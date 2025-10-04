menu
Μνηµείο σε… αναµονή στο Κακοδίκι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την άµεση συνέχιση και ολοκλήρωση του µνηµείου στα Μπεηλίτικα Κακοδικίου ζητά µε επιστολή του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καντάνου – Σελίνου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κακοδικίου.
Όπως αναφέρεται, πριν από περίπου δύο χρόνια, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο, ξεκίνησε η ανέγερση µνηµείου στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου (πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο) για την ανάδειξη ενός από τα σηµαντικότερα γεγονότα της ιστορίας του Σελίνου: την υπογραφή συµφωνίας για την οριστική αποχώρηση των Τούρκων από την περιοχή το 1897.
Ωστόσο, οι εργασίες στα Μπεηλίτικα έχουν εγκαταλειφθεί, µε κίνδυνο να µην ολοκληρωθούν ποτέ, όπως τονίζεται, ενώ υπάρχει ορατός φόβος ο χώρος να µετατραπεί ακόµα και σε στάβλο για κατσίκια.
Ο Σύλλογος σηµειώνει ότι, παράλληλα, κατάφερε µε ίδιες δυνάµεις να ολοκληρώσει άλλο µνηµείο στον οικισµό Παπαδιανά Κακοδικίου, για τη σφαγή περίπου 70 Χριστιανών από τους Τούρκους το 1821, συνοδεύοντάς το µε έκδοση σχετικού βιβλίου – χωρίς καµία επιβάρυνση για τον ∆ήµο.
«Τα πενιχρά οικονοµικά µας δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του µνηµείου στα Μπεηλίτικα» αναφέρουν χαρακτηριστικά, ζητώντας την οικονοµική στήριξη του ∆ήµου ώστε να συνεχιστούν άµεσα οι εργασίες και να αποδοθεί στον τόπο ένα µνηµείο αντάξιο της ιστορίας του.
Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κωστής Πετράκης, και η γραµµατέας, ∆έσποινα Τζιάκη.

