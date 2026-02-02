menu
15.4 C
Chania
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Μνήµες 1974 από πολεμιστές της Κύπρου

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

∆ιηγήθηκαν παλιές ιστορίες από τα συγκλονιστικά γεγονότα που έζησαν, θυµήθηκαν αυτούς που δεν γύρισαν ποτέ πίσω και όσους δεν είναι  εν ζωή, µίλησαν για το σήµερα, τις οικογένειες, την µετέπειτα πορεία τους.

Στην χθεσινή εκδήλωση του   “Παγκρήτιου Συνδέσµου Πολεµιστών Κύπρου 1974” στο χώρο της Λέσχης Αξιωµατικών Φρουράς Χανίων έγινε ο καθιερωµένος αγιασµός της πρωτοχρονιάτικης πίτας και προσφέρθηκε ένα πλούσιο κέρασµα σε όλους τους παριστάµενους.

«Όπως κάθε χρόνο επαναλαµβάνουµε αυτή την εκδήλωση, να θυµηθούµε τα παλιά, να δούµε όσους παραµένουν στη ζωή και µακάρι και του χρόνου να είµαστε καλά να ξαναβρεθούµε» ανέφερε ο πρόεδρος του  “Παγκρήτιου Συνδέσµου Πολεµιστών Κύπρου 1974”  κ. Μιχάλης Κουριδάκης.

Ο κ. Κουριδάκης στάθηκε ιδιαίτερα στους στενούς δεσµούς που έχουν αναπτυχθεί ανάµεσα στους άνδρες που το καλοκαίρι του 1974 βρέθηκαν αντίπαλοι µε τους εισβολείς στο µαρτυρικό νησί της Κύπρου. «Πάνω από όλα όταν είσαι στον πόλεµο κάνεις πολύ ισχυρές φιλίες γιατί ο διπλανός σου είναι αυτός που στάθηκε δίπλα σου, που σε έσωσε ή τον έσωσες» τόνισε ο κ. Κουριδάκης

Σήµερα ο Σύνδεσµος αριθµεί 40 περίπου µέλη µε το µεγαλύτερο µέρος εκ των οποίων να παραµένει ενεργό. «Κάνουµε την εκδήλωση κάθε χρόνο στην επέτειο της πρώτης εισβολής και µέλη  µας πηγαίνουν κάθε χρόνο στον Κύπρο. Έχουµε και ένα παράπονο, θα θέλαµε κάποιον να µας βοηθήσει ώστε να έχουµε ένα γραφείο, ένα χώρο για να µαζευόµαστε. ∆υστυχώς δεν έχει βρεθεί κανείς να µας βοηθήσει» υπογράµµισε ο πρόεδρος.

Τα µέλη του Συνδέσµου ευχαρίστησαν τη Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Χανίων, τους αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και το προσωπικό τους.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum