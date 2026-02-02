Μνήµες 1974 από πολεμιστές της Κύπρου

∆ιηγήθηκαν παλιές ιστορίες από τα συγκλονιστικά γεγονότα που έζησαν, θυµήθηκαν αυτούς που δεν γύρισαν ποτέ πίσω και όσους δεν είναι εν ζωή, µίλησαν για το σήµερα, τις οικογένειες, την µετέπειτα πορεία τους.

Στην χθεσινή εκδήλωση του “Παγκρήτιου Συνδέσµου Πολεµιστών Κύπρου 1974” στο χώρο της Λέσχης Αξιωµατικών Φρουράς Χανίων έγινε ο καθιερωµένος αγιασµός της πρωτοχρονιάτικης πίτας και προσφέρθηκε ένα πλούσιο κέρασµα σε όλους τους παριστάµενους.

«Όπως κάθε χρόνο επαναλαµβάνουµε αυτή την εκδήλωση, να θυµηθούµε τα παλιά, να δούµε όσους παραµένουν στη ζωή και µακάρι και του χρόνου να είµαστε καλά να ξαναβρεθούµε» ανέφερε ο πρόεδρος του “Παγκρήτιου Συνδέσµου Πολεµιστών Κύπρου 1974” κ. Μιχάλης Κουριδάκης.

Ο κ. Κουριδάκης στάθηκε ιδιαίτερα στους στενούς δεσµούς που έχουν αναπτυχθεί ανάµεσα στους άνδρες που το καλοκαίρι του 1974 βρέθηκαν αντίπαλοι µε τους εισβολείς στο µαρτυρικό νησί της Κύπρου. «Πάνω από όλα όταν είσαι στον πόλεµο κάνεις πολύ ισχυρές φιλίες γιατί ο διπλανός σου είναι αυτός που στάθηκε δίπλα σου, που σε έσωσε ή τον έσωσες» τόνισε ο κ. Κουριδάκης

Σήµερα ο Σύνδεσµος αριθµεί 40 περίπου µέλη µε το µεγαλύτερο µέρος εκ των οποίων να παραµένει ενεργό. «Κάνουµε την εκδήλωση κάθε χρόνο στην επέτειο της πρώτης εισβολής και µέλη µας πηγαίνουν κάθε χρόνο στον Κύπρο. Έχουµε και ένα παράπονο, θα θέλαµε κάποιον να µας βοηθήσει ώστε να έχουµε ένα γραφείο, ένα χώρο για να µαζευόµαστε. ∆υστυχώς δεν έχει βρεθεί κανείς να µας βοηθήσει» υπογράµµισε ο πρόεδρος.

Τα µέλη του Συνδέσµου ευχαρίστησαν τη Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Χανίων, τους αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και το προσωπικό τους.