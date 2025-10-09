Μητσοτάκης: «Βήμα ελπίδας και σταθερότητας η συμφωνία για τη Γάζα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στα αγγλικά χαιρέτησε τη συμφωνία για τη Γάζα και την χαρακτήρισε «βήμα προς την ελπίδα».

Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε σε ανάρτηση του στο Χ.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα – ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:

Ι welcome the agreement on the first phase of President Trump΄s Gaza plan- a step toward hope and stability. All parties must fully uphold the terms. Greece reaffirms its commitment to a secure and peaceful Middle East and is ready to play its part.