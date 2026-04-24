Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: «Στεκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων στο μέτρο των δυνατοτήτων μας»

«Οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την προσέλευσή του στις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Οπως μετέδωσε το ertnews, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «στεκόμαστε στο πλευρό τους στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς σε καμία περίπτωση να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας».

Σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, σχολίασε ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το έκτακτο Συμβούλιο διεξάγεται σε αυτήν τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο. Είχαμε την ευκαιρία την Πέμπτη να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αλλά και την έννοια της αμυντικής αλληλεγγύης».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν δέχθηκε επίθεση στο πλαίσιο της σύρραξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως εξήγησε, «αυτό ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της ΕΕ που απειλούνται».