφού η ηλικία και η ασθενική τους κράση, απαιτούσαν να προφυλαχθούν από το κρύο και τον άνεµο, που φυσούσε στο πέρασµα. Βγήκα έξω, µε τον Νεοζηλανδό λοχία, για να βρω ένα µέρος να κοιµηθώ, στην αµµουδερή κοίτη του ρυακιού, που πήγαζε από µια λίµνη βρώµικου νερού, κοντά στην κορυφή του περάσµατος. ∆ιψούσα τόσο πολύ, ώστε έπεσα χάµω και ήπια λίγο από το βρώµικο υγρό, αναλογιζόµενος, συγχρόνως, ότι µπορούσα ν’ αρπάξω και καµιά αρρώστια. Κατόπιν, ακολούθησα τον λοχία, που µου έδειξε πώς να φτιάξω ένα πρόχειρο καταφύγιο για ύπνο, σκάβοντας την αµµουδερή λουρίδα γης, όπου, κανονικά, θα έτρεχε νερό, πριν ξεραθεί η κοίτη. Ξάπλωσα, όπως ήµουνα, αλλ’ ο Μήτσος, ο υπηρέτης του βασιλέως, ήλθε και µου έφερε µια κουβέρτα, την οποία είχε δώσει ο ∆. Λεβίδης, στον Άγγλο υπηρέτη του Τζων, έναν αλλήθωρο κοκκινοµάλλη. Ο Μήτσος θεωρούσε σκάνδαλο να µην τη δώσει σε µένα, που δεν είχα τίποτα µε το οποίο να σκεπαστώ. Λίγο αργότερα, άκουσα τον Λεβίδη να καβγαδίζει µε τον Μήτσο, γιατί στέρησε την κουβέρτα από τον υπηρέτη του, αλλά δεν έφθασε και µέχρι του σηµείου να µε πλησιάσει και να µου τη ζητήσει πίσω. Σε κάτι τέτοιους «µικροκαβγάδες» είχαµε καταλήξει κατά την «αξέχαστη» εκείνη υποχώρηση.

Η ώρα ήταν 9.15 το βράδυ, σύµφωνα µε το ρολόι µου, όταν ξάπλωσα, και αισθανόµουνα παγωµένος κάτω από τον καθαρό, ξάστερο ουρανό. Πότε ριγούσα και πότε αποκοιµόµουνα.

Ξύπνησα δυο φορές: στις 10.30 και στις 11.45. Εκείνη τη στιγµή παρατήρησα ένα σχηµατισµό βοµβαρδιστικών να µας προσπερνά, πετώντας προς βορρά και από τον ήχο των µηχανών κατάλαβα ότι ήταν βρετανικά Μπλένχαϊµ, που εκτελούσαν κάποιαν αποστολή εναντίον του εχθρού. Λίγο αργότερα ακούστηκε δυνατά, ο ήχος βοµβαρδισµού από την κατεύθυνση της Σούδας, και κατάλαβα ότι ήταν αεροπλάνα, προερχόµενα από την Αίγυπτο, που έκαναν επιθέσεις, τώρα που η πόλη και το λιµάνι είχαν περιέλθει στα χέρια των Γερµανών.

∆εν µπορούσα να κοιµηθώ άλλο και στις 4 το πρωί επέστρεψα στην καλύβα. Ήταν Πέµτη 22 Μαΐου, και διεπίστωσα ότι και όλοι οι άλλοι είχαν ξυπνήσει. Ο Β. Παπαδάκης ήταν ξαπλωµένος έξω από την πόρτα της καλύβας κι έδειχνε να βρίσκεται στα τελευταία στάδια της σωµατικής εξαντλήσεως. Άναψα φωτιά µε τον Μπλαντ και παρασκευάσαµε ένα ζωµό κρέατος, από κονσέρβες, που προσφέραµε σ’ όλους, αρχίζοντας από τον βασιλέα και τελειώνοντας µ’ εµάς. Όλοι τους φαίνονταν ευγνώµονες για τις φροντίδες µας. Ρώτησα τον Μπολάνη τι σκόπευε να κάνει, αλλά η απάντηση του ήταν αόριστη και γεµάτη υπεκφυγές κι αισθάνθηκα να µε καταλαµβάνει και πάλιν ο θυµός. Ήταν φανερό ότι τα είχε τελείως χαµένα και ότι έπρεπε να αποφασίσουµε εµείς. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγµή έφθασε κοντά µας άλλος ένας παράξενος τύπος. Έµοιαζε µε λιποτάκτη! Φορούσε στολή στρατιώτη και µας είπε ότι. είχε έλθει από τα πεδία της µάχης, στο βορρά, από τα οποία και είχε φύγει, για να σωθεί από τον πόλεµο. Όπως µας είπε, η δυσωδία των πολυάριθµων, εκεί, πτωµάτων, γερµανικών και συµµαχικών, ήταν αφόρητη. Ο πόλεµος ήταν «κατακόρυφος», είπε, καθώς µεγάλες οµάδες αλεξιπτωτιστών, έπεφταν µέσα σε καταιγιστικά πυρά. Μερικοί από αυτούς γλύτωσαν και συνέχιζαν τον πόλεµο, ενώ άλλοι σκοτώνονταν αµέσως, πριν προφθάσουν να εξοπλισθούν. Σε µερικά µέρη, οι Σύµµαχοι κρατούσαν Γερµανούς αιχµαλώτους, ενώ, µε την σειρά τους, ήταν κι αυτοί αιχµάλωτοι άλλων Γερµανών, που τους είχαν περικυκλώσει. Τα ελληνικά στρατεύµατα ήταν τοποθετηµένα στην περιφέρεια, και γι’ αυτό είχαν αποφύγει να εµπλακούν στη γενική σύγχυση. Η µονάδα του, πάντως, είχε αποδεκατισθεί από τους αλεξιπτωτιστές και έτσι αναγκάστηκε να καταφύγει στα βουνά, µε µερικά κατάλοιπα της δυνάµεως στην οποία ανήκε. Τελικά, καθώς προχωρούσε προς το νότο για να φθάσει στο χωριό του, είχε φθάσει στο σηµείο στο οποίο βρισκόµασταν κι εµείς.

Προσφέρθηκε να µας οδηγήσει και δεχθήκαµε. Προχώρησα εµπρός, µαζί του και από τη συζήτηση που είχαµε, διαπίστωσα πως ήταν παλιός λαθρέµπορος και γνώριζε την περιοχή µε κλειστά µάτια. Μας οδήγησε κάτω, πάνω σε ένα πολύ βραχώδες και δύσκολο «µονοπάτι» και γρήγορα φθάσαµε σε σηµείο, από όπου διακρίναµε την βορινή ακτή, που απλωνόταν χαµηλά, στα πόδια µας, όπως είχε γίνει και νωρίτερα, στην περιοχή του Θερίσσου. Τα νησιά και η Πελοπόννησος διαγράφονταν στον ορίζοντα καθαρά, και βλέπαµε από κει, πως η µάχη γύρω από το Μάλεµε και τα Χανιά συνεχιζόταν. Οι συγκρούσεις στ’ ανατολικά ήταν εντονότερες, από ότι την προηγούµενη µέρα, κι αυτό οφειλόταν, βέβαια, στο γεγονός ότι ο εχθρός είχε φθάσει στη Σούδα. Τώρα πλέον δικαιολογούνταν απόλυτα η αναχώρηση µας, σύµφωνα µε το γνωστό σχέδιο. Συνεχίσαµε την πορεία µας, πιστεύοντας ότι αυτή ήταν και η µόνη σωστή λύση.

Αφού περάσαµε µια τοποθεσία, την οποία ο νέος οδηγός απεκάλεσε Ποριά, η πορεία µας έγινε ευκολότερη. Περάσαµε ένα φρύδι του βουνού και κατεβήκαµε προς την νότια πλευρά της οροσειράς, διασχίζοντας ένα δάσος κέδρων, που µου θύµισε την κοιλάδα Σιντ, στο Κασµίρ. Ο βασιλεύς µου εξήγησε πως αυτό ήταν ότι απέµενε από ένα εκτεταµένο δάσος κέδρων, απ’ όπου προµηθεύονταν ξυλεία οι Βυζαντινοί. Όταν φθάσαµε σ’ ένα ποτάµι, µε καθαρά, τρεχούµενα νερά και καθώς ο ήλιος έδυε, σταµάτησα και έκανα ένα µπάνιο. Αναζωογονηµένος, έτρεξα να προλάβω τους άλλους, που είχαν προχωρήσει και σύντοµα τους συνάντησα, σταµατηµένους έξω από ένα σχετικά µεγάλο, γι’ αυτήν την πλευρά της Κρήτης, χωριό. Ήταν η Σαµάρια, και οι κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί κατά µήκος του µονοπατιού, οπλισµένοι µε τουφέκια, και µας ρωτούσαν, απειλητικά, ποιοι είµαστε.

Ο Τσουδερός πήρε την πρωτοβουλία και τους µίλησε σε Κρητική διάλεκτο. Τους είπε ποιοι είµαστε και ότι έπρεπε να µας αφήσουν να προχωρήσουµε. Απρόθυµα, επειδή η υποψία ότι είµαστε Γερµανοί πλανιόταν ακόµη έντονα, χαµήλωσαν τα τουφέκια κι επέτρεψαν στον πρωθυπουργό να πλησιάσει τους πρώτους άνδρες. Ακολούθησε συζήτηση, µετά από την οποία χαλαρώσαµε όλοι και µας ανακοινώθηκε πως µπορούσαµε να µπούµε στη Σαµάρια. Μας οδήγησαν σ’ ένα σπίτι, του οποίου ο ιδιοκτήτης και µας φιλοξένησε.

Όσοι δεν είχαν πλυθεί, φρόντισαν να καθαρισθούν. ∆εν είχαν όµως ξυράφι για να γυρισθούν, και το µόνο που υπήρχε ήταν το δικό µου. Έτσι, το χρησιµοποίησαν όλοι. Ευτυχώς που το είχα πάρει µαζί µου. Ενόσω καθαριζόµασταν, ένας Κρητικός, µε τοπική ενδυµασία, έφθασε ξαφνικά, έχοντας µπει στη Σαµάρια από τα νότια. Ήταν αγγελιαφόρος του στρατηγού Χέυγουντ κι έφερνε ειδήσεις. Σύµφωνα µ’ αυτές, ο στρατηγός βρισκόταν στη Χώρα Σφακιών, µαζί µε το προσωπικό της βρετανικής Πρεσβείας, κι εκινείτο προς την κατεύθυνση της παραλίας της Αγίας Ρούµελης, όπως κι εµείς. Είχαµε, λοιπόν, αποκαταστήσει επαφή κι ο συνταγµατάρχης Μπλαντ ήταν ενθουσιασµένος.

Μετά από το γεύµα, που µας πρόσφεραν οι χωρικοί – είχαµε κάνει κατάχρηση της φιλοξενίας τους, γιατί ήµαστε πολλοί, ενώ το χωριό τους ήταν µικρό και φτωχό-, ξεκινήσαµε και πάλι. Με µεγάλη δυσκολία κατεβήκαµε µια βαθιά χαράδρα, προς τα νότια, απ’ όπου άρχιζε µια σειρά από ψηλά τείχη από βράχους, το γνωστό «Φαράγγι της Σαµαριάς», για το οποίο είχα ακούσει πολλά. Το θέαµα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Αν δεν είχε µεσολαβήσει ο πόλεµος, πιθανώς να µην είχα επισκεφθεί ποτέ, αυτό το αποµακρυσµένο αξιοθέατο της φύσης. Μόνο ένα µικρό µέρος του γαλάζιου ουρανού ήταν ορατό, µια λουρίδα, κατά µήκος της οποίας, πότε-πότε, διακρινόταν να περνάει ένα αεροπλάνο.

Ο αγγελιοφόρος µας πρόλαβε και µας προσπέρασε. Περίπου µισή ώρα αργότερα, µας συνάντησαν µερικοί χωροφύλακες, κι αµέσως µετά ο στρατηγός Χέυγουντ και ο πρώτος γραµµατέας της βρετανικής Πρεσβείας Χάρολντ Κάτσια. Μας είπαν ότι είχαµε λίγη ακόµη απόσταση να διασχίσουµε, µέχρις ότου φθάσουµε στην Αγία Ρούµελη. Ήταν αλήθεια ότι το Φαράγγι πλάταινε τώρα, κι αντ’ αυτού ακολουθήσαµε µια ξερή κοίτη ποταµού, γεµάτη από συστάδες µε ροδοδάφνες. Πάνω µας, σε µεγάλο ύψος, κι ενώ βαδίζαµε σ’ ανοιχτό χώρο, πέρασαν εννέα αεροπλάνα, οπότε, ενστικτωδώς, κρυφτήκαµε µέσα στους θάµνους, για να µη µας δουν. ∆εν στάθηκε δυνατό να διακρίνουµε την εθνικότητα τους, αλλά βέβαια δεν ήσαν βρετανικά. Ο Κάτσια µας είπε πως ίσως να ήταν ιταλικά.

Μας κατείχε κάποια ανησυχία, εξαιτίας των Ιταλών. Μέχρι τώρα είχαµε δει τη Βέρµαχτ σε δράση και η βόρειος ακτή βρισκόταν, ήδη, κάτω από τον έλεγχο της. Αλλά τι θα γινόταν, αν είχε ανατεθεί στους Ιταλούς, συµµάχους των Γερµανών, η δευτερεύουσα αποστολή να κινηθούν από τη νότιο ακτή, µε πλοία κι αεροπλάνα; Τότε θα βαδίζαµε κατ’ ευθείαν σε παγίδα και η σκέψη αυτή µας ανησυχούσε.

Κοντά στην παραλία, συναντήσαµε µερικούς χωροφύλακες, που ανήκανε στη δύναµη του σταθµού της Αγίας Ρούµελης, τον ναύαρχο Τερλ καθώς και τον Βρετανό πρεσβευτή σερ Μάικλ και τη λαίδη Πάλαιρετ. Ο πρεσβευτής φαινόταν τελείως εξαντληµένος – όπως πιθανώς και να ήταν, όχι όµως και η γυναίκα του. Αντιθέτως, δραστηριοποιήθηκε αµέσως, άναψε φωτιά κι ετοίµασε ένα πρόχειρο γεύµα, που ήταν πολύ ευπρόσδεκτο. Από πάνω µας πέρασαν κι άλλα αεροπλάνα, αλλ’ ευτυχώς δεν µας αντιλήφθηκαν.

Στην παραλία υπήρχε µια καλύβα, που την είχε καταλάβει η οµάδα που µας περίµενε. Μπήκαµε κι εµείς µέσα, αλλά η ατµόσφαιρα ήταν πολύ πνιγηρή – ήµασταν στο ίδιο επίπεδο µε τη θάλασσα – κι ένα πλήθος από µύγες βούιζε ενοχλητικά. Προτίµησα να βγω έξω και να ξαπλώσω στην αµµουδιά.

Πρέπει να είχα αποκοιµηθεί, όταν µε ξάφνιασε η παρουσία, δίπλα µου, του ναυάρχου Τερλ, που ατένιζε τη θάλασσα και έκαµνε σήµατα µ’ ένα δαυλό. Στο βάθος, µακριά, διακρινόταν, µέσα στο σκοτάδι, κάποιο φως. Όταν τον ρώτησα τι έκαµνε, µου απάντησε πως προσπαθούσε να επικοινωνήσει µε το πλοίο, από το οποίο και πίστευε πως προήρχετο το φως.

«Αλλά τι εθνικότητος πλοίο;» είπε. «Μπορούσε να είναι εχθρικό, λ.χ. ιταλικό».

∆εν υπήρξε καµιά απάντηση από το υποτιθέµενο πλοίο, και µετά από λίγο ο Τερλ σταµάτησε να κάνει σήµατα.

-«Πρέπει να βρούµε κάποιον τρόπο, ώστε να έλθουµε σ’ επαφή µαζί του», µου είπε, σα να ήταν απόλυτα βέβαιος πως επρόκειτο για πλοίο.

Τότε του ήλθε µια φαεινή ιδέα. Ο στρατηγός Χέυγουντ και η οµάδα του είχαν φθάσει από την Χώρα Σφακιών µε µια µικρή κωπηλάτη βάρκα, που βρισκόταν ακόµη εκεί, τραβηγµένη στην αµµουδιά.

-«∆εν µπορούµε να την χρησιµοποιήσουµε για να στείλουµε κάποιον, να επικοινωνήσει µε το πλοίο;» πρότεινε.

Ναι, αλλά ποιον; Αν επρόκειτο για εχθρικό πλοίο, όποιος και αν επήγαινε σ’ αυτό, θα συλλαµβανόταν. Εκείνη την ώρα πλησίασαν κι άλλοι: ο στρατηγός Χέυγουντ, ο Τζάσπερ Μπλαντ, µερικοί Έλληνες και ο Χάρολντ Κότσια. Ο Μπλαντ µας είπε πως περίµενε ένα πλοίο για να µας παραλάβει, όπως είχε συµφωνηθεί. Μήπως ήταν αυτό; Τι ώρα ήταν: Κοίταξα το ρολόι µου. Ήταν µισή ώρα µετά τα µεσάνυχτα. Τότε κάποιος – δεν µπορώ να θυµηθώ ποιος – πρότεινε να στείλουµε τον Χάρολντ Κότσια µε τη βάρκα, επειδή ήταν διπλωµάτης. Έτσι, κι αν ακόµη τον αιχµαλώτιζε ο εχθρός, θα έπρεπε να τον επαναπατρίσει. Ρωτήθηκε αν δεχόταν κι αφού το σκέφθηκε πολύ – κυρίως, νοµίζω, γιατί το να κωπηλατήσεις εκεί, στη µέση της νύχτας, δεν ήταν µικρό κατόρθωµα -, δέχθηκε.

Έτσι τον επιβιβάσαµε στη βάρκα, την οποία σπρώξαµε δυνατά, προς τ’ ανοιχτά. Ο Κότσια, λάµνοντας θαρραλέα, εξαφανίσθηκε µέσα στην νύχτα και µόνο τα ξανθά του µαλλιά διακρίνονταν για αρκετή ώρα ακόµα. Εµείς καθίσαµε και περιµέναµε να δούµε τι θα γίνει. Ο χρόνος µας φαινόταν να κυλάει πολύ αργά. Η απόσταση µέχρι το πλοίο, ήταν µεγαλύτερη από πέντε µίλια, αλλ’ ακριβώς στις 02.00, ακούσαµε τη φωνή του Κότσια, από τη βάρκα:

-«Είναι βρετανικό!»

Ποτέ δεν είχαµε ακούσει πιο ευπρόσδεκτη είδηση! Ζητωκραυγάσαµε όλοι και τον υποδεχθήκαµε µε ενθουσιώδεις εκδηλώσεις. Το πλοίο ήταν ένα αντιτορπιλικό, σταλµένο, όπως είχε προβλέψει ο Μπλαντ, για να µας παραλάβει. Είχε παραµείνει στ’ ανοιχτό και παρέλειψε να απαντήσει στα σήµατα µας, γιατί, όπως εµείς φοβόµασταν µήπως το σκάφος ήταν εχθρικό, στο πλοίο φοβόνταν πως ήµαστε εχθροί. Μετά απ’ όσα είχαν συµβεί στην Καλαµάτα, κανένα βρετανικό σκάφος δεν ριψοκινδύνευε να πλησιάσει κοντά στις ακτές, από τις οποίες εκπέµπονταν σήµατα.

Οι δύο άκατοι του αντιτορπιλικού έφθασαν εκείνη την ώρα στην παραλία, και οι ναύτες µας είπαν, ότι θα µας επιβίβαζαν στο πλοίο. Πράγµατι, επιβιβαστήκαµε, κατά σειρά, στις ακάτους και ξεκινήσαµε, αλλά για να µας παραλάβουν όλους, χρειάστηκαν αρκετά δροµολόγια. Έφυγα µε το τελευταίο δροµολόγιο, και λίγο πριν αποπλεύσουµε, ο Βαρβαρέσσος επέµεινε να αποχαιρετήσω θερµά τον Μπολάνη και να τον διαβεβαιώσω, ότι δεν µνησικακούσα.

-«Μην ξεχνάτε ότι αυτός θα µείνει εδώ», µου είπε ο Βαρβαρέσσος. Αντήλλαξα χειραψία µε τον Μπολάνη και τον ευχαρίστησα, µάλιστα, για ό,τι είχε κάνει. Χαίροµαι που έγινε αυτό, γιατί δεν επρόκειτο να τον ξαναδώ. Όπως έµαθα, συνελήφθη, αργότερα, σε κάποιο µπλόκο από τους Γερµανούς κι εκτελέστηκε σε αντίποινα για κάποια ενέργεια των ανταρτών, κοντά στα Χανιά.

Ήταν 4 το πρωί της Παρασκευής, 23ης Μαΐου, όταν όλοι πια βρεθήκαµε σώοι και ασφαλείς στο αντιτορπιλικό. Το σκάφος απέπλευσε αµέσως, προς νοτιοανατολική κατεύθυνση, κι εµείς καταφύγαµε στην αίθουσα των αξιωµατικών. Ήµουν τόσο κουρασµένος, ώστε αποκοιµήθηκα αµέσως στο πάτωµα, µε τα χέρια κάτω από το κεφάλι µου για µαξιλάρι. Πολύ σύντοµα µετά την αναχώρηση µας, ξύπνησα από τον βαθύ και γαλήνιο ύπνο µου, από το θόρυβο συναγερµού. Ανέβηκα στο κατάστρωµα για να δω τι συµβαίνει. Ευτυχώς, επρόκειτο για λάθος, διότι τα βοµβαρδιστικά που πετούσαν εκεί, ήταν βρετανικά, αλλά µου δόθηκε, έτσι, η ευκαιρία να διαπιστώσω ότι τώρα πλέαµε µαζί µε ολόκληρη τη βρετανική ναυτική Μοίρα που µετείχε στις επιχειρήσεις της Κρήτης. Ήταν ένα µεγαλόπρεπο θέαµα, να βλέπεις τα κοµψά, σταχτιά αντιτορπιλικά και τα βαριά, πανύψηλα θωρηκτά, να διασχίζουν τη σκούρα, γαλάζια θάλασσα και τα λευκά, αφρισµένα, κύµατα, µε τα πυροβόλα τους στραµµένα ψηλά και τα πληρώµατα στις θέσεις τους, να παρατηρούν τους ουρανούς, ψάχνοντας για τον εχθρό. Όχι πολύ µακριά µας, διέκρινα το σκάφος «Βάλτιαντ», στο οποίο γνώριζα πως επέβαινε ο εξάδελφος µου, ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Κατέβηκα κάτω, για καφέ και πρωινό µε τον βασιλέα, και τότε παρατήρησα πως είχε πάρει, κατά λάθος, µερικά από τα ρούχα µου. Ανέβηκα ξανά στο κατάστρωµα και ο πλοίαρχος µε κάλεσε στη γέφυρα. Εκεί διαπίστωσα πως επιβαίναµε στο πλοίο «Ντικόυ», που σηµαίνει δόλωµα στ’ αγγλικά, πράγµα που δεν θεώρησα και τόσο καλόν οιωνό. Ο κυβερνήτης ονοµαζόταν Μακ Γκρέγκορ, κι έχω διερωτηθεί πολλές φορές έκτοτε, τι απέγινε. ∆υστυχώς, δεν µπόρεσα να το µάθω.

Ξανακοιµήθηκα, λίγο πριν από το µεσηµβρινό γεύµα, προκειµένου ν’ αναπληρώσω τον ύπνο, που τόσο µου έλειπε. Ξύπνησα την ώρα του τσαγιού κι άρχισα να διαβάζω το βιβλίο, του Πήτερ Φλέµµινγκ, «Βραζιλιανό ταξίδι». Ο Μπλαντ µε ρώτησε αν µπορούσα να διαβάσω την έκθεση που είχε γράψει ως αξιωµατικός, υπεύθυνος για την ασφάλεια του βασιλέως. Είχε επιτύχει θαυµάσια στην αποστολή του, και ήθελε να καταγράψει όλα όσα είχαν διαδραµατισθεί, µε πληρότητα, για να τα αναφέρει στους προϊσταµένους του.

Αργότερα, ο βασιλεύς ζήτησε να συναντήσει τους Νεοζηλανδούς της συνοδείας µας, υπό τον υπολοχαγό Ράιαν.

Ήταν πολύ κουρασµένοι και παραπονούνταν για τα πονεµένα πόδια τους. Ο βασιλεύς τους ευχαρίστησε πολύ θερµά για όσα είχαν κάνει, και έδειξαν βαθιά συγκινηµένοι από αυτά που τους είπε. Επέστρεψα στο σαλόνι των αξιωµατικών, όπου και παρέµεινα, είτε κοιµούµενος στο πάτωµα, είτε διαβάζοντας το βιβλίο µου και πίνοντας τσάι, µέχρις ότου φθάσαµε, στην Αλεξάνδρεια, τα µεσάνυχτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Καπετάν Γεώργιος Βολάνης: Μακεδονοµάχος, οπλαρχηγός Α΄ Τάξεως. Επιφανής και σηµαίνων πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας. Συµµετείχε στην οµάδα του Παύλου Μελά και διακρίθηκε στο Μακεδονικό αγώνα(1904-1908). ∆ολοφονήθηκε από αγνώστους το 1943, στη συνοικία Κουκιανά στα Περιβόλια, εκεί όπου σήµερα υπάρχει η οµώνυµη οδός.

2. Βασιλιάς Γεώργιος Β΄(1890-1947).

3. Η οικία υπάρχει, άντεξε στο χρόνο και βρίσκεται σε συµβατή κατάσταση. Τοπογραφικά είναι οροθετηµένη µε πρόσοψη βόρεια και ολική θέα στο κάµπο των Χανίων.

4. Πρόκειται για πολεµικό όπλο, πιθανώς «κοντό» Mannlicher, διακοσµηµένο µε βραχιόλια από ελεφαντόδοντο.

5. Έπαυλη Pelecapina, στον οµώνυµο οικισµό και σε απόσταση τριών χιλιοµέτρων από την πόλη των Χανίων.

6. Υψώµατα «Κοπράνες» 331µ.νότια των Περιβολίων.

7. Αναφέρεται στα υψώµατα «Τέµπλα» (542µ).

8, Πρόκειται για το χωριό Βαντές.

9, Εµµανουήλ Τσουδερός (1882-1956). ∆ιετέλεσε πρωθυπουργός, στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση.

10. Φλύκταινες: ∆ερµατική πάθηση, «φουσκάλες».

11. Ειρήνη Αλεξάνδροβνα Οβισίκοβα, ορθόδοξη «Ρωσίδα». Ήταν η «αιτία», για την τελική αποποµπή του Πέτρου από τη βασιλική δυναστεία.

12. Γεώργιος της Ελλάδας και της ∆ανίας(1869-1957). Ύπατος Αρµοστής της Κρητικής πολιτείας (1898-1906)

13. Ο Φάλσταφ (Sir John Falstaff) είναι ένας από τους πιο εµβληµατικούς κωµικούς χαρακτήρες του Ουίλιαµ Σαίξπηρ

14. Από τους αποπνικτικούς άσπρους καπνούς, ο Πέτρος παροµοιάζει τα Χανιά µε το Βελιγράδι, λέξη που σηµαίνει άσπρη πόλη.

15. Πρόκειται για το φρούριο Φιρκά.

16. Η Μάγχη είναι πορθµός που χωρίζει την ηπειρωτική Ευρώπη από τη µεγάλη Βρετανία.

17. Φίλιππος, ∆ούκας του Εδιµβούργου, ήταν πρίγκιπας της Ελλάδας και της ∆ανίας. Σύζυγος της Βασίλισας Ελισάβετ Β΄, του Ηνωµένου Βασιλείου.

•Επιμέλεια δημοσίευσης: Εμμ. Σιγιολτζάκης, αντιστράτηγος ε.α.