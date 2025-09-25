menu
23.4 C
Chania
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Μνηµονικές Τεχνικές Ενηλίκων στο κέντρο Alzheimer Χανίων

Ηλίας Κάκανος
Ηλίας Κάκανος
0

Το Κέντρο Ηµέρας Νόσου Alzheimer Χανίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων µε αφορµή την καθιέρωση του µηνός Σεπτεµβρίου ως Παγκόσµιου Μήνα για την προαναφερόµενη νόσο πραγµατοποιεί τριήµερο βιωµατικό εργαστήρι Workshop µε θέµα: ‘‘Μνηµονικές Τεχνικές για Ενήλικες’’.

Συντονίστρια του εργαστηρίου είναι η λογοθεραπεύτρια MSc του Κέντρου Ιωάννα – Αικατερίνη Μελισσάρη, η οποία µε δήλωσή της στα «Χανιώτικα νέα» εξήγησε πως «πρόκειται για ένα τριήµερο εργαστήρι που άρχισε την Τετάρτη και τελειώνει την  Παρασκευή και απευθύνεται σε ενήλικoυς που επιθυµούν να συµµετέχουν ώστε να ενηµερωθούν για τη λειτουργία της µνήµης και να γνωρίσουν αλλά και να εφαρµόσουν µνηµονικές τεχνικές, δηλαδή µεθόδους που βοηθούν στην κωδικοποίηση, αποθήκευση και ανάκληση πληροφοριών µέσω της χρήσης εικόνων, συσχετισµών και µοτίβων».
Συνεχίζοντας η κυρία Μελισσάρη επεσήµανε ότι «οι τεχνικές αυτές αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για όσους θέλουν να ενισχύσουν την ικανότητα τους να θυµούνται πληροφορίες. Με συστηµατική εξάσκηση και την επιλογή της µεθόδου που ταιριάζει καλύτερα στον καθένα, είναι δυνατή η σηµαντική βελτίωση της µνήµης και της καθηµερινής λειτουργικότητας».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum