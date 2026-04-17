Μνήμες από τα παλιά στη Σούδα – Υπαίθρια έκθεση του ερασιτέχνη φωτογράφου Σταύρου Μυριδάκη

Στην ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικής µνήµης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Σούδας συντελεί τα µέγιστα η υπαίθρια γκαλερί την οποία δηµιούργησε ο ερασιτέχνης φωτογράφος, Σταύρος Μυριδάκης.

Η γκαλερί έχει στηθεί στο κέντρο της Σούδας, έξω από το σπίτι του κ. Μυριδάκη.

Τόσο οι ντόπιοι όσο και οι περαστικοί µπορούν να δουν ασπρόµαυρες και έγχρωµες φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνονται στιγµές από το παρελθόν της Σούδας και από τις δραστηριότητες των κατοίκων της.

Μεταξύ άλλων, αποτυπώνονται στιγµιότυπα από τις εργασίες κατασκευής του πρώτου γηπέδου Σούδας το 1958, από τους ψαράδες της Σούδας (1951), από το καρνάγιο, κ.α.