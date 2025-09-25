Μνηµονικές Τεχνικές Ενηλίκων στο κέντρο Alzheimer Χανίων

Το Κέντρο Ηµέρας Νόσου Alzheimer Χανίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων µε αφορµή την καθιέρωση του µηνός Σεπτεµβρίου ως Παγκόσµιου Μήνα για την προαναφερόµενη νόσο πραγµατοποιεί τριήµερο βιωµατικό εργαστήρι Workshop µε θέµα: ‘‘Μνηµονικές Τεχνικές για Ενήλικες’’.

Συντονίστρια του εργαστηρίου είναι η λογοθεραπεύτρια MSc του Κέντρου Ιωάννα – Αικατερίνη Μελισσάρη, η οποία µε δήλωσή της στα «Χανιώτικα νέα» εξήγησε πως «πρόκειται για ένα τριήµερο εργαστήρι που άρχισε την Τετάρτη και τελειώνει την Παρασκευή και απευθύνεται σε ενήλικoυς που επιθυµούν να συµµετέχουν ώστε να ενηµερωθούν για τη λειτουργία της µνήµης και να γνωρίσουν αλλά και να εφαρµόσουν µνηµονικές τεχνικές, δηλαδή µεθόδους που βοηθούν στην κωδικοποίηση, αποθήκευση και ανάκληση πληροφοριών µέσω της χρήσης εικόνων, συσχετισµών και µοτίβων».

Συνεχίζοντας η κυρία Μελισσάρη επεσήµανε ότι «οι τεχνικές αυτές αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για όσους θέλουν να ενισχύσουν την ικανότητα τους να θυµούνται πληροφορίες. Με συστηµατική εξάσκηση και την επιλογή της µεθόδου που ταιριάζει καλύτερα στον καθένα, είναι δυνατή η σηµαντική βελτίωση της µνήµης και της καθηµερινής λειτουργικότητας».